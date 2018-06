Tòa Bạch Ốc Tiếp Tục Luận Điệu Sai Lầm Về Người Lánh Cư; Lịch Cấp Chiếu Khán Và Chuyển Diện Cư Trú Tháng 7-2018

Lê Minh Hải

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 7-2018

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ và Facebook.com/rmiodp(Robert Mullins International) Tòa Bạch Ốc, lại một lần nữa, tiếp tục đưa ra những luận điệu sai lầm vì đã cho rằng một "Dự luật của Đảng Dân Chủ" đã đưa đến chính sách chia cách trẻ em di dân với cha mẹ của chúng.Đang có nhiều sự chỉ trích gần đây liên quan đến sự chia cách con cái với những người mẹ di dân nhập cảnh bất hợp pháp. Một số bà mẹ di dân được cho biết rằng con cái của họ đã bị nhân viên ICE (tức nhân viên thi hành luật di trú và thuế quan) hoặc các nhân viên của cơ quan CBP (tức nhân viên kiểm sóat an ninh biên phòng và thuế quan) bắt đi, và các nhân viên này trả lời rằng đám trẻ chỉ đi tắm mà thôi. Nhưng đám trẻ này đã không bao giờ trở về nữa. Một số trẻ em đang ở những cở sở chăm sóc trong nhiều tháng mà chúng không hề được biết cha mẹ của chúng đang ở đâu, trong khi các cha mẹ khác nói rằng sau khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, họ vẫn không được nhân viên Hoa Kỳ trả con cái lại cho họ.Vào ngày 9 tháng Sáu vừa qua, Tòa Bạch Ốc tiếp tục nói rằng các thành viên của Đảng Dân Chủ phải chịu trách nhiệm về những hồ sơ gần đây liên quan đến việc các trẻ em di dân đã bị mang đi khỏi cha mẹ của chúng sau khi băng qua biên giới bất hợp pháp. Trên thực tế, không có luật nào ra lệnh cho cha mẹ và con cái phải bị chia cách sau khi đi qua biên giới bất hợp pháp, và các thành viên của Đảng Dân Chủ chưa hệ có áp lực nào để có một chính sách vô nhân đạo như vậy.Theo một đạo luật được quốc hội thông qua năm 2008, bất cứ ai nhập cảnh Hoa Kỳ, hợp pháp hay bất hợp pháp, đều có thể yêu cầu xin lánh cư (asylum). Tổng thống Trump bực bội về việc này và đổ tội cho các thành viên của đảng Dân Chủ. Sự thật là luật nói trên trong năm 2008 đã được sự ủng hộ tối đa của lưỡng đảng và được ký ban hành luật bởi một tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa, đó là ông George W. Bush.Vào ngày 15 tháng Sáu vừa qua, Tòa Bạch Ốc vẫn bảo vệ việc chia cách con cái với các bà mẹ của chúng, và nói rằng chính phủ chỉ đi theo luật mà thôi. Và theo kinh thánh, mọi người nên theo luật pháp! Chính Tổng trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ đã thản nhiên nói như vậy.Nhưng chẳng có luật nào đòi hỏi phải làm cho các gia đình phải chia cách nhau. Bất cứ ngọai kiều nào nhập cảnh Hoa Kỳ và nộp đơn xin lánh cư đều phải được phán quyết bởi tòa án di trú và không thể bị giam trong tù.Nhưng chính sách của Tòa Bạch Ốc có hiệu lực vào đầu tháng Tư vừa qua đã nói rằng việc toan tính băng qua biên giới bất hợp pháp sẽ bị bỏ tù với án hình sự. Vì trẻ em không thể bị giam cầm nên các trẻ em này đã bị nhân viên chính phủ tách rời khỏi cha mẹ của chúng.Các trẻ em nói trên được giữ trong những trung tâm chăm sóc của chính phủ và sau đó sẽ tìm người bảo lãnh.Tin Tức Đáng Chú Ý: Một sinh viên diện DACA 19 tuổi từ Iowa đã bị giết sau khi trở về Mễ Tây Cơ 3 tuần.Giới truyền thông đã loan nhiều tin tức về câu chuyện thương tâm này. Một số tin tức cho rằng cái chết này là lỗi lầm của chính phủ Hoa Kỳ. Họ nói rằng anh sinh viên chết vì "nhân viên Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan - ICE - đã trả anh ta về Mễ Tây Cơ", hay "Anh ta bị áp lực trở về nước", hay "Anh ta bị nhân viên ICE dẫn độ về Mễ Tây Cơ".Chỉ có một bản tin chính xác của nhật báo San Jose Mercury News đưa tin: "Sau khi mất quy chế DACA và đối diện với lệnh bị trục xuất, anh đã tình nguyện trở về Mễ Tây Cơ. Anh đã bị giết ba tuần sau".Chúng ta rất thương cảm với gia đình của người thanh niên này và học được hai điều từ hồ sơ của anh: Thứ nhất, chương trình DACA dễ dàng bị mất từ hậu quả của việc phạm tội, đưa đến việc bị trục xuất; và thứ hai là Mễ Tây Cơ không phải là nơi an tòan trong thời gian gần đây. Người thanh niên này phải biết tình huống đó.Câu hỏi ở đây là tại sao anh phải liều lĩnh cuộc sống của mình với vấn đề trục xuất bằng cách phạm tội và mất quy chế DACA? Sau khi nhận được quy chế DACA, anh đã bị bắt vì phạm hai tội tiểu hình liên quan đến thuốc bị cấm. Hai tội này đã hủy bỏ quy chế DACA của anh vào năm 2017 và anh bị cơ quan ICE bắt giữ. Xin nhắc lại chương trình DACA được Tổng thống Obama