Nam Cali: Tiếp Tục Biểu Tình Tố VC Bán Nước, Siết Mạng

Trong cuộc biểu tình.

Westminster (Bình Sa)—Trước tình hình đấu tranh không sợ hải của đồng bào trong nước phản đối Dự luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng trong những ngày vừa qua, tinh thần đồng bào Việt Nam hải ngoại khắp nơi trên thế giới nói chung, riêng tại Nam California đồng bào đã hăng hái tham dự biểu tình rầm rộ hỗ trợ đồng bào trong nước.Cuộc biểu tình chiều Chủ Nhật, ngày 17 tháng 6, 2018 có đông đủ các vị lãnh đạo các tôn giáo đã cùng đồng hương biểu tình trên đại lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo) với một khí thế chống sôi sục căm phẫn nhất chưa từng có trong các cuộc biểu tình từ trước tới nay.Cuộc biểu tình do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức. Đồng hương từ khắp nơi tập trung trong khu Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo, Trung Tâm Little Saigon.Về phía các vị lãnh đạo tôn giáo chúng tôi thấy có Linh Mục Nguyên Thanh (Công Giáo). Về Phật Giáo có quý Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thích Nguyên Trí, Thích Viên Huy, Thích Quảng Long, Ni Sư Chân Thiền, Ni Sư Chân Diệu, các sư cô và phái đoàn Phật tử đạo tràng chùa Bát Nhã. BS Võ Đình Hữu, Chủ tịch cộng đồng Người Việt quốc gia. Về Tin Lành có Giám Mục Trần Thanh Vân và Mục Sư Lê Minh; Phật Giáo Hòa Hảo có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, một số qúy vị đại diện các đảng phái chính trị, các hội đoàn, đoàn thể các cơ quan truyền thông.Ngoài ra còn có sự tham dự của ba liên danh ứng cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali đầy đủ các thành viên và mang theo barner lớn của liên danh mình. Đoàn biểu tình bắt đầu từ Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo đi về hướng đường Brookhurst, dẫn đầu đoàn biểu tình là tấm biểu ngữ của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai. Phía sau tấm biểu ngữ là các vị lãnh đạo tôn giáo, và bên cạnh có Thương Phế Binh BĐQ/ QL/VNCH Trần Thy Vân, ngồi xe lăn nhưng không vắng mặt một lần biểu tình nào cả.Sau các vị lãnh đạo tôn giáo đến phái đoàn Phật tử chùa Bát Nhã mặc đồng phục màu vàng, tiếp đến là toàn thể đồng hương Việt Nam với rừng cờ vàng, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu: “Đả đảo Việt Cộng bán nước - Toàn dân vùng lên lật đổ bạo quyền Cộng Sản – Đạo luật Đặc Khu là bán nước, Luật an ninh mạng là bịt miệng người dân.Đoàn biểu tình đi qua đường Bushard tới ngang chợ T&K băng qua đường đi ngược trở lại và tập trung trước bãi đậu xe khu Lees Sandwiches làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Đặc biệt trong các cuộc biểu tình tuần hành, cô Dung, một phụ nữ còn trẻ, phu nhân của một phi công trong Không Lực Hoa Kỳ không vắng mặt một lần nào cả, cô đã liên tục hô vang những câu khẩu hiệu đã đão cộng sản.Tại địa điểm tập trung bãi đậu xe khu Lees Sandwiches, một số đồng hương đã chờ đón đoàn biểu tình.Nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Hải Quân Đinh Quang Truật điều khiển.Sau đó Chiến hữu Phan Tấn Ngưu lên giới thiệu thành phần tham dự, trong dịp nầy ông cho biết: “Hôm nay là niềm vui của chúng tôi đó là quý vị tham dự đông đủ. Niềm vui này không chỉ cho riêng chúng tôi mà cho đồng bào quốc nội mà họ đang mong chờ sự hỗ trợ của chúng ta.”Tiếp theo ông Phan Kỳ Nhơn trong lời phát biểu đã nói: “Đây là lần thứ hai có hai phái đoàn Phật Giáo biểu tình trên đường Bolsa, lần thứ nhất là của thầy Thông Lai, lần thứ hai là của chùa Bát Nhã ngày hôm nay, và tôi hy vọng lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, các chùa sẽ nối tiếp để chúng ta hỗ trợ tinh thần đồng bào trong nước.”