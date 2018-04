(Xem: 70)

Báo Nhịp Cầu Đầu Tư ghi rằng xuất cảng cá tra của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 10 năm CAGR (mư1ức tăng thường niên tông hợp) là 6,1% từ mức 980,0 triệu USD năm 2007. Tuy nhiên, cá tra Việt Nam không tăng trưởng theo đường thẳng. Cụ thể, ngành xuất cảng cá tra Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 2 năm 2008 và năm 2011 với mức tăng trưởng lần lượt là 48,2% và 30,1% theo năm. Ngoài 2 năm này, kim ngạch xuất cảng của ngành gần như không tăng trưởng, đặc biệt là trong 6 năm vừa qua. Tình hình này chủ yếu do rào cản nhập cảng từ Mỹ và Liên Âu - hai thị trường nhập cảng thủy sản lớn của Việt Nam. Các rào cản gồm có thuế chống phá giá, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch và gần đây hơn là các quy định Farm Bill do Mỹ đưa ra.