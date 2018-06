Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Đại Lễ Phật Đản PL. 2562

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Điều Ngự.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội truờng chùa Điều Ngự ở số 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683, đây cũng là văn phòng Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN) đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2562-2018 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018, Hơn 300 Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni và hàng ngàn đồng hương tham dự.

Chư tôn đức chứng minh có: Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa; Hòa Thượng Thích Viên Thành, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật kiêm Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; HT. Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN; hòa thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang; HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN viện chủ chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp, HT. Thích Thông Hải, Viện Chủ Tu Viện An Lạc và Tu Viện Chơn Không, HT. Thích Trí Tuệ, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Phổ Đà; HT. Thích Như Minh, viện chủ chùa Việt Nam Los Angerles; HT.Thích Viên Huy, phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN Trụ Trì Chùa Điều Ngự.. . cùng qúy chư tôn đức tăng, ni đến từ các chùa và tự viện Hoa Kỳ, Nam California.

Quan khách có: ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân Giáo Sư Vân Bằng, Thị Trưởng Thành phố Westminster ông Tạ Đức Trí; Phó Thị Trưởng Tyler Diệp; Nghị viên Sergio Contreras, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, Gia Đình Phật Tử, các cơ quan truyền thông.

Trước khi vào lễ chính thức, tại chánh điện phòng trai đường lễ tác bạch cung thỉnh Chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni Trì Bát Khất Thực. Đoàn Tăng Ni đi từ trai đường vòng quanh khuôn viên chùa giữa hai hàng Phật tử cúng dường phẩm vật, sau đó trở về trai đường. Tại đây ban thỉnh sư dẫn đầu với đội Lân trong nghi thức rước Phật và thỉnh các Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.

Điều hợp chương trình: Thượng tọa Sakya Thích Minh Quang cùng các MC: Minh Phượng, Tuyết Nha, Ái Cầm.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút Nhập Từ Bi Quán do nhà báo Thái Tú Hạp điều khiển.

Tiếp theo Hòa Thượng Thích Viên Huy, Trưởng ban tổ chức lên đọc Diễn văn khai mạc, trong đó có đoạn: “Hằng năm người con Phật khắp nơi trên thế giới đều long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản nhằm tưởng niệm ngày Đức Phật ra đời, Đức Phật ra đời đã mang lại thông điệp Từ Bi, Trí Tuệ và Bình Đẳng cho tất cả nhân loại, trí tuệ của Đức Phật có khả năng giúp cho con người vơi đi nỗi khổ niềm đau, được an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc đời nầy.

Cho nên bất cứ ai dù Phâät tử hay không Phật tử nếu thực hành lời đức Phật dạy, áp dụng trí tuệ Phật Pháp trong cuộc sống hằng ngày, cũng đều được an lạc và hạnh phúc.

Trong xã hội hiện nay, chúng ta phải đồi diện với nhiều thách thức của thời đại, con người ngày càng nghi kỵ, chống đối và thù nghịch với nhau, môi trường ô nhiểm, bệnh tật nghèo đói, tệ nạn, chiến tranh, khủng bố luôn khiến con người sống trong tình trạng bất an và nguy hiểm.. .Với tinh thần từ bi, bình đẳng và bao dung, chúng ta hãy chuyển hóa thù hận thành thương yêu, chia rẽ thành hòa hợp và khổ đau thành hạnh phúc. Chúng ta hãy giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh bằng đôi tay từ ái, bằng trái tim thương yêu và bằng lý tưởng phụng sự chúng sinh.. . Với tinh thần “phục vụ chúng sinh tức cúng dường chư Phật”.

Tiếp theo Ban hợp ca chùa Diệu Pháp lên hợp ca “Mừng Phật Đản Sanh” (Thơ của HT. Thích Viên Lý, Võ Tá Hân phổ nhạc).

Sau đó, HT. Thích Chơn Trí lên tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2562-2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN, do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hạnh ký. Trong thông điệp có đoạn: “.. . Trên quê hương Việt Nam trong khung cảnh đầy nhiểu nhương, bất an đến từ “giặc nội xâm” đấn từ nạn đế quốc đỏ phương Bắc. Hơn 43 năm đất nước hòa bình, thống nhất mà người dân Việt hoàn toàn không được hưởng những quyền cơ bản như: nhân quyền, dân quyền và pháp quyền, đi đâu cũng thấy Đảng quyền chi phối và áp đặt ngay cả nơi “Tòa án nhân dân” Những tiếng nói trung thực hết lòng vì dân, vì nước của bao nhân sĩ trí thức, không được lắng nghe, ngày vui sum họp đoàn viên của người Việt cả trong và ngoài nước chưa thấy hé lộ, tình tự dân tộc chất liệu để cường quốc, hưng dân ngày thêm cạn kiệt, mọi giá trị tôn giáo tâm linh bị chính trị hóa qúa ư gian trá thiển cận. Nói sao cho cùng, viết sao cho cạn?

