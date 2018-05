Giúp Thương Binh VNCH, 1 Linh Mục Bị Cấm Đi Mỹ

Chỉ vì bày tỏ sự hỗ trợ đến các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà Linh Mục Đinh Hữu Thoại tại Đà Nẵng đã bị cấm xuất cảnh đi Mỹ, theo bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 15 tháng 5.Bản tin VOA viết rằng, “Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, giáo phận Đà Nẵng, vừa bị cấm ra khỏi Việt Nam khi ông đang trên đường dự định xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Lý do cấm, theo ông, có thể là do các hoạt động của ông hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa (VNCH).“Trao đổi với VOA-Việt ngữ từ giáo xứ Tiên Phước, Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết vào sáng ngày 14/05/2018, ông đã bị Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum, chặn lại, không cho ông xuất cảnh sang biên giới:““Tôi có công việc đi thăm gia đình và một số người quen ở Hoa Kỳ. Khi có visa xong, tôi muốn chắc chắn nên tôi không đi đường máy bay mà tôi đi lại đúng cửa khẩu trước đó tôi đã đi để tránh rủi ro càng ít càng tốt. Nhưng khi họ quét hộ chiếu thì nhân viên Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Bờ Y có vẻ khựng lại, họ vào bên trong trao đổi với nhau và thông báo với tôi là họ nhận được văn bản cấm tôi xuất cảnh.”“Đài VOA đã tìm cách liên lạc với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum, nhưng chưa được phản hồi.Linh mục đăng tải trên Facebook một đoạn ghi âm lời giải thích của một người được cho của là cán bộ Biên phòng có đoạn:““Trong trường hợp của ông, khi quét hộ chiếu trên mạng cho thấy tạm thời chưa cho phép ông xuất cảnh. Lý do thì trên mạng nói …”“Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau:“Theo linh mục Thoại, cán bộ Biên phòng không nêu rõ lý do vì sao ông bị cấm xuất cảnh, nhưng theo ông, việc ông tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và đặc biệt là vận động hỗ trợ cho các thương phế binh VNCH có thể là lý do khiến ông không được rời khỏi Việt Nam. Linh mục cho biết thêm:““Họ hơi dè dặt việc đưa ra lý do chi tiết, họ có thể nhận được văn bản của A88 Bộ Công An và nói chỉ làm theo lệnh. Nhưng tôi nghĩ có lẽ việc tôi lên tiếng cho những vấn đề tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và việc tôi giúp cho chương trình thương bế binh VNCH, hỗ trợ cho các thương bế binh miền trung. Ở đây hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn ở Sài gòn, lần nào tôi đi phát quà cho thương phế binh cũng gặp khó khăn, tôi nghĩ đó cũng là lý do mà họ tiếp tục chặn không cho tôi xuất cảnh.”“Linh mục Thoại cho biết vào ngày 3/11/2017, ông đã xuất cảnh qua cửa khẩu Bờ Y bình thường nhưng đến ngày 14/5 vừa rồi khi xuất cảnh lần nữa thì bị chặn lại. Trước đó, vào năm 2011, Linh mục Thoại cho biết đã bị chặn xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.”