Tưng Bừng Kỷ Niệm Đệ I Chu Niên Teletron Seattle

Quang cảnh Đại Nhạc Hội kỷ niệm đệ I Chu niên Teletron Seattle. Ảnh/VBMN

Ông Nguyễn Bá Thành, Tổng Giám Đốc Công Ty có đôi lời tri ân và cám ơn quý quan khách hiện điện nhân kỷ niệm Đệ I Chu niên Teletron Seattle..-Ảnh/VBMNSeattle/WA.-Nhằm kỷ niệm Đệ I Chu niên khai trương cửa tiệm Teletron Federal tại Seattle, Teletron đã tưng bừng tổ chức kỷ niệm liên tiếp trong 2 ngày: Thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2018 lúc 4 giờ chiều tới 9 giờù tối và Chủ Nhật ngày 10 thang 6 năm 2018 lúc 1 giờ tới 6 giờ chiều,øTeletron đã từng phục vụ hữu hiệu quý đồng hương về các mặt hàng điện tử gia dụng phẩm chất tốt, các sản phẩm sức khỏe thượng hạng như: Inada Dreamwave Medical Chair làm tại Nhật, nệm thiên nhiên Magniflex của Ý, ghế massage Fujimedic made-in-Japan, Italian Furniture 100% made-in-Italy, các dàn máy Karaoke, Loa Bose, các sản phẩm cao cấp cho ngành Nails … với mục đích “mang sự tiện nghi,và an vui đến cho mọi nhà,làm cho đời sống của mỗi người được tốt đẹp hơn”Teletron luôn cố gắng cung cấp những sản phẩûm thực sự tốt về phẩm chất, sang trọng, bảo đảm an toàn, và lâu bền, nhưng với gia ùrất phải chăng, lại được trả góp dài hạn không tính tiền lời.Nhân kỷ niệm Đệ nhất chu Niên, ngoài chương trình đại hạ giá tứ 10% đến 80% off, Teletron còn , tặng thêm quý khách quà tặng giá trị và có chương trìnhø trả góp đến 4 năm không tính tiền lời.Được biết Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu niên Teletron Seattle cũng nhằm vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron đồng thời để chào mừng chi nhánh thứ 15 của Teletron sắp khai trương tại Orlando (Florida) vào ngày 22/6/2018, mỗi khách hàng ghé thăm Teletron dù có mua hàng hay không đều được tặng vé số bốc thăm trúng xe Lexus SUV 2018 cùng nhiều giải thưởng giá trị khác, tổng trị giá quà thưởng lên đến $100.000.00.Ông Nguyễn Bá Thành, Tổng Giám Đốc Teletron lên phát biểu cảm tưởng và tri ân quý quan khách hiện diện đồng thời trình bày những ưu điểm các mặt hàng của Teletron,với phẩm chất tốt, mẫu mã đẹp,giá phải chăng nhằm phục vụ hữu hiệu mọi quý khách và đồng hương vùng Tây Bắc với điều kiên dễ dàng, đặc điểm với chương trình trả góp dài hạn không tính tiền lời.Để đáp lại tấm chân tình của của quý khách và quý đồng hương đã nhiệt tình ủng hộ Teletron trong năm qua, Teletron đặc biệt đãi ngộ miễn phí quý khách 2 buổi Đại Nhạc Hội hùng hậu với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Lệ Thu, Phương Hồng Quế, Thiên Tôn, Hương Thủy, Hà Thanh xuân, Huỳnh Phi Tiễn, Trúc Loan - Trúc Linh, Ỷ Phương, Cardin, Công Thành-Lynn, Loan Châu, Đặng Vũ, Chí Tâm, hài kịch Hoài Tâm- Trang Thanh Lan cùng MC Việt Thảo, Nam Lộc, Giáng Ngọc và tài tử Kiều Chinh phối hợïp với Ban nhạc The Night Rhythm với dàn âm thanh, ánh sáng tuyệt vời đã góp phần thành công rất lớn trong 2 ngày kỷ niệm khai trương.nói trên.Đặc biệt quý khách vừa ngồi say mê thưởng thức chương trình ca nhạc hay, súc tích với các bản nhạc được tuyển chọn tràn đầy ý nghĩa điển hình như Huỳnh Phi Tiễn trình bày qua bản Việt Nam tôi đâu, Rồi có một ngày và Chí Tâm với Thành phố buồn và quý khách lại vừa có thể hoan hỷ ghé vô các gian hàng kế cạnh để mua những mặt hàng cần thiết được giảm giá tối đa cho gia đình đã khiến không khí trong ngày kỷ niệm khai trương thật sầm uất,đông đảo,vui tươi và sống động từ đầu tới cuối chương trình.Ngoài ra Teletron cũng đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên bán hàng,và cashier. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với Teletron Seattle tại 31515 Pete Von Reichbanner Way S. Federal Way WA 98003 (nằm trên đường 316 góc Pacific Hwy S) hoặc gọi số 206-800-8999.Văn Phòng Việt Báo Miền Nam vùng Tây Bắc chân thành kính chúc quý Cộng Ty Teletron ngày một phát triểân mạnh và thành công vẻ vang trên lãnh vực Thương Mại.hầu có thể phục vụ hữu hiệu Cộng Đồng, quý khách hàng và quý đồng hương vùng Tây Bắc.đúng theo nguyện vọng và mục đích của quý công Ty.-Phóng Viên Việt Báo