Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu Ra Mắt Tại Little Saigon

Hình ảnh trong buổi ra mắt Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tại Little Saigon.(Photo VB)

Kênh thứ nhất là “Pháp Thoại và Pháp Ngữ” để chuyển tải những bài thuyết giảng của chư tôn đức Tăng, Ni.



Kênh thứ hai là “Đạo Ca Những Dòng Chảy Tâm Linh để chuyển tải những bài đạo ca mang tinh thần Chánh Pháp do nhóm ca nhạc sĩ thực hiện.



Kênh thứ ba là “Tin Tức Phật Giáo Toàn Cầu” chuyển tải những tin tức Phật Giáo mới nhất khắp nơi trên thế giới được trích thuật từ các bản tin trên các trang mạng Phật Giáo như Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, Hoa Vô Ưu do 2 nữ Phật tử Hoàng Trinh và Hoàng Nguyên thực hiện.

WESTMINTER (VB) – Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện Chủ Tu Viện Chơn Không tại Hawaii và Tu Viện An Lạc tại Ventura, California, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ sáng lập, đã long trọng ra mắt tại Little Saigon vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018 tại Nhà Hàng Seafood Palace, Thành Phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ, với sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức Tăng, Ni và sự tham dự của khoảng 700 đồng hương Phật Tử từ nhiều nơi về ủng hộ chương trình truyền bá Chánh Pháp bằng phương tiện truyền thông hiện đại.Chương trình ra mắt Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu do nữ Ca Sĩ Giáng Ngọc và MC Hoàng Yến Linh điều hợp rất sinh động và hào hứng.Quang lâm chứng minh cho buổi ra mắt Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu gồm có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; HT Thích Nhật Quang, HT Thích Minh Mẫn, TT Thích Thánh Minh, và nhiều chư tôn đức Tăng, Ni khác. Ngoài ra còn có sự hiện của ông bà Chánh Án Nguyễn Trọng Nho.Chương trình bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Việt Nam, và phút nhập Từ Bi Quán do Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Tâm Hòa Lê Quang Dật điều khiển.Trong phần phát biểu khai mạc buổi ra mắt Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, Hòa Thượng Thích Thông Hải cung kính cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm chứng minh và chào đón tất cả đồng hương Phật Tử đến ủng hộ. Hòa Thượng nói rằng buổi lễ đêm nay là đề ra mắt Đài Truyền Hình Phật Giáo Toàn Cầu mà bấy lâu nay ngài mơ ước nhằm mục đích để chuyển tải những sinh hoạt, tin tức và nội dung Chánh Pháp đến khắp nơi trên thế giới.Hòa Thượng cho biết thời đại kỹ thuật tân tiến ngày nay chẳng hạn như điện thoại thông minh (smartphone) rất thuận lợi cho công cuộc hoằng pháp mà chúng ta không biết tận dụng. Hòa Thượng nói rằng Đài Pháp Ấm Phật Giáo Toàn Cầu đã khai trương văn phòng cách nay 3 tháng trên đường Bolsa tại vùng Little Saigon. Hòa Thượng cho biết rằng sau 3 tháng làm việc đã thấy có nhiều kết quả nên mới mạo muội tổ chức buổi cơm chay ra mắt với chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật Tử.Hòa Thượng kể rằng từ 3 tháng qua, Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu đã phát hình trên internet và có nhiều người vào xem. Hòa Thượng nói rằng Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu gồm có 3 kênh truyền hình:Hòa Thượng cho biết về nhân sự điều hành của Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu như sau:- HT Thích Thông Hải: Chủ trương Đài TV Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu.- Ca nhạc sĩ Thùy Linh: Giám Đốc điều hành và điều hợp các chương trình của Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu.- Với sự trợ giúp của ca sĩ Minh Tâm, ca sĩ Hồ Quốc Việt, Hoàng Trinh và Hoàng Nguyên.Hòa Thượng cho biết ước nguyện của ngài là từ nay về sau làm sao để pháp âm của Phật, của chư vị tiền bối được phổ biến đi khắp nơi để mang lại lợi lạc cho mọi người.Hòa Thượng không quên tri ân chư tôn đức Tăng, Ni và cảm tạ quý đồng hương Phật tử đã hỗ trợ về tinh thần và vật chất trong thời gian qua cũng như đã có mặt để trong đêm ra mắt này.Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, trong phần phát biểu, nói rằng ngày xưa đức Phật đã dạy rằng diệu âm của Ngài phát ra đi khắp tam thiên đại thiên thế giới. Hòa Thượng tán thán công đức của HT Thích Thông Hải đã thành lập Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu. Hòa Thượng chúc mọi người thành Phật.Ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, trong lời phát biểu, đã bày tỏ lòng biết ơn HT Thích Thông Hải đã mời đến tham dự buổi ra mắt Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu. Ông cho biết mỗi vị Thầy đệ tử của đức Phật đều có một phương thức hành đạo và truyền bá Chánh Pháp để đem lại an lạc cho mọi người. Ông nói rằng hôm nay Hòa Thượng Thích Thông Hải khai phá con đường mới để truyền bá Chánh Pháp đi khắp nơi là đáp lại sự mong muốn nghe Chánh Pháp của hàng Phật Tử, đó là công lao vô cùng đáng quý. Giáo sư Phạm Vân Bằng là phu nhân của Chánh Án Nguyễn Trọng Nho thì nói là bà tin tưởng Thầy seẽ thành công.Chương trình văn nghệ hoan hỷ chúc mừng Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu cũng đã được nhiều ca nhạc sĩ đóng góp. Trong đó có ca sĩ Trang Thanh Lan, ca sĩ Hồ Như Thủy, ca sĩ Thiên Trang, ca sĩ Như Ý, ca sĩ Linh Vũ, ca sĩ Duy Khanh, hoa hậu Mỹ Liên, Bé Hải Mi, v.v... Đặc biệt phần trình diễn Chú Đại Bi được phổ nhạc của ca sĩ Thùy Linh và hai ái nữ Hoàng Trinh và Hoàng Nguyên đã làm cho mọi người thích thú.Trụ sở của Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tọa lạc tại địa chỉ: 9884 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683. Tel. (714) 808-3589 hoặc (808) 222-0909. Email: phapamphatgiaotoancau@gmail.com