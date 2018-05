Pháp Viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên Phật Đản

Đại Lễ Phật Đản tại Pháp Viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên tọa lạc tại số 8752 Westminster Blvd., Thành Phố Westminster, CA 92683, điện thoại số (714) 902-4822 do Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên Viện Chủ, Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên Trụ Trì đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562 – 2018 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 13 tháng 7 năm 2018.Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Giác Pháp, HT. Thích Giác Hoa, Thượng Tọa Thích Minh Bình, Sư Thích Minh Chí, Ni Sư Thích Nữ Như Như, Sư Cô Tánh Liên, Sư Cô Hoa Liên.v.v.. và rất đông đồng hương Phật tử tham dự.Trước khi vào lễ chính thức, Phật tử đạo tràng Tổ Đình Giác Nhiên đã sắp thành hai hàng trước chánh điện để cung thỉnh Chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chứng minh buổi lễ.Mở đầu với phần Niệm Phật cầu gia hộ.Tiếp theo Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên, Trụ Trì Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên, Trưởng ban tổ chức, thay mặt Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên Viện Chủ (vì bận trình luận án tiến sĩ tại Sri Lanka không về kịp) lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn chư tôn đức và đồng hương Phật tử tham dự. Sư cô nói: “...Thời gian vẫn trôi, nước vẫn xuôi dòng, vạn vật sinh diệt nối tiếp nhau trong không gian vô hạn. Tất cả đều bình thường theo quy luật cộng trụ.sinh thành, đổi thay và biến hoại. Trong bối cảnh bình thường đó lại có một sự kiện phi thường xuất hiện. Đó là sự ra đời của Thái Tử Siddhatha, không như bao con người khác, sự ra đời của Ngài đã gây tiếng vang trong nhân loại, làm rung chuyển cả đất trời, chư thiên trỗi nhạc, mặt đất đơm hoa.Ngày ấy, trời xanh mây trắng, hoa cỏ ngát hương, chim hót vui tươi hơn, ánh sáng tưng bừng hơn, do lòng người hân hoan rộn rã.Rằm tháng Tư ở Vườn Lâm Tỳ Ni ngày nọ, là bước khởi đầu đánh dấu một bậc siêu phàm giáng thế. Vị siêu phàm ấy đã vượt thoát mọi cám dỗ thường tình, vượt thoát mọi trói buộc của uy quyền dục lạc, vươn đến dĩnh cao chân lý chứng đắc qủa vị Phật toàn năng. Sự ra đời của Ngài đã trở thành sự kiện quan trọng nhất, trải dài trong suốt mấy ngàn năm cho đến tận hôm nay.Cho dù thời gian có xóa nhòa đi tất cả, không gian có chuyển đổi không ngừng nhưng thông điệp về Từ Bi Trí Tuệ mà Ngài để lại cho nhân loại vẫn luôn miên viễn với thời gian.Suốt 45 năm thuyết pháp độ sinh, mỗi lời pháp của Ngài là hồi chuông đánh thức nhân loại ra khỏi giấc ngủ u minh, mà bao đời đè nặng lên kiếp sống, giờ đây đã được vỡ tung, một đời sống mới trả lại cho con người đúng bản lai diện mục của mình. Và hôm nay chúng ta đã và đang thừa hưởng kho tàng giáo pháp ấy, nương vào đó tu tập và làm chiếc thuyền đến bên bờ hạnh phúc an vui qủa thật:Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ / Là người xưa lao khổ lại càng / Tìm ra được ánh đạo vàng / Nhọc nhằn một kẻ vẻ vang muôn người / Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng / Công Đức Ngài vô lượng vô biên... Hôm nay, với tất cả tấm lòng tri ân vô hạn đối với đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đạo tràng Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên chúng con long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng bậc vĩ nhân ra đời. Đây chính là lý do buổi lễ hôm nay.”Tiếp theo phần cử hành nghi thức Khánh Đản, tất cả cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Sau phần nghi thức, Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Hoa lên Ban Đạo Từ, trong lời Đạo Từ HT. nói: “Nhìn lại dòng lịch sử Phật Giáo, trải dài mấy ngàn năm.. . để mấy nghìn lần Xuân qua, Thu lại. Mùa Phật Đản năm nay, PL. 2562 lại đến với toàn thể Phật tử khắp năm châu thế giới, và Việt Nam lại đón mừng ngày giáng sinh của Đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ấy là:Hương Khánh Đản là hương giải thoát/ Nước Cam Lồ rưới mát trần gian/ Tỏa ra từ ánh đạo vàng/ Chư Thiên cùng cõi nhân gian được nhờ/ Giờ giáng sinh, ấy giờ tịnh hóa/ Đến trần gian, một thuở độ sinh/ Đưa nhân sinh đến yên lành/ Nhuần mưa Pháp vũ bình an cho đời.”HT. tiếp: “Hôm nay tôi rất hân hạnh được thay lời Sư Cô Viện Chủ Thích Nữ Ngọc Liên và Sư Cô Trụ Trì Thích Nữ Hoa Liên cùng tất cả Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni để đọc lời khai mạc cho buổi lễ hôm nay được tổ chức tạp Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên nầy thật là tôn nghiêm, trang trọng và thành kính.Sở dĩ có được sự thành tựu buổi lễ tốt đẹp, trước là nhờ Sư Cô Viện Chủ Thích Nữ Ngọc Liên và Sư Cô Trụ Trì Thích Nữ Hoa Liên cùng ban hộ trì Tam Bảo Pháp Viện Minh Đăng Quang và Tổ Đình Giác Nhiên ….. . Tôi xin thay lời HT. Thích Giác Pháp cùng tất cả chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Dức Tăng, Ni tán dương công đức của tất cả qúy Sư Cô cùng chư Phật tử xa gần, nhất là Ban hộ trì Tam Bảo thật là công đức vô lượng.”Lời Đạo từ khá dài, HT. đã nói lên ý nghĩa sự giáng trần của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, qua những vần thơ đầy ý nghĩa để đưa vào lòng người con Phật cố gắng tu hành.Tiếp theo lời cảm tạ của Ban tổ chức.Sau đó cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử ra căn lều trước tổ đình dùng bữa cơm chay do đạo tràng Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên khoản đãi.Được biết Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên do Pháp Chủ Thích Giác Nhiên thành lập và đây cũng là nơi trú xứ của Ngài từ lúc Ngài sang định cư tại Hoa Kỳ cho đến khi Ngài viên tịch. Đây cũng là nơi mà Ngài truyền Y Bát cho đệ tử cuối cùng đó là Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, theo thời gian, thăng trầm trên bước đường hành đạo của Ngài, Ngài xem nơi đây là một kỷ niệm lịch sử trong những ngày đầu trên bước đường hành đạo tại hải ngoại. Nhờ vào thuận duyên mà nay Tổ Đình lại được người đệ tử cuối cùng của Ngài tiếp tục trùng tu gìn giữ những kỷ niệm đầu tiên để tiếp nối con đường hoằng dương chánh pháp của Ngài.Mọi chi tiết liên lạc về Pháp Viện Minh Đăng Quang -Tổ Đình Giác Nhiên: số 8752 Westminster Blvd., Thành Phố Westminster, CA 92683, điện thoại số (714) 902-4822``