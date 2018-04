Tăng Đoàn GHPGVNTNHN và Môn Đồ Pháp Quyến: Lễ Tưởng Nguyện Cố HT Thích Viên Thành tại Chùa Điều Ngự

Trong Lễ Tưởng Nguyện.

“Kính lạy Giác linh Thầy,

Thế sự thăng trầm nghiêng ngửa

Nhân tâm ly tán đảo điên

Phật sự đa đoan kỳ vọng Thầy ra tay gánh vác

Tứ chúng đang cần Thầy sách tấn sớm hôm

Tăng Đoàn những mong nương tựa bậc đạo hạnh

như chất keo gắn kết đệ huynh

Vậy mà, Thầy vội vàng quãy dép về tây

Để lại trần gian muôn vàn tiếc thương luyến nhớ

Than ôi!

Thầy ra đi cây cỏ cúi đầu rơi lệ

Mưa chiều về muộn

Chim buồn thờ thẩn cuối chân mây

Chuông chùa nghẹn ngào vang trầm lắng

Cảnh vật u sầu,

Tang tóc phủ trùm

Gió rưng rưng khóm trúc lùm hoa

Cội tùng trước cửa thầm đau đớn

Khóc tiễn chân Thầy lệ đắng thân

Kính lạy Giác linh thầy,

Diệu Pháp đó

Hình bóng Thầy trải dài lối mòn sân cũ,

San Gabriel,

Mision xưa, nẻo đường về heo hút thê lương!

Mới ngày nao, tiếng nói, giọng cười thanh tao, nhân đức

Ánh mắt từ bi nhìn pháp hữu

như xẻ chia, như nhắn nhủ hãy tiến tu

Giọng tán trầm hùng, thang âm thiền vị

Thân giáo uy nghiêm,

Cần mẫn hàng đêm thiết tha hoằng dương chánh pháp

Ái ngữ hải triều âm chuyển tải vi diệu.. .

.. . Đất Phù Mỹ thai sanh mầm thánh chủng

Tổ đình Thập Tháp trưởng dưỡng huệ mạng pháp thân

Rau Long Bích tập thành nên pháp khí

Nước Bàng Khê un đúc chí trượng phu

Xứ An Thái, võ Bình Định luyện rèn nhuần nhuyễn

Đường quyền, ngọn cước,

Thước, roi, Thiếu Lâm trang bị

phòng những khi chận đứng kẻ tà tâm

Hạnh Bồ tát trau dồi thi thiết

Nguyện lợi sanh tinh tấn hành trì

Noi dấu Quốc sư Phước Huệ, tam tạng huân tu

Dõi bước Tôn sư Kế Châu, mồi đèn Bát nhã

Nối dòng Nguyên Thiều Lâm Tế rạng rỡ tổ ấn tông phong

Trong sáng lặng soi, chiếu

diệu quang, liễu tri NHƯ THỨC

VIÊN THÀNH đại nguyện

Biển tỳ lô NGỌC TRÂN tàng ẩn HẢI TRUNG châu

Bửu Quang Tự, trùng hưng tiếp Tăng độ chúng

Chùa Diệu Pháp, bảo lưu qui cũ oai nghi

Điều Ngự già lam, phạm vũ vun bồi giống Phật

Vô tác, Vô tướng, Không: Ba cửa giải thoát hề ngày đêm hạ thủ

Giới, Định, Huệ: Tam vô lậu học hề tinh cần thực nghiệm công phu

Đạo phong khả kính, học hạnh siêu phương

Đạm bạc, khiêm cung, khoang dung, từ ái

Trên kính dưới nhường, lục hoà nếp sống thanh cao

Nhưng than ơi!.. .

Hỡi ôi! Tình cốt nhục Linh sơn bản thể thanh tịnh tuy đồng

Nhưng sự tướng, âm dương, mộng thực từ nay hai nẻo

Đau xót thay người đi kẻ ở

Buồn mênh mông nỗi nhớ vô bờ

Thôi thì,

Gạt lệ, lắng lòng dâng hương báu

Phủ phục nhận khăn bái tạ ân

Trước pháp toà thành tâm đê đầu

cúi lễ

Nguyện giác linh Ngài khứ lai tự tại mười phương

Thể nhập chân thân,

Tiêu dao pháp giới viên dung, tuỳ duyên hoá độ

Tái hiện hoa đàm, bổn thệ bất vi

Kính lạy Giác linh Thầy.. .

Chúng con nguyện,

Nỗ lực toàn tâm tài bồi tình thương bao la Thầy trang trải

Cứu giúp muôn loài giải thoát não phiền

thăng hoa cuộc sống an lạc, vô ưu

Ngưỡng nguyện Giác linh Thầy thuỳ từ ai lân chứng giám.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Viện chủ Chùa Diệu Pháp, Phương trượng Đạo tràng

Điều Ngự, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, tân viên tịch Tỳ Kheo, Bồ Tát giới, Huý thượng Như hạ Thức, tự Viên Thành, hiệu Hải Trung Hoà Thượng Giác Linh Liên Toạ.

Môn đồ pháp quyến khấp lễ.”

