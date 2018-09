Trump Làm Tập Hộc Máu?

Vi AnhLịch sử rất ít khi lập lại, nhưng cũng có khi tương tự khi đối chiếu, so sánh. Như Trời thương dân chúng ở Á châu Thái bình dương và Ấn độ dương mới sanh ra một Tổng Thống Trump [TT Trump] như Gia cát Lượng mưu cao, kế giỏi, vận dụng giỏi chiến tranh tâm lý, chiến tranh chánh trị mới hạ được Châu Do, một dũng tướng phải thua kế của Khổng Minh Gia Cát Lượng nên Châu Do tức hộc máu, than rằng: “Thiên sanh Do, hà Thiên sanh Lượng” (“Trời sinh ra Do hà cớ gì Trời còn sinh ra Lượng”).Nhiều dấu chỉ cho thấy Chủ Tịch Tập cận Bình [CT Bình] muốn đánh dấu thời đại của mình như một thời đại phục hoạt “đại dân tộc Trung Hoa” như Hitler đã làm sau khi nước Đức bị nhục, đất nước bị xâu xé sau khi thua đại chiến thế giới lần thứ nhứt. Nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm, Trời không chiều lòng người qua tham vọng, “duy ý chí” như CS, nên muốn là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Chính vì cái mộng trở thành Hitler của Á châu Thái bình dương mà CT Bình bị TT Trump chống đối tơi bời hoa lá, mút mùa lệ thuỷ.TT Trump với chiến lược an ninh quốc gia mới coi CT Bình của TC hiện CS và Tổng Thống Putin của Nga hậu CS là ‘đối thủ’ đáng gờm của Mỹ. Thế nước và lòng dân Mỹ đã đưa TT Trump lên làm tổng thống Mỹ qua hai cuộc thăm dò lâu đời và khả tín nhứt của Mỹ. Viện Gallup, một tổ chức độc lập có uy tín lâu đời ở Mỹ cho biết đa số dân chúng Mỹ coi TC là kẻ thù số 1 của Mỹ. Pew Research Center chuyên nghiên cứu dư luận trên toàn cầu, năm 2017 có tổ chức một cuộc thăm dò, kết quả cho thấy đại đa số cho TC là một siêu cường, nhưng bị ghét nhứt thế giới. Và 84% người dân Việt ủng hộ Mỹ dù đang sống trong chế độ CSVN và CSVN hầu như lệ thuộc TC.TT Trump của Mỹ mở cuộc chiến tranh thương mại đánh thẳng vào TC và có thể lan ra thành chiến tranh quân sự ở Á châu Thái bình dương. Vì từ khi lên ngôi, CT Tập khích động tối đa tinh thần quốc gia cực đoan Hán tộc, coi TC như Thiên Triều với khẩu hiệu “phục hưng đại dân tộc Trung Hoa”, biến Trung Quốc thời Cộng sản thành bá chủ khu vực, bá chủ hoàn cầu như thời cổ sử Trung Hoa.Vừa mới được Đảng CS Trung Quốc cử làm Chủ Tịch Đảng và Chủ tịch Quân ủy Trung Ương, chưa nhận được bàn giao quyền hành “nhà nước”, ông Tập Cận Bình vội mặc vào bộ quân phục, đi thăm một đại đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân của TC ở Quảng Châu. Trước ba quân tướng sĩ, Ông mạnh dạn và tự hào nói Ông sẽ tăng cường quân lực, đó là yếu tố then chốt để thực hiện «giấc mơ Trung Hoa» của ông. Ông nói «Giấc mơ này có thể được xem như là giấc mơ của đại dân tộc, và đối với quân đội, đó chính là giấc mơ của một đội quân hùng mạnh».Trong thời làm Phó Chủ Tịch Nước, Ông Tập là người làm ra chính sách và chỉ đạo các vấn đề Biển Đông của TC. Bây giờ cờ đã vào tay, Ông bắt đầu thời đại của Ông bằng việc chỉ đạo nhiều chiến dịch khích động tinh thần thượng tôn dân tộc Trung Hoa trong quần chúng nhân dân TQ.Đối với Việt Nam, Ô. Bình chỉ đạo nhà cầm quyền tỉnh đảo Hải Nam ra lịnh cho lực lượng tuần duyên lên tàu, lục soát, và trục xuất các tàu thuyền qua lại trong vùng lãnh hải rộng lớn mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Và đầu tháng 12 này, tàu TC cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 2, thuộc tập đoàn quốc doanh Petro Vietnam.Còn đối với Nhựt, CT Tập khích động một làn sóng biểu tình bài xích Nhựt nổi lên ở Trung Quốc. Nhà cầm quyền ở các thành phố kinh tế, kỹ nghệ lớn của TQ kích động tinh thần bài Nhật trong “quần chúng nhân dân”, mặc thị xúi dục dân chúng vụ biểu tình chống Nhựt, đập phá cơ sở của người Nhật, tẩy chay sản phẩm