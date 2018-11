Bắt Người Vụ Trịnh Xuân Thanh, Kỷ Luật Đảng Viên Vụ Vũ Nhôm

Vụ án Trịnh Xuân Thanh vẫn còn chưa có hồi chấm dứt khi một tổng giám đốc dầu khí có liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn đã bị bắt hôm Thứ Ba, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 27 tháng 11.Bản tin Đài VOA viết rằng, “Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an Việt Nam, cách đây ít ngày đã bắt giữ ông Đường Hùng Cường, lãnh đạo một công ty dầu khí ở Nghệ An do “liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài”, theo tin hôm 27/11 trên các trang Sputnik Việt Nam và Msn Tin tức.“Trang Msn dẫn lại tin của Tuổi Trẻ, trong khi Spunik không thể hiện tin gốc được lấy từ nguồn nào ở Việt Nam, dù nội dung không khác gì tin của Tuổi Trẻ.“Bản tin đăng trên Msn nói một nguồn tin từ Công an Nghệ An cho Tuổi Trẻ biết vụ bắt giữ ông Đường Hùng Cường, 41 tuổi, đã diễn ra hôm 21/11. Ở thời điểm bị bắt, ông là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại dầu khí Nghệ An.“Vẫn theo bản tin, Cục Cảnh sát Hình sự của bộ cũng đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh Nghệ An khám xét nhà ông Cường ở thành phố Vinh.“Tin tức về vụ bắt giữ được trang web của báo Tuổi Trẻ đăng lên lúc 4h chiều ngày 27/11 nhưng đến khoảng 6h chiều cùng ngày đã không còn tồn tại.”Bản tin VOA cũng cho biết thêm rằng, “VOA cố liên lạc với Cục Cảnh sát Hình sự để xác nhận tin này song họ không phản hồi. Trong khi đó, một nguồn tin báo chí ở Việt Nam nắm thông tin về vụ việc khẳng định với VOA rằng việc bắt giữ “chắc chắn đã diễn ra”, và nhận định rằng có thể Tuổi Trẻ phải rút lại tin vì “đường dây liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh nó lớn thế nào đó”.“Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, từng là chủ tịch của PVC, một công ty trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã bỏ trốn sang Đức khi bị truy tố liên quan đến một vụ án tham nhũng.“Hồi tháng 7/2017, ông Thanh được đưa trở lại Việt Nam sau một diễn biến mà chính quyền Đức cáo buộc là “các đặc vụ Việt Nam bắt cóc” ông Thanh khi ông đang xin tị nạn. Ngược lại, Hà Nội bác bỏ cáo buộc đó và trưng ra bằng chứng là ông Thanh đã “đầu thú”.“Đầu năm nay, ông Thanh bị một tòa án Việt Nam kết án chung thân về tội tham ô.”Chuyện Đảng viên CSVN tham nhũng không lúc nào hết, trong khi hôm 27 tháng 11 bản tin Đài VOA cho biết cựu bộ trưởng CSVN Bùi Quang Vinh bị Đảng khiển trách vì liên quan đến vụ biển thủ tiền.Bản tin VOA cho biết rằng, “Cựu Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh bị Đảng Cộng sản “khiển trách” hôm 27/11 do “thiếu trách nhiệm” trong một hoạt động đầu tư với thiệt hại lên đến hàng nghìn tỉ đồng, theo cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam.“Trang Thông tin Chính phủ cho hay Ban Bí thư của đảng đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội để “xem xét, thi hành kỷ luật” ông Vinh, hiện đã nghỉ hưu.“Ban Bí thư xác định rằng khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Vinh đã “thiếu trách nhiệm” khi ký một công văn vào tháng 11/2015 của bộ “đề nghị thủ tướng chấp thuận” chủ trương đầu tư vào một dự án, trong đó Tổng Công ty Viễn thông Mobifone của nhà nước mua 95% cổ phần của công ty tư nhân AVG, theo Thông tin Chính phủ.“Hồi tháng 3 năm nay, thanh tra chính phủ đưa ra kết luận rằng đã có “những lỗi lớn” trong việc thẩm định, xác minh giá tài sản, các khoản nợ và lỗ của AVG, trước khi phía nhà nước chi gần 8.900 tỉ đồng để mua lại hãng này, “dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước hơn 7.000 tỉ đồng”.“AVG có tên đầy đủ là Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu, một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, do doanh nhân bất động sản Phạm Nhật Vũ thành lập.“Cũng trong tháng 3, dư luận xôn xao khi hợp đồng mua cổ phần giữa Mobifone với AVG đã được hai bên “thống nhất hủy bỏ”.“Mặc dù vậy, hàng loạt quan chức nhà nước liên quan đến thương vụ bất thành này vẫn bị Đảng Cộng sản kỷ luật, trong đó, mới đây nhất là cựu Bộ trưởng Vinh.”