Bản tin TTXVN ghi tình hình xuất cảng của Việt Nam: các mặt hàng có kim ngạch xuất cảng trong 10 tháng tăng là điện thoại các loại và linh kiện kim ngạch xuất cảng ước đạt 40,69 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt may ước đạt 25,15 tỷ USD, tăng 17,1% so cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt gần 24,28 tỷ USD, tăng 15,16% so với cùng kỳ năm trước...