Ông Phan Kỳ Nhơn nhấn mạnh, “Trong giai đoạn hiện tại, già trẻ bé lớn, kể cả các nhà tu hành phải dấn thân vào cuộc đấu tranh để hỗ trợ toàn dân trong nước; đó là nghĩa vụ, là bổn phận. Ông rất buồn, “Trong lúc tuần hành, chúng ta thấy có những người Việt dửng dưng, không có suy nghĩ gì, không có trách nhiệm gì với đất nước, thờ ơ với cuộc biểu tình. Đây là vấn đề chúng ta phải tự vấn lương tâm Là người tỵ nạn Cộng Sản, là người Việt Nam, chúng ta phải có bổn phận với dân tộc và đất nước. Không thể thờ ơ lãnh đạm được! Thế hệ chúng tôi tiếp tục đấu tranh nhưng không phải đấu tranh cho thế hệ chúng tôi mà cho các thế hệ con em của chúng ta mai sau, làm thế nào đất nước khỏi rơi vào tay Tàu Cộng; đó là điều chúng ta phải làm….. .”Tiếp theo lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, mở đầu Hòa Thượng hỏi giới trẻ có mặt, “Bác Phan Kỳ Nhơn năm nay 82 tuổi, gần như hàng ngày lái xe từ Riverside xuống đây lãnh đạo việc chống Cộng thì thử hỏi, bác còn được bao lâu lái xe nữa các em? Nên hôm nay có sự hiện diện của Thầy, và Thầy mong các em nếu không chuẩn bị người kế thừa không khéo Việt Nam chúng ta sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới.”Hòa Thượng nhắc lại câu nói của cố đại lão Hòa Thượng Huyền Quang nói với ngài khi ngài được dịp diện kiến. Hòa Thượng Thích Huyền Quang nói: “Lỗ mũi chúng tôi ngày nay còn thở được là do đồng bào hải ngoại.” Cho nên Hòa Thượng kêu gọi đồng hương, nhất là các bạn trẻ cố gắng hơn nữa để làm mọi cách cứu lấy quê hương Việt Nam thoát khỏi sự cai trị của Đảng Cộng Sản để đất nước do tổ tiên để lại được bảo vệ vẹn toàn.Cuối cùng Hòa Thượng Nguyên Trí kêu gọi những cuộc biểu tình lần sau sẽ có các vị lãnh đạo tôn giáo có những người Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, PG Hòa Hão cùng xuống đường biểu tình. “Lúc bấy giờ hàng ngàn, hàng ngàn người sẽ tuần hành trên đường Bolsa để nói cho tà quyền Cộng sản biết, các anh đừng hòng qua mặt chúng tôi”.Tiếp đến GS Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ (Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali) trong lời phát biểu ông nói: “Hôm nay mới đúng là Mái chùa che chở hồn dân tộc. Ngoài linh mục Nguyên Thanh, Giám mục TL Trần Thanh Vân, Mục Sư Lê Minh, đặc biệt hôm nay có rất nhiều thầy PG. Đây mới đúng là ý nghĩa của Phật Giáo. Đạo Phật là để độ tử và độ sanh nên khi chúng sanh còn đau khổ thì trách nhiệm của đạo Phật phải còn!”GS Nguyễn Thanh Giàu nhắc lại câu nói của Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH: “Nước mất thì đạo không còn, và nước còn thì đạo mới phát khai rực rỡ. Hôm nay tôi rất mừng nên tối nay ở đây tới 12 giờ đêm tôi cũng ở với hai vị Hòa Thượng này và tôi mong những ông đàn ông có mặt trong cuộc biểu tình kỳ tới.”Tiếp theo lời phát biểu của trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Phó Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới, Viện Chủ chùa Liên Hoa) trong lời phát biểu HT. nói: “Tôi thành thật cám ơn đồng bào trong nước biểu tình rầm rộ xuống đường chống lại độc tài cộng sản. Quả thật gần một thế kỷ nay, trong tất cả mọi vấn đề, nhà cầm quyền CSVN đã bộc lộ rõ ràng hành động bán nước. Tôi thấy quý vị đi biểu tình hôm nay rất đông, nhất là cô nào hồi nãy hô rất to?” Cô Dung bước ra đứng cạnh Hòa Thượng, được ngài xoa đầu khen ngợi tinh thần hăng hái của cô và đề nghị mọi người vỗ tay khen ngợi cô.Hòa Thượng Chơn Thành tiếp: “Thứ Bảy tuần trước tôi nói ở chùa Bát Nhã rằng từ đây tới tháng 8, Cộng Sản sẽ phải sụp đổ! Hôm qua ở chùa Bảo Quang tôi cam đoan với quý vị là ba con trăng nữa. Nhưng mà quý vị phải cố đi biểu tình nữa, cố la to hơn nữa để cho cộng sản sụp đổ cho nhanh hơn.”Sau đó là lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội PGVNTN/Hải Ngoại, viện chủ (chùa Điều Ngự) lên tuyên đọc Bản Tuyên Cáo của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về Đạo luật Đặc Khu và dự luật An Ninh Mạng.Tiếp theo, Giám Mục TL Trần Thanh Vân trong lời phát biểu ông nói: “Chúng tôi đang có mặt ở đây để nói cho toàn thể thế giới biết rằng Cộng Sản Việt Nam đang đàn áp người dân trong nước bằng súng đạn, bằng công an, bằng quân đội, bằng nhà tù nhưng chúng ta ĐỪNG SỢ. Chúng ta có lực lượng hơn 4 triệu đồng hương