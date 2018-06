Bắc VN: Lũ Lụt, Lở Đất, 31 Người Chết

Lũ lụt làm sạt lở đất khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích tại miền núi Bắc Việt, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 26 tháng 6.Bản tin RFA viết rằng, “Có 31 người chết và mất tích do lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam vào những ngày qua.“AFP trích lời các quan chức Việt Nam cho biết thống kê cập nhật đến cuối ngày 26 tháng 6 như vừa nêu.“Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, tính đến sáng 26/6, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Lai Châu khoảng 270 tỉ đồng, 244 căn nhà bị đất đá cuốn trôi hoặc sạt lở gây hư hỏng, hơn 600ha lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp, nhiều đường xá hư hỏng… và nhiều nơi bị mất điện.“Lai Châu và Hà Giang là hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất trong 6 tỉnh chịu tác động. Bốn tỉnh còn lại gồm Lào Cai, Điện Biên và Thái Nguyên, Cao Bằng.“Theo AFP, hiện ít nhất 12 người vẫn còn mất tích. Hàng trăm binh sĩ đã được triển khai để giúp các nỗ lực tìm kiếm và dọn dẹp sau lũ.“Một số cộng đồng dân cư xa xôi, sáng ngày 26 tháng 6 vẫn bị cắt đứt liên lạc vì các con đường chưa được dọn dẹp đá và đất bùn.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Việt Nam thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11.“Thiên tai vào cuối tuần qua tại các tỉnh miền núi phía bắc được đánh giá là đợt lớn đầu tiên trong năm nay tại Việt Nam. Những khu vực chịu thiên tai trong năm qua vẫn chưa khắc phục hoàn toàn sau một loạt thảm họa chết người.“Theo thống kê chính thức, trong năm 2017, tại Việt Nam thiên tai đã giết chết 389 người và gây thiệt hại 2,6 tỷ USD.”