Westminster (Bình Sa)- -Tại Chùa Điều Ngự, 14472, Chestnut St., Thành Phố Westminster, CA 92683, USA. Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Ba ngày 3 tháng 4 năm 2018, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến đã long trọng tổ chức Lễ Cung Thỉnh Giác Linh Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành Triều Tổ Yết Phật tại Chánh Điện Chùa Điều Ngự, sau đó là Lễ Tưởng Nguyện tại Hội trường Chùa Điều Ngự.Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt, Thành Phố, qúy vị nhân sĩ, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và hàng ngàn đồng hương Phật tử.Chư Tôn Giáo Phẩm có: Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Viện Chủ Chùa Như Lai Thành phố Denver, Tiểu Bang Colorado; HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; Niên Trưởng Pháp Sư Thích Giác Đức, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, HT. Thích Viên Thành, Hội Đồng Giám Luật Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN, HT. Thích Tịnh Từ, Viện Chủ Tu Viện Kim Sơn, HT. Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, HT. Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.. . Vì thời gian có hạn nên TT Thích Minh Quang người điều hợp chương trình xin lỗi không giới thiệu hết được số chư Tôn Đức Tăng Ni tham dự.Lúc 6 giờ chiều đoàn xe chở Kim quan Hòa Thương dẫn đầu với 3 chiếc xe hoa và theo sau là một đoàn xe của đồng hương Phật tử đã dừng ngay trước cổng chùa Điều Ngự, trong lúc nầy Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, các huynh trưởng và các em Gia Đình Phật Tử, cùng đồng hương Phật tử đã sắp thành nhiều hàng để cung đón kim quan Cố Hòa Thượng vào Chánh điện. Sau phần nghi lễ cung thỉnh Giác linh Triều Tổ Yết Phật, Kim Quan Cố HT. được đưa qua hội trường để tiếp tục chương trình Lễ Tưởng Nguyện.Mở đầu buổi lễ tưởng nguyện là phần niệm Phật cầu gia bị.Sau đó HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điệu Ngự, Bào đệ của Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành, Trưởng Ban tổ chức Tang Lễ lên tuyên bố lý do buổi lễ.Sau đó Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Trên Thế Giới lên tuyên đọc tiểu sử Cố HT. Thích Viên Thành trong đó có đoạn cho biết: “Hoà Thượng huý thượng Như hạ Thức, tự Viên Thành, hiệu Thích Hải Trung, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1943 (Quí Mùi) tại thôn Hoà Hội, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam, Ngài là con trưởng trong một gia đình thâm tín Phật Pháp gồm 9 anh em, thân sinh của Ngài là Đông Y Sĩ Hồ Đang, Pháp danh Như Chánh, Thân Mẩu là Ưu Bà Di Đặng Thị Ngưu, Pháp danh Như Hạnh, Vốn có duyên lành nhiều đời với Phật Pháp nên vào năm 1950 Ngài đã phát tâm xuất gia và thọ pháp với Đại Lão Hòa Thượng Thích Kế Châu tại chùa Bảo Sơn, Xã Mỹ Thành, Quận Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định. Đến khi Đại Lão Hòa Thượng Bổn Sư được môn phái suy tôn ngôi vị Trụ Trì Tổ Đình Thập Tháp tại Xã Nhơn Thành, Quận An Nhơn, Tỉnh Bình Định, thì Ngài cũng theo về tổ đình để làm Thị giả hầu cận Bổn Sư, Tại đây Ngài đã tham học chương trình Trung Đẳng chuyên khoa Phật Học tại Phật Học Viện Phước Huệ ở Tổ Đình Thập Tháp. Đây là một trung tâm đào tạo Tăng tài nổi tiếng trên toàn quốc vào thời cận đại và hiện đại do Quốc Sư Phước Huệ chủ giảng .. .Năm 1963, do tuệ căn thông lãm, đạo hạnh tinh chuyên, chí xuất trần siêu việt nên Thầy Bổn Sư là Đại Lão Hòa Thượng Thích Kế Châu đã tổ chức Giới Đàn Phương Trượng để truyền giới Tỳ Kheo cho Ngài. Vào năm 1968, một lần nữa Cố HT. Thích Viên Thành đã đăng đàn thọ Cụ túc và Bồ Tát Giới tại Đại Giới Đàn Long Khánh Qui Nhơn.Sau khi tốt nghiệp chương trình Trung Đẳng chuyên khoa Phật học tại Phật Học Viện Phước Huệ, Hòa Thượng Thích Viên Thành đã vào Nha Trang theo học chương trình Cao Đẳng Phật Học tại Viên Cao Đẳng Phật Học Hải Đức...Ngài thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 42, nguyên Thủ Chúng Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định; Phó Tổng Thư Ký Phật Học Viện Phước Huệ, Trụ Trì Chùa Bửu Quang tại An Thái; Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp và Phương Trượng Chùa Điều Ngự, California, Hoa Kỳ, đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch lúc 4:30 chiều Thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày mùng 4 tháng 02 năm Mậu Tuất, thế thọ 76, hạ lạp 56.. .”Tiếp theo Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVN/HN lên đọc Bản Tuyên Dương Công Đức ghi nhận những đóng góp vô cùng to lớn của Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành cho Đạo Pháp và Dân Tộc.Sau đó, HT. Thích Viên Lý lên đọc điếu văn Ai Khấp Giác Linh Hòa Thượng Thích Viên Thành, trong đó có đoạn:Tiếp theo lời Đạo từ của Chư Tôn Giáo Phẩm. Đọc điện thư phân ưu từ khắp nơi trên thế giới gởi về, và những lời phân ưu của các vị dân cử, qúy vị đại diện các tôn giáo bạn, các hội đoàn, đoàn thể.Sau đó Ban Tang Lễ cung thỉnh kim quan về lại Chùa Diệu