ở hải ngoại, chúng ta hãy sử dụng lá phiếu của mình và nói với các vị Dân Biểu ở địa phương là những người do chúng ta bầu lên, qúy vị hãy đại diện chúng tôi làm cho Cộng Sản không còn nữa trên quê hương đất nước chúng tôi.”Hòa Thượng Thích Quảng Long nói: “…Ở trong nước đồng bào đã mạnh dạn can đảm đứng lên biểu tình thì chúng ta ở hải ngoại có tự do, hà cớ gì chúng ta lại không mạnh dạn đứng lên biểu tình ủng hộ và chuyển lửa về trong nước, để đồng bào trong nước can đảm kiên trì đứng lên đòi lại những quyền tự do căn bản đã bị cộng sản tước đoạt và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.”Linh Mục Nguyên Thanh (cựu Tuyên Úy Sư Đoàn TQLC) nói:: “Chúng tôi rất mừng, vừa qua Hội Đồng Giám Mục VN đã có Văn Thư gửi nhà cầm quyền CSVN lên án, phản đối cho Tàu Cộng thuê ba Đặc Khu mà thực chất là bán nước. Điều rất mừng và đó là một áp lực mạnh cho chế độ Cộng Sản phải suy nghĩ và cũng rất mừng hơn nữa là mặc dù sáng Chủ Nhật 17 tháng 6 nhà cầm quyền bao vây khắp nơi không cho người dân đi biểu tình nhưng ở Giáo Phận Vinh đã có giáo xứ Song Ngọc hàng ngàn người xuống đường phản đối dự luật Đặc Khu và phản đối Luật An Ninh Mạng bịt miệng dân, đồng bào Hố Nai cũng xuống đường đi bộ về tận Biên Hòa để phản đối VC bán nước cho Tàu Cộng. Đó là những tín hiệu rất đáng mừng mà tôi xin chia xẻ với qúy đồng hương. Mỗi ngày tôi cũng dành ra nhiều tiếng đồng hồ để liên lạc thông tin về cho quốc nội để khích lệ tinh thần đồng bào trong nước.”Linh Mục cũng giơ cao chiếc Iphone cho mọi người thấy hình ảnh các linh mục đang mặc áo lễ và giáo dân GP Vinh vừa xuống đường biểu tình.Mục Sư Lê Minh trong lời phát biểu ông nói: “Xin gửi lời chúc sức khỏe đến đồng bào ở Việt Nam. Hãy tiếp tục xuống đường. Hãy tiếp tục nói lên tiếng nói của mình, đòi hỏi độc lập và chủ quyền cho dân tộc. Tôi được biết nhà cầm quyền CSVN đang cho công an đến từng nhà, từng khu phố bắt người dân ký giấy chấp nhận cho Tàu thuê đất. Đồng bào chúng ta đang phải đối diện với hai trường hợp: Nếu ký tên thì mình là phản quốc; không ký tên thì mình là phản động nên tôi đề nghị đồng bào ở đây đừng ai về VN, và đồng bào trong nước hãy nói với những nhân viên cộng sản đem giấy đến nhà bắt ký rằng: Chúng tôi là người dốt nát, cho chúng tôi hai tuần để suy nghĩ, có thể một tháng hay một năm nữa tôi mới hiểu được rồi vứt tờ giấy đó vào thùng rác. Mục Sư cũng nhắc lại câu nói của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị khi người nhắn nhủ giáo dân và người dân Ba Lan của Ngài “Các con đừng sợ!”Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền: “Chúng ta là người Việt Nam ai cũng mang dòng máu đỏ da vàng với bốn ngàn năm văn hiến, cho nên chúng ta có bổn phận giữ nước để không bao giờ mất nước và làm dân nô lệ. Chúng ta có bổn phận hỗ trợ đồng bào torng nước đang bì đàn áp, bị hành hạ, đánh đập. Chúng tôi là những tu sĩ nữ nhưng chúng tôi cũng có lòng yêu nước như quý vị nam giới, không thua ai hết. Lịch sử chúng ta đã có Hai bà Trưng, Bà Triệu cho nên tất cả phụ nữ chúng tôi cũng có lòng yêu nước như các vị trên, “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh.” Chúng tôi kêu gọi các chị em phụ nữ, dù la tu sĩ hay không tu sĩ, qúy vị đồng lòng đứng lên cùng chúng tôi hô to: Việt Nam muôn năm.”Trong lời phát biểu của qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã được đồng hương hưởng ứng với những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội cả khu phố.Chương trình văn nghệ đấu tranh, Ban Tù Ca Xuân Điềm cùng các bạn trẻ, GM Trần Thanh Vân, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Lê Quang Dật.. . cùng lên trước khán đài, cùng mọi người hát vang bài “Trả Lại Cho Dân,” nhạc và lời của Duy Quốc Nam:Xen lẫn chương trình văn nghệ đấu tranh còn có phần chiếu slide show hình ảnh những cuộc biểu tình tại Việt Nam.Trước khi giải tán, ban tổ chức kêu gọi mọi người hãy tích cực tham gia những lần biểu tình kế tiếp đông đão hơn nữa.