Đồng Nai Cứu Nhiều Phụ Nữ Bị Bán Sang TQ

Nhiều phụ nữ VN thoát nạn bị lừa bán sang Trung Cộng nhờ được giải cứu kịp thời tại tỉnh Đồng Nai, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 13 tháng 4.Bản tin RFA viết như sau.“Một số phụ nữ Việt được nói bị lừa bán sang Trung Quốc được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai giải cứu.“Thông tin được Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hôm 13/4.“Theo Công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan này đã kết hợp với Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công An trong công tác vừa nêu.“Cụ thể một phụ nữ tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai kể lại với cơ quan chức năng, vào giữa tháng 5/2015, trên chuyến xe buýt từ Đồng Nai lên Thành phố Hồ Chí Minh chị được một người phụ nữ tên Mai làm quen và mời sang Trung Quốc làm việc với mức lương 15 triệu đồng/ tháng. Vì lời mời và những điều kiện hấp dẫn chị đã đồng ý theo chị Mai sang Trung Quốc. Nhưng khi tới Trung Quốc chị được giao cho một người đàn ông và từ đó chị không thể liên lạc được với chị Mai, lúc này chị mới biết mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc.“Đầu tháng 4/2018, Cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Nai kết hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã giải cứu và đưa người phụ nữ bị lừa trở về quê.“Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đã giải cứu được hai người phụ nữ khác tại huyện Nhơn Trạch và xã Long Khánh cũng bị lừa bán sang Hà Bắc và Quảng Tây Trung Quốc.”Bản tin RFA cho biết thêm thông tin rằng, “Theo Công an tỉnh Đồng Nai những người phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc bị bán làm vợ hoặc vào các hoạt động mại dâm và bị hành hạ về nhiều mặt.”Trong hình, một số phụ nữ tại khu vực cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh minh họa)