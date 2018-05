Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Nam California Tổ Chức Ngày Lễ Mẹ Tri Ân, Vinh Danh Các Bà Mẹ Trong Cộng Đồng Việt

Trong Ngày Lễ Mẹ.

Westminster (Bình Sa) - - Liên tục trong 18 năm qua, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Nam California do Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn lam Hội Trưởng đã tổ chức ngày Lễ Mẹ “Mothers Day” để tri ân và vinh danh các bà mẹ trong cộng đồng Người Việt tại Nam California.Ngày Lễ Mẹ 2018 được tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018 tại nhà hàng Seafood World, hơn 500 quan khách, các thành viên của hội và gia đình tham dự, trong đó có khoảng 10 cụ bà tuổi từ 90 đến 99 tuổi.Quan khách có: Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, ông cũng là người đại diện cho LS Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam; cô Christy Linh Lê đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa; Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali; đại diện các Hội Cựu Học Sinh Trưng Vương; Gia Long; Petrus Ký; Bưởi-Chu Văn An; CLB Hùng Sử Việt; Văn Bút VN Hải Ngoại; Hội Dược Khoa Saigon 1967…, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình MC. Lan Ngọc.Trước khi khai mạc chính thức, một số ca sĩ lên trình diễn những bản nhạc về Mẹ để giúp vui .Chương trình chính thức bắt đầu với phần chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm, trong lúc nầy Bà Hội Trưởng Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn hát bản quốc ca Hoa Kỳ, sau phần nghi thức, toàn ban hợp ca hát bản “ Cô Gái Việt” để chào mừng quan khách và đồng hương tham dư.Tiếp theo Dược sĩ Đỗ Kim Toàn, Hội Trưởng, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, các bà mẹ, các cơ quan truyền thông và thân hữu.DS Đỗ Kim Toàn nói, “Suốt 18 năm qua Hội chúng tôi tổ chức ngày lễ của Mẹ không ngoài mục đích tiếp tay với các tổ chức, hội đoàn khác trong việc duy trì và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc ta tại hải ngoại.” Trong dịp nầy Bà đã ca ngợi tấm lòng cao cả của người mẹ, bà nói “…Mẹ là người luôn giang rộng đôi tay đón con cháu khi con cháu vấp ngã hay thất bại trên đường đời. Không có bà mẹ nào từ chối nâng đỡ con cái cả, mà khoan dung, độ lượng của Mẹ như biển rộng trời cao, hòa tan trong huyết quản của mỗi người. Vì có lẽ ngày nào cũng là ngày của mẹ nên trong xã hội Việt Nam chúng ta không có ngày lễ Mẹ, nhưng tại Hoa Kỳ này, chúng ta phải nhập gia tùy tục..tiếp nhận những điều hay lẽ phải của xứ sở chúng ta đang sống. Ngày Mothers Day là dịp để các con cháu nhớ đến công ơn dưỡng dục của mẹ cha, ông bà. Những buổi tổ chức chung vui như thế này chính là dịp nhắc nhở con cháu giữ đạo làm người.”Sau đó các vị dân cử, đại diện dân cử lên phát biểu ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của Hội liên tục trong 18 năm qua để duy trì, bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc tại hải ngoại cho con cháu noi theo. Trong dịp nầy qúy vị cũng đã trao tặng Bằng Vinh Danh cho Hội Phụ Nữ Việt Mỹ, cho bà Hội Trưởng và cho các thành viên ban tổ chức. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trong lời phát biểu đã ca ngợi các bà mẹ, bà nói, trước khi làm mẹ, bà không biết sự hy sinh của người mẹ. Sau khi được làm mẹ bà mới thấy tấm lòng hy sinh cao cả của các bà mẹ không có gì có thể so sánh được. Nghị Sĩ Janet Nguyễn cám ơn Hội Phụ Nữ Việt Mỹ, cám ơn DS Đỗ Kim Toàn hàng năm tổ chức ngày lễ Mẹ để bà có cơ hội vinh danh các bà Me.Trong lúc nầy Mười Bà Mẹ cao niên nhất từ 90 đến 99 tuổi được ban tổ chức mời lên ngồi hai hàng ghế danh dự trước sân khấu để được vinh danh, tặng quà kỷ niệm. Mười cụ có tên theo thứ tự tuổi tác từ 99 tuổi xuống 90 tuổi gồm các cụ bà: Bùi Bội Thừa (99), Tôn Nữ Kiều Nga, Trương Hoa, Đỗ Hải Yến, Trần Thị Thuyên, Nguyễn Gióp, Đinh Thị Nại, Quách Trà, Ngô Thị Bạch và Nguyễn Thiều (90 tuổi).Riêng cụ Bùi Bội Thừa còn nhận được Bằng Vinh Danh của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Dân Biểu Lou Correa, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và LS Andrew Đỗ, Chủ Tịch HĐGS Quận Cam.” Các cụ được ban tổ chức tặng hoa và mỗi vị một phần quà. Sau phần vinh danh, buổi tiệc Mothers Day bắt đầu với một chương trình văn nghệ đặc sắc. Ngoài ra, để thêm không khí vui nhộn cho buổi tiệc có màn múa, xổ số và thi trang phục đẹp dành cho quý bà. Sau cuộc bình chọn, bà Trần Nguyệt 75 tuổi được bầu là Hoa Hậu Áo Dài, bà Ngô Thị Hanh 85 tuổi, Á Hậu Áo Dài.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ xuất sắc do các anh chi trong hội và một số các nghệ sĩ thân hữu trình diễn, trong đó có nhóm “Line Dancing” (Thể Dục Thẩm Mỹ) cũng lên sân khấu biểu diễn một vũ điệu theo tiếng nhạc của bài “Người Yêu Của Lính.”Đồng hương muốn biết về những sinh hoạt của hội xin liên lạc: 10512 Bolsa, Suite 104; Westminster, CA.92683, điện thoại số (714) 554-4121.