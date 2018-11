Tòa Án SG Hỗ Trợ Bọn Giựt Nhà

SAIGON -- Mua bán nhà tại Việt Nam, coi chừng... Đã có trường hợp một kẻ gian, làm hồ sơ mua nhà giá 47 tỷ, một ngày sau, trong khi chưa nộp tiền, bán liền cho người khác với giá 28 tỷ đồng, và cầm tiền mặt.Nghĩa là, A bán nhà giá 47 tỷ đồng cho B, làm hồ sơ, thì B cầm giấy tờ bán cho C với giá 28 tỷ đồng. B không tốn đồng nào hết, tự nhiên có 28 tỷ đồng tiền mặt, và được cán bộ bênh vực. Trong khi A mất nhà... vì giấy tờ đưa cán bộ làm hồ sơ bán rồi.Giới chức nhà nước bênh vực kẻ tay không bắt giặc này...Báo SGGP kể câu chuyện lừa gạt chớp nhoáng này, được quan chức bênh vực này, qua bản tin hôm 27/11/2018 nhan đề “Sơ sẩy trong hợp đồng, nguy cơ mất nhà 47 tỷ đồng”...Bản tin viết:“Bán căn nhà duy nhất để chia cho con cháu, ông Nguyễn Văn Quyện cẩn trọng ghi trong hợp đồng “khi hoàn tất các thủ tục đăng bộ sang tên nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày công chứng hợp đồng, bên mua phải thanh toán toàn bộ số tiền cho bên bán. Sau khi thanh toán xong mới bàn giao nhà”. Hợp đồng đã công chứng, quận đã hoàn tất thủ tục sang tên, nhưng đến giờ ông không nhận được tiền, mà TAND quận Tân Bình vẫn tuyên ông phải giao nhà!Xóa thế chấp + sang tên: chỉ 1 ngày!Cuối năm 2014 ông Quyện ký hợp đồng công chứng bán nhà cho ông Trần Vũ Trường (sinh năm 1977), giá bán 58 tỷ đồng. Do nhà đang thế chấp, nên ông Trường trả trước 10 tỷ đồng cho ông Quyện thanh toán ngân hàng để lấy sổ ra. Số tiền ông Trường còn nợ là 48 tỷ. Trong hợp đồng (có công chứng) ghi rõ, ông Trường tiến hành thủ tục sang tên và thanh toán trong vòng 45 ngày. Sở dĩ có thời hạn đó là căn cứ vào thời gian thực hiện xóa thế chấp, sang tên chủ sở hữu theo quy trình ISO của quận. Không ngờ, chỉ trong vòng 1 ngày, UBND quận Tân Bình đã “thần tốc” hoàn thành việc xóa thế chấp và sang tên cho bên mua.Hôm sau nhận được giấy chủ quyền, ông Trường bán lại nhà cho bà Hoàng Ngọc Điệp (sinh năm 1978) với giá bán chỉ 28 tỷ đồng. Còn ông Quyện vẫn ung dung, vì nghĩ thủ tục sang tên chưa xong, nhà thì ông vẫn đang ở. Đến khi phát hiện căn nhà bị bán lần nữa cho người khác, ông lập tức báo công an phục bắt khi phía bà Điệp đang nộp thuế trước bạ. Nhóm này cũng dùng hình thức mua bán, sang tên như vậy để chiếm đoạt một căn nhà ở quận 1, đang bị tòa xét xử.Sau khi việc bán nhà cho bà Điệp bị ngăn chặn, ông Trường trả cho ông Quyện thêm 1 tỷ nữa (còn nợ 47 tỷ) và làm cam kết nếu sau 1 tháng không trả đủ tiền thì sẽ chịu mất 11 tỷ và tiến hành thủ tục sang tên nhà lại cho ông Quyện. Mặc dù trong hợp đồng bán nhà, ông Quyện ghi rất rõ là chỉ bàn giao nhà khi nhận đủ tiền, ấy vậy mà TAND quận Tân Bình vẫn tuyên buộc ông Quyện phải giao nhà, dù ông chưa nhận được tiền!”Bản tin này cho thấy rằng Tòa án Nhân Dân Quận Tân Bình ngang ngược khi kết luận rằng:“Xác định không ai sai, tòa tuyên dân mất nhà!”Và công an cũng lặng lẽ...Báo SGGP kết luận bằng câu hỏi:“...rõ ràng ông Trường lừa dối bên mua (bà Điệp), lừa dối bên bán (không trả tiền cho ông Quyện, chưa nhận nhà đã bán), có dấu hiệu lừa đảo, nhưng Công an TPHCM lại trả lời không có dấu hiệu hình sự? Tại sao luật buộc hợp đồng mua bán nhà đất phải qua công chứng, phải trả phí cao, nhưng phòng công chứng được tự “loại trừ trách nhiệm cho mình”, vậy dân tốn tiền để được gì?”