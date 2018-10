Tư Bản Đỏ TQ Tới VN Rủ Nhau Mua Nhà

SAIGON -- Có thể báo động là vừa: tư bản đỏ Trung Quốc rủ nhau vào Sài Gòn mua nhà cửa.Báo Người Lao Động kể rằng: Thị trường căn hộ TP SG hút khách Trung Quốc.Báo cáo tiêu điểm thị trường Bất động sản quý III/2018 tại TP SG của CBRE Việt Nam vừa công bố cho thấy lượng hấp thụ căn hộ giảm 16% so cùng kỳ. Đặc biệt, quý này lượng khách mua nhà là người đến từ Trung Quốc, Hồng Kông tăng đột biến.Theo CBRE, số lượng căn hộ chào bán mới trong quý III chỉ đạt 6.711 căn, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước nhưng lại tăng nhẹ 9% so với quý trước. Trong đó, phân khúc cao cấp chiếm 40% tổng nguồn cung mới; phân khúc trung cấp tiếp tục đứng đầu về nguồn cung chào bán mới, chiếm 52%. Còn lại phân khúc bình dân chiếm 8% tổng nguồn cung.Trong khi đó, phân khúc hạng sang tiếp tục khan hiếm, khi không có dự án nào chào bán mới trong quý. Tuy nhiên, một số dự án hạng sang cho phép đặt chỗ trong quý đã "lấp" gần hết, cá biệt có dự án lượng đặt chỗ gấp 4 lần số căn sẽ được chào bán nhờ vào vị trí đắc địa.Các dự án mới mở bán không nhiều và do có tháng ngâu nên người mua cũng cân nhắc kỹ lưỡng hơn khiến số lượng căn hộ bán được trong quý sụt giảm đáng kể, với 6.568 căn, lần lượt giảm 7% so với quý trước và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét về giá bán, mặt bằng giá trung bình tiếp tục tăng trong quý III/2018. Giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp ghi nhận ở mức 1.607 USD/m2, tăng 2% so với quý trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Giá bán tăng được ghi nhận tại các dự án trung và cao cấp có vị trí tốt thuộc quận 2, quận Thủ Đức và quận 9. Trong quý cuối năm 2018, các dự án trung cấp quy mô lớn như Vincity Grand Park, Safira (quận 9), Akari City (quận Bình Tân) sẽ được chào bán giúp cho phân khúc này tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu.Bản tin báo Người Lao Động cũng kể rằng theo khảo sát của CBRE, trong 9 tháng qua, nhiều khách hàng là người Trung Quốc mua căn hộ tại TP SG, tăng đột biến so cùng kỳ, chiếm 31%; tiếp theo là người Nam Hàn chiếm 19%; khách hàng từ Hồng Kông cũng gia tăng mạnh, chiếm 10% và lọt vào tốp 5 nhóm khách hàng ngoại mua căn hộ ở TP SG trong quý III. Trong khi đó, khách hàng đến từ Singapore lại giảm mạnh, rớt khỏi tốp 5. Khách hàng đến từ Mỹ cũng chỉ chiếm 3% trong khi năm ngoái chiếm 8%.