Nhà Thơ Ngô Văn Quy Tổ Chức Chiều Thơ Nhạc Với Thi Phẩm “Thơ Tôi Có Dáng Em Ngồi”

Trong chiều thơ nhạc của nhà thơ Ngô Văn Quy.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường khách sạn Ramada Plaza số 10022 Garden Grove Blvd, Thành phố Garden Grove vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2018, nhà thơ Ngô Văn Quy đã tổ chức chiều thơ nhạc để giới thiệu Thi Phẩm “Thơ Tôi Có Dáng Em Ngồi”. Mặc dù buổi chiều Thứ Bảy tại Little Sài Gòn có nhiều sinh hoạt trong cộng đồng, nhưng số người tham dự rất đông, trong số những người tham dự phần đông là những văn thi hữu, thân hữu, nghệ sĩ, các cơ quan truyền thông, một số các huynh trưởng và các em Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức.Điều hợp chương trình Lê Đình Ysa.Mở đầu buổi chiều thơ nhạc, nhà báo Ngô Yến Tuyết, em gái của nhà thơ Ngô Văn Quy lên nói về người anh của mình, về những kỷ niệm thời thơ ấu, những bước thăng trầm và cuối cùng bà nhắc lại như một lời nhớ ơn người anh, bà cho biết, sau khi định cư tại Hoa Kỳ Anh Ngô Văn Quy đã xúc tiến ngay việc bảo lãnh gia đình trong đó có bà...Tiếp theo, Nhà báo Ngọc Hoài Phương lên nói về nhà thơ Ngô Văn Quy, mở đầu ông dí dổm nói, “trước đây nhà thơ Ngô Văn Quy ra mắt tập thơ ‘Vạt Áo Chưa Cài’ ông phải vội vàng đến sớm, sợ đến trể thì vạt áo đã cài rồi.. . Nay thì ra mắt thi phẩm ‘Thơ Tôi Có Dáng Em Ngồi’ thì không cần phải đến sớm.. .’ Sau đó ông kể một vài kỷ niệm về những ngày làm tờ báo Hồn Việt, trong đó có Ngô Văn Quy ngay từ những ngày đầu vào tháng 11 năm 1975.. .” cCuối cùng ông chúc nhà thơ Ngô Văn Quy sẽ có nhiều tập thơ tiếp tục sau nầy.MC. Lê Đình Ysa mời tác giả Ngô Văn Quy lên có đôi lời cảm ơn đến mọi người. Trong niềm xúc động, ông nói: “ ngôn ngữ hạn hẹp, trong hai chữ cảm ơn không đủ diễn đạt hết nổi lòng của mình đối với mọi người, Ngô Văn Quy đã lần lượt cảm ơn từng người trong đó có Ánh Nguyệt cùng các con, Quốc Anh, Phượng Linh, Thùy Vân, Diệu Hương, Thái Tú Hạp, Ái Cầm, Vân Bằng.. .các chị tôi và Yến Tuyết em tôi. . . Xin được nói một lời cảm tạ.Trong Lời Bạt của tập thơ “Thơ Tôi Có Dáng Em Ngồi” Uyên Nguyễn đã viết: “Không gian và khí hậu thơ Ngô Văn Quy có sự đổi thay, tiếp diễn như thời tiết, như chuyển mùa vui rồi khổ như nắng với mưa hợp rồi tan như ngày đi đêm tới, sinh rồi tử, được rồi mất như Xuân rồi Hạ, Thu rồi Đông. Hình ảnh, ý tưởng trong thơ Quy vì thế luôn dao động giữa những đối cực, nhưng Ngô Văn Quy đã đang dệt những mâu thuẩn nầy thật dễ dàng khéo léo, hòa quyện chúng thật sắc xảo bóng bẩy. Thơ Quy vì thế phát tiết lý sống thâm trầm cho kiếp nhân sinh...”