Quy Định Giá Tô Phở Ở Sân Bay Là 20,000 VND, Thực Tế 140,000 VND

Ở nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, vào khu cách ly rồi thì 1 chai nước khoáng, nước suối chỉ một giá là 2 USD, không hề theo khung giá 0.35 - 2 USD/chai của Bộ GTVT.Trong dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam, Bộ GTVT đề xuất bỏ quy định khung giá với dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống đối với đồ nhập khẩu, chỉ áp dụng giá với đồ trong nước, theo báo Tiển Phong (TPO).Bộ GTVT lý giải, các mặt hàng được kinh doanh tại nhà ga hành khách rất đa dạng về chủng loại, trong đó có cả hàng nội địa và hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu gánh nhiều chi phí gia tăng như vận chuyển, thuế xuất nhập khẩu, hải quan, thương hiệu… nên việc quản lý khung giá như hiện tại là không phù hợp, do đó cần loại nhóm hàng hóa nhập khẩu khỏi khung giá.Vậy, theo TPO cho biết, khung giá cung cấp đồ ăn, đồ uống tại sân bay chỉ áp dụng với hàng hóa nội địa và kết quả là “sẽ được giữ nguyên như cũ” như công bố của Bộ GTVT.Cần để ý là khung giá này chưa bao gồm chi phí phục vụ. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ăn uống sẽ tự quyết định chi phí phục vụ, nhưng không vượt quá 15% so với giá tối đa quy định.Cụ thể, đối với mặt hàng nước lọc đóng chai nhỏ từ 500ml trở xuống, giá bán ở nhà ga quốc nội được qui định là từ 3,500 đến 20,000 đồng/chai; sữa tươi hộp loại từ 180ml trở xuống có giá từ 4,500 – 20,000 đồng/hộp. Với ga quốc tế, các loại đồ uống trên được bán với khung giá lần lượt từ 0.35 - 2 USD/chai nước suối và từ 0.45 - 2 USD/hộp sữa.Phở, hủ tíu, mì, miến, cháo ăn liền…,được qui định giá từ 5,000 – 20,000 đồng/tô ở ga nội địa. Mặt hàng này tại ga quốc tế có giá từ 0.5 - 2 USD.Trước khung giá do Bộ GTVT vừa công bố, nhiều du khách cho biết, cụ thể là ở các quán ăn, cửa hàng ăn uống ở dãy các cổng ra phi đạo bên nhà ga quốc nội, thực tế giá một tô phở hiện nay là 140,000 – 150,000 VNĐ, không hề có giá “sẽ được giữ nguyên như cũ” là (tối đa) 20,000 đồng (chưa tính phí phục vụ). Còn bên ga quốc tế, lâu nay luôn phổ biến chỉ một giá 2 USD/chai nước suối, không hề có giá từ 0.35 - 2 USD/chai như khung giá của Bộ GTVT.