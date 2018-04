HS Chuẩn Bị Thi Tốt Nghiệp THPT

HANOI -- Học sinh VN chuẩn bị hồ sơ thi tốt nghiệp trung học và xét tuyển đại học...Bản tin VOV ghi rằng vào 17 giờ chiều 20/4/2018 là hạn cuối để thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học năm 2018.Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào phiếu đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 và thu phiếu đăng ký của thí sinh. Tính đến trưa nay (20/4), các trường đã thu xong phiếu đăng ký của thí sinh và thực hiện nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thí sinh tra cứu, chỉnh sửa sai sót.Qua thống kê ban đầu của một số địa phương, tỷ lệ thí sinh thi THPT quốc gia đăng ký xét tuyển vào đại học không có biến động, chỉ tương đương năm ngoái (từ 65% - 75%), trong đó nhiều trường tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chưa đạt 50% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Ông Đặng Đình Kỳ, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 5, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, năm nay trường có 281 học sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018, nhưng chỉ có 103 em đăng ký xét tuyển đại học, chiếm tỷ lệ khoảng 36%.Bản tin VOV ghi lời ông Đặng Đình Kỳ nói:“Tỷ lệ đăng ký xét tuyển đại học giảm là nhà trường đã làm công tác định hướng nghề nghiệp cho các em. Nhà trường phân tích cho các em thấy rõ, những trường hợp nào thì nên đăng ký xét tuyển đại học, trường hợp nào nên học cao đẳng nghề.”Trong khi đó, báo SGGP ghi rằng ghi danh thi THPT quốc gia năm 2018: Tổ hợp khoa học tự nhiên chiếm đa số.Số liệu thống kê ban đầu tại nhiều trường THPT trên địa bàn TPSG cho thấy, số học sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên vẫn chiếm đa số. Hầu hết thí sinh chọn 4-5 nguyện vọng, cá biệt một số trường hợp đăng ký trên 10 nguyện vọng.Trong khi đó, báo Tiền Phong ghi nhận “Kết thúc đăng ký thi THPT quốc gia: Có trường 60% học sinh không đăng ký xét tuyển ĐH.”Bản tin ghi về trừng THPT Nghi Lộc 5, Nghệ An: năm nay, trường có 281 học sinh lớp 12 sắp thi THPT. Kết thúc ngày đăng ký, trường có 69 học sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, 212 học sinh đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong số 281 học sinh sẽ dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH năm nay, thầy Kỳ cho biết có 103/281 học sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, chiếm hơn 36%.Số còn lại, các em đi học nghề, đi du học theo định hướng xuất cảng lao động.Bản tin TP ghi rằng:“Theo thầy Đặng Đình Kỳ, công tác phân luồng của trường rất bài bản và khoa học từ đầu năm học. Không những thế, đã có 60 học sinh trong số học sinh đang học lớp 12 đã học xong một trong những nghề như may, vận hành máy xúc máy ủi, điện dân dụng. Thầy Kỳ cũng cho biết trong số 103 học sinh đăng ký xét tuyển ĐH thì bạn đăng ký ít nhất là 1 nguyện vọng và bạn đăng ký nhiều nhất là 10 nguyện vọng.Còn tại Hưng Yên, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Phê cho biết, năm 2018, tỉnh có 12.889 thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia. Trong đó, có 4.456 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, chiếm trên 34%. Ông Nguyễn Văn Phê cho biết đây là kết quả của công tác phân luồng mà sở đã thực hiện trong thời gian qua. Năm 2017, tỷ lệ thí sinh không đăng ký xét tuyển sinh ĐH cũng tương tự như năm nay.”