Nhân ngày Đản sinh của Đức Bổn Sư, ngưởng nguyện hồng ân Tam Bảo, liệt tổ, liệt tông Việt tộc, gia bị người Việt Nam tạo điều kiện nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương trong tình huyết thống Lạc Hồng, và cũng không phụ lời di huấn của Vua Lê Thánh Tôn: “Chớ xem thường chuyện ngoài biên ải/ chuyện vụn vặt thành chuyện lớn ngoại xâm!/ Họa Trung Hoa! Từ lâu đời truyền kiếp!/ Kiếm cớ nầy, bày chuyện nọ tà ma!/ Không tôn trọng biên cương theo quy ước/ Tranh chấp hoài không thôn tính được ta/ Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo/ Chớ xem thường chuyện vụn chí nguy!/ Gậm nhấm dần giang sơn ta lại/ Tổ Đại Bàng thành cái tổ Chim Di.”

Sau đó là Đạo Từ của Trưởng Lão HT. Thích Chánh Lạc, trong Đạo Từ có đoạn HT. nói: “Đức Phật ra đời mang thông điệp giác ngộ và từ bi cho nhân loại. Cuộc đời Đức Phật là bài pháp từ bi, hùng tráng nhất, cảm động nhất cho nên chúng ta phải nỗ lực tu học, chánh niệm để thể hiện tinh thần của Ngài. Chúng ta không thể làm ngơ trước những đau khổ của chúng sanh.”

Tiếp theo HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN lên tuyên đọc Tuyên Ngôn của Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN với nội dung như sau:

“Vào tháng 11 năm 2016, Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã quyết định thành lập 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hoà) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để cho Trung Cộng thuê 99 năm; tuy nhiên, trên thực tế đã có hàng chục Đặc khu dưới nhiều tên gọi trên toàn quốc Việt Nam do ngoại bang quản trị như một chính phủ trong một chính phủ.

Xét rằng:

Ba Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là ba địa điểm yết hầu chiến lược quốc phòng trọng yếu vừa có khả năng phòng vệ cao nhưng đồng thời cũng vừa có tiềm năng chiến lược phát triển kinh tế mạnh, do vậy cho Trung Cộng thuê 99 năm sẽ là một nguy cơ an ninh quốc phòng lớn đưa dẫn đến tình trạng mất nước;

Dự án Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được Quốc Hội Cộng Sản lùi việc thông qua chỉ là giải pháp tình thế nhằm tránh sự phản đối của đại khối quốc dân trong và ngoài nước;

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không thực sự đại diện cho người Việt Nam và không thực sự phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Đất nước Việt Nam là của toàn dân Việt Nam chứ không phải của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bất chấp chủ quyền quốc gia, chủ trương sang nhượng đất đai qua mọi hình thức là hành vi bán nước không thể chấp nhận;

Đàn áp, bắt bớ, bách hại những đồng bào vì bảo vệ tổ quốc mà xuống đường biểu tình phản đối Luật cho thuê đất 99 năm là hành vi phi dân tộc và phản dân tộc;

Luật An Ninh Mạng là chính sách ngu dân, bóp chết tự do ngôn luận và kiềm hãm sự phát triển của đất nước trên mọi phương diện;

Đàn áp những đồng bào phản đối Luật An Ninh Mạng là đàn áp nhân quyền và huỷ diệt sức sống của dân tộc.

Từ thuở bình minh của lịch sử đất nước, Phật Giáo luôn gắn bó với dân tộc như bóng với hình. Phật Giáo đồng hành với dân tộc trong mọi thăng trầm hưng phế, nhất là trong những giai đoạn đất nước lâm nguy.

Trước âm mưu bán nước và triệt huỷ sức sống dân tộc của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại long trọng tuyên bố:

Cật lực phản đối hành động bán nước của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam;

Kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chấm dứt tức khắc hành động đàn áp, bách hại, bắt bớ dân chúng đã và đang xuống đường biểu tình bảo vệ tổ quốc và chống lại Luật An Ninh Mạng; đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của toàn dân và hãy để nhân dân tự do xuống đường bảo vệ tổ quốc;

Kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền trong đó có quyền tự do ngôn luận;

Yêu cầu toàn thể người Việt, không phân biệt tôn giáo, đoàn thể, chính kiến ở hải ngoại hãy đoàn kết và tích cực yểm trợ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của đồng bào tại quốc nội;

Thiết tha yêu cầu Liên Hiệp Quốc, các chính phủ yêu chuộng tự do, dân chủ khắp nơi trên thế giới lên tiếng can thiệp tình trạng đàn áp dân lành của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam;

Cầu nguyện đồng bào tại quốc nội thành công trong nỗ lực chống lại chánh sách độc tài toàn trị và sách lược xâm lăng của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc.”

Nghi thức lễ Khánh Đản bắt đầu, Ban tổ chức cung thỉnh qúy chư tôn Giáo Phẩm quang lâm lễ đài để cử hành lễ theo nghi thức Nam Tông và Bắc Tông, trong lúc nầy tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản.

Sau đó là phần phát biểu của quan khách, qúy vị dân cử, đại diện dân cử.

Tiếp theo nghi thức lễ Tắm Phật.

Lễ phóng sinh.

Lễ quy y Tam bảo.

Trong lúc nầy Ban tổ chức cũng đã thông báo việc thành lập trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phật Giáo Điều Ngự.

Tiếp tục chương trình với phần văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ để cầu nguyện cho Việt Nam sớm thoát cảnh xâm lăng của Trung cộng.

Được biết sau Đại lễ Phật Đản, Tăng Đoàn có khóa An Cư như thường lệ hằng năm kể từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2018.