Nhật, kể cả liệng đá vào tòa Đại sứ Nhựt. Số xe hơi của Toyota, Honda sản xuất và bán ra tại TC giảm nhiều.Theo ghi nhận của báo Pháp Le Monde, Ô. Tập Cận Bình rất thiết tha với niềm tin và quyết chí «Đại phục hưng dân tộc Trung Hoa». Bài diễn văn đầu tiên Ông đọc trước báo chí và công chúng sau khi lên làm Chủ Tịch Đảng và Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương của Ông, ngày 15/11, Ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần giấc mơ «Đại phục hưng dân tộc Trung Hoa».Một dàn cảnh tạo ép phê sân khấu ngoạn mục dưới ánh sáng đèn màu của tinh thần thượng tôn dân tộc cố hữu và cực đoan của vua quan Trung Hoa coi quốc gia dân tộc mình là “trung tâm”, ở giữa cái hoa, là bá chủ còn các nước xung quanh vốn là man di, mọi rợ, chư hầu mà Trung Hoa ra ơn khai hoá.Tinh thần bá chủ cố hữu của vua quan đó bây giờ được Đảng Nhà Nước TC hồi sinh với giai cấp thống trị là Đảng CS nắm toàn quyền độc tài đảng trị trên xã hội Trung Quốc. Độc tài vua chúa chỉ là độc tài cá nhân, độc tài gia đình; còn độc tài CS là độc tài đảng trị toàn diện, mạnh bạo, khắc nghiệt, triệt để hơn nhiều.Báo Le Monde xác nhận “chính Đảng cộng sản đã tái sinh ra một Trung Quốc CS sau những sự kiện «nhục nhã» trong thế kỷ XIX… Sự tôn vinh tinh thần dân tộc được nâng lên đến mức tối đa. Tư tưởng này được biểu hiện qua việc sao chụp lại một tấm hình lớn mô tả quang cảnh vào thời xa xưa, sứ thần từ các nước lân cận đến dâng cống nạp lên hoàng đế Trung Hoa.”Chính Ô. Tập cận Bình còn nhân cách hoá mình với giấc mơ “đại dân tộc Trung Hoa”. Nhơn một cơ hội long trọng trình bày về lịch sử Đảng CS, Ông Tập Cận Bình “thật thà khai báo”: «Ai cũng nói về giấc mơ Trung Hoa. Tôi tin rằng sự phục hưng tinh thần dân tộc Trung Quốc là giấc mơ lớn nhất của đất nước trong thời buổi hiện đại».Thái độ, hành động phục hưng đại dân tộc Trung Hoa làm bá chủ thiên hạ mà Ô Tập cận Bình đã tích cực thực hiện làm cho người ta liên tưởng đến Hitler khích động người dân Đức, con sư tử ở Âu Châu cảm thấy tủi nhục sau khi thua Thế Chiến 1 bị các siêu cường đối xử tệ bạc, chia cắt một phần đất nước TQ. Khích động của Hitler đưa nước Đức trở thành độc tài quốc xã và gây Thế chiến thứ 2, số người chết và thiệt hại nhiều lần hơn Thế Giới Đại Chiến 1.Với Trung Cộng một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, Tập cận Bình bây giờ trên phương diện đối nội, dễ làm hơn Hitler vì độc tài CS đã có sẵn rồi và tinh thần thượng tôn dân tộc cực đoan của Trung Quốc là cố hữu.Đối ngoại hành động ngoại giao rụt rè của Mỹ trong thời TT Obama trong vấn đề Biển Đông, Mỹ cứ tuyên bố Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp Biển Đông của các nước. Đó là từ ngữ chạy tội cho TQ cướp biển đảo của các nước, một hành động thi thiềng cho TC ỷ mạnh hiếp yếu, phi pháp, vô đạo đức của TC. Tương tự như thời Thủ Tướng Chamberain của Anh xách dù qua lại, to nhỏ, chiều chuộng Đức. Đức thấy phản ứng Âu châu yếu xìu, nên tấn công thăm dò một nước thấy êm ru, thế là Đức Quốc xã tiến chiếm hầu hết các nước Âu châu, tạo thành Thế Chiến thứ hai. Một thế chiến Mỹ phải tham dự, quân lính Mỹ chết nhiều nhứt và tốn hao tài sản Mỹ nhiều nhứt.Bây giờ thì khác, TT Trump tấn công phủ đầu Tập cận Bình, bằng chiến tranh thương mại. Nếu TC uất ức chống trả bằng chiến tranh quân sự, hay Mỹ thấy chiến tranh thương mại chưa đủ làm TC hộc máu, thì TT Trump có nhiều lý do chuyển qua chiến tranh quân sự. Chiến tranh quân sự Mỹ chống TC có thể xảy ra ở Á châu Thái bình dương là diện và Biển Đông là điểm. Tương quan lực lượng Mỹ-Trung cho thấy TT Trump của Mỹ là Khổng Minh còn Tập cận Bình là Châu Do thua trí, thua kế, có thể thất trận, tức hộc máu, kêu Trời, than: “Thiên sanh Do, hà Thiên sanh Lượng”./.(VA)