đề ra để tạm thời không trục xuất những người đã đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ lúc còn thơ ấu.Dựa trên những tội nhẹ mà anh vi phạm, quy chế DACA của anh bị hủy bỏ và đưa đến việc anh bị trục xuất. Cơ quan ICE nói rằng anh cũng từng bị bắt về tội lái xe khi đang say rượu trong khi chờ đợi một buổi điều trần với một chánh án di trú.Người thanh niên này sau đó yêu cầu tình nguyện trở về Mễ Tây Cơ trong khi buổi điều trần về số phận di trú của anh vẫn đang chờ để cứu xét. Rời khỏi Hoa Kỳ tự nguyện sẽ làm cho án phạt nhẹ hơn án lệnh trục xuất chính thức, và anh sẽ được phép trở lại Hoa Kỳ hợp pháp nếu anh có thể xin một lọai chiếu khán (visa) nào đó trong tương lai.Khi câu chuyện này được phổ biến trên mạng điện tử, tuyệt nhiên ít thấy lời bình phẩm thương cảm nào của độc giả.Sự ra đi của Anthony Bourdain làm mất đi một tiếng nói ủng hộ các công nhân di dânNhư chúng ta đã biết sự ra đi đột ngột của người nấu bếp nổi tiếng này đã gây xúc động lớn. Ông Bourdain còn là một nhà du hành khắp thế giới, là một tác giả của nhiều cuốn sách về nghệ thuật làm bếp giá trị, và nổi tiếng hơn nữa với chương trình nhiều tập của thông tấn CNN có tên là "Những Phần Chưa Biết Đến" (Parts Unknowns). Ông còn nổi tiếng khi chia xẻ món bún chả độc đáo với Tổng thống Obama tại Hà Nội.Ông Bourdain kết thúc đời mình vào ngày 8 tháng Sáu vừa qua tại nước Pháp, thọ 61 tuổi. Ông từng chỉ trích Tổng thống Trump về chính sách di trú và từng lên tiếng bảo vệ những công nhân gốc dân nói tiếng Tây Ban Nha làm ở các nhà hàng.Ông từng than phiền về "cách ứng xử không trân trọng" của chính phủ Trump về vấn đề di trú. Năm 2014, ông nói rằng "Vài người thích bêu rếu rằng người Mễ đang cướp việc của người Mỹ. Nhưng trong 20 năm làm bếp và là chủ nhân, tôi chưa hề thấy một người Mỹ nào đến cửa nhà hàng của tôi và nộp đơn xin việc rửa chén, việc khuân vác hoặc kể cả việc phụ bếp".Những người gốc La-tinh không chỉ là nhóm dân thiểu số tỏ lòng ái mộ ông Bourdain. Ông Jason Wang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Xi'an Famous Foods ở tiểu bang New York, nói rằng ông Bourdain đã tác động rất lớn đối với việc kinh doanh thức ăn ngòai đường phố của gia đình ông. Trong một chương trình truyền hình năm 2007, ông Bourdain đã giới thiệu quán bán thức ăn của gia đình Wang, chuyên bán hủ tiếu mì với thịt trừu và sợi hủ tiếu mì đều được cắt bằng tay. Sau đó, quán hàng của Wang rất đông khách đến. Gia đình Wang đi từ một quán ăn nhỏ đã mở thêm nhiều chi nhánh khác.(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 22/04/2011 (Tăng 2 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/03/2012)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 22/06/2016 (Tăng 2 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/12/2017)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 15/08/2011 (Tăng 3 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/01/2012)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 01/05/2006 (Tăng 6 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/09/2006)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 15/11/2004 (Tăng 7 tuần)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/05/2005)(7) -Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lựcHỏi Đáp Di TrúNếu cha mẹ di dân bất hợp pháp không được chấp thuận cho phép lánh cư tại Hoa Kỳ, số phận các con của họ mang theo sẽ ra sao?Cha mẹ và các con của họ đòan tụ với nhau rồi bị trục xuất. Đôi khi các cha mẹ bị trục xuất mà không mang theo con được vì chính phủ Hoa Kỳ không thể tìm được những người con này.Con số mới nhất về những trẻ em bị tách rời khỏi cha mẹ di dân là bao nhiêu?Theo những số liệu của cơ quan Bảo Vệ Biên Phòng và Thuế Quan Hoa Kỳ, hơn 650 trẻ em bị tách rời khỏi cha mẹ trong hai tuần của tháng Năm vừa qua. Cơ Quan Y Tế và Những Dịch Vụ Về Con Người hiện đang cấp nhà ở cho 11.200 trẻ em di dân.Ông Anthony Bourdain, người đầu bếp nổi tiếng, từng ăn món bún chả với Tổng thống Obama ở Hà Nội, đã nói rằng những người di dân bất hợp pháp rất cần thiết cho những quán ăn ở Hoa Kỳ. Điều ông nói có chính xác không?Ông Bourdain nói rằng: "Nếu Tổng thống Trump trục xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp, tất cả nhà hàng tại Hoa Kỳ sẽ đóng cửa. Sẽ không có đủ người Mỹ muốn làm việc trong bếp".Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio, hay www.facebook.com/rmiodp. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.Lê Minh Hải