“Như thế, có thể nói thơ Ngô Văn Quy càng lúc càng diễn đạt tinh tế mọi cảm xúc, bắt nhạy ngoại cảnh và nội tâm, , không đơn thuần chỉ là sáo vẽ, chụp ảnh chúng lại thật đúng, thật đẹp, thật diễm ảo, tuyệt vời mà còn bật lên những suy tưởng cách sống, để phóng thoát khỏi phận người luôn bị cuộc đời nghiệt ngã dìm xuống, vây hãm. Những bài thơ bây giờ của Ngô Văn Quy như lớp lớp phù sa màu mỡ, càng lúc càng phủ dày, lan rộng, đang và là hứa hẹn mở ra một thổ nhưỡng, khoảng khoát, sinh động, mỹ lệ rất thú vị và đầy ý nghĩa.”Đọc thơ Ngô Văn Quy, Hải Vân đã viết: “Ngô Văn Quy qua sông rồi lỡ bước, đã đi rồi lại về, dù ở trong cảnh ngộ nào cũng vẫn thấy một bầu trời với ngần ấy những vì sao. Những vì sao của cội nguồn vô tận, những vị sao của tín lý nhiẹm mầu, cũng chính là những vị sao của góc phố xưa thường trụ trên tà áo bay trong kỷ niệm:Em cười dưới bóng chân như / Một tòa sen nở toàn thư Cam Lồ / Lần tay nhẩm hạt hư vô / Nghe trong duyên khởi bến bờ diệt sinh.Có những điều dẫu hát trường ca cũng không thể nào diễn tả cho tròn tâm ý, nhưng chỉ cần đàn buông một dấu lặng thôi cũng đủ lắm rồi.Em về trong dấu chân xưa / Hồn nghiêng bóng lạ chiều mưa phố phường / Ngoài hiên giọt nước vừa tuôn / Giang tay mừng đón nghe buồn đi xa.”Tiếp theo một người bạn, một Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử cùng sinh hoạt với Anh Ngô Văn Quy lên diễn ngâm bài thơ “Ngàn Nổi Nhớ Còn Đây.”Ca Sĩ Quốc Anh cũng đã từng sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử lên tâm tình, anh nói: “Ngô Văn Quy làm loại thơ nào cũng hay.” Và sau đó anh hát bản: “Đà Nẵng Mưa Về”.Tiếp theo chương trình văn nghệ thật xuất sắc do các nghệ sĩ thân hữu trình diễn qua những bản nhạc như: “Mời Em Về” của Cố Ca Sĩ Việt Dũng , Thái Hoàng với nhạc phẩm “Thoáng Hương Xưa” “Tà Áo Hương Lam” Minh Loan “Thương Về Xứ Huế”, Đặc biệt Ca Sĩ Ánh Nguyệt với bản “Nghìn Thu Em Là Đã Anh Rồi” thơ Ngô Văn Quy, Phạm Duy phổ nhạc.Chương trình tiếp tục với phần văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu với tác giã trình bày, trong lúc nầy ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa ăn thân mật do ban tổ chức khoản đãi.Chiều thơ nhạc, mọi người đến với Ngô Văn Quy trong tình thân mến, để cùng anh chia xẻ những kỷ niệm mà một phần anh đã gởi trong những tác phẩm của anh từ trước tới nay.Cùng một tác giả đã xuất bản: “Không Còn Ngày Vui” (tuyển tập truyện ngắn -1978) – “Bên Kia Đời Sống” (tuyển tập truyện ngắn – 1980) “Vàng Phai Giọt Nắng” (thơ 1987) “Em Đã Trong Ta Từ Tiền Kiếp” (tập thơ và CD 1995) “Khổ Đau, Hạnh Phúc, Lũy Thừa, Có Không” (thơ 1999) “Vạt Áo Chưa Cài” (tập thơ và CD 2006).Mọi chi tiết liên lạc tác giả: (714) 675-9046.