Thế Giới Cấm, VN Vẫn Xài: Chất Amiang Ung Thư, Giết 2.000 Dân/Năm

SAIGON -- Có một độc chất dùng trong kỹ nghệ xây dựng là nguyên nhân ung thư... đã gây ra trung bình 2.000 cái chết vì ung thư ở VN mỗi năm.Bản tin báo Dân Việt có nhan đề “Thứ người Việt lợp mái, nuôi hàu - nguyên nhân hàng đầu gây ung thư”...Bản tin ghi nhận rằng thông tin trên cũng chính là cảnh báo được đưa ra tại “Hội nghị thường niên năm 2018 của Mạng lưới dừng sử dụng Amiang Đông Nam Á” vừa được tổ chức sáng nay (13.9) tại Hà Nội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cung cấp một khối lượng thông tin “khổng lồ” về amiang – chất liệu đang được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác.Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tuyên bố amiang là chất gây ung thư, nhất là ung thư phổi, thanh quản, buồng trứng, ung thư trung biểu mô và bệnh bụi phổi amiang trong suốt thập kỷ qua.Năm 2004, WHO ước lượng có trên 100.000 người chết mỗi năm do tiếp xúc với amiang, gần đây, Nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBDS) ước tính số lượng người chết do amiang là 220.000 mỗi năm. Nghiên cứu này cũng chỉ ra tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 2.000 người chết do amiang trắng.Trên thế giới đã có 64 nước cấm sử dụng amiang trắng, còn ở Việt Nam, ngày 1.1.2018 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Nghị quyết số 01/NQ-CP trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng “Xây dựng lộ trình dừng sử dụng amiang trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiang từ năm 2023”.Vấn đề là nhiều trở ngại...Báo Dân Việt ghi rằng theo lời ông Hoàng Xuân Lương – Chủ tịch Nhóm Hành động vì Công lý, Sức khỏe và Môi trường cho biết một số nhóm lợi ích đã tìm mọi cách để kéo dài thời gian thực hiện, khiến amiang vẫn được sử dụng nhiều trong các sản phẩm công nghiệp, nhất là sản phẩm tấm lợp fibroximang tại Việt Nam.Amiang là loại khoáng chất silicat dạng sợi, có tính năng như độ bền cơ học, độ bền hóa chất, chịu nhiệt, chịu ma sát, cách điện, cách âm tốt… nên đã được sử dụng từ hàng trăm năm trước trong nhiều sản phẩm công nghiệp, nhiều nhất là tấm lợp fibroximang.Một sự thật đau lòng là hơn 95% tấm lợp amiang đều được đẩy lên vùng dân tộc, miền núi, một vùng căn cứ địa chiến lược Quốc gia, nơi tập trung đồng bào các dân tộc thiểu số. Với bản chất thật thà, trung thành, đồng bào cứ thấy sản phẩm nào đã được Nhà nước cho lưu hành là tin tưởng sử dụng.“Họ không hề biết sản phẩm tấm lợp có chứa amiang và hàng triệu tấm lợp mấy chục năm qua đang gãy nát, trôi nổi trên các khe suối, trên các con đường cheo leo chính là nguyên nhân hủy hoại môi trường sống mà người dân và con em họ đang sống hàng ngày” – ông Lương nhấn mạnh.Vì những lý do trên mà mục đích lớn lao nhất của Hội nghị lần này là nhằm tìm kiếm các giải pháp để quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc ngừng sử dụng amiang trắng từ năm 2023; đồng thời thiết lập mạng lưới toàn cầu về các hoạt động tiến tới dừng sử dụng amiang trắng; góp phần hướng tới bổ sung các nội dung của công ước Rotterdam, làm cho việc dừng sử dụng amiang trắng trở thành hành động của toàn nhân loại.Ông Sugio Furuya – Điều phối viên Mạng lưới dừng amiang châu Á nhấn mạnh: “Nhật Bản đã hoàn thành việc cấm toàn diện amiang từ năm 2012. Và một trong những kinh nghiệm rất hữu ích để Nhật Bản đạt được điều này chính là đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đến người dân tác hại vô cùng khôn lường của amiang cũng như tuyên truyền về các vật liệu thay thế phù hợp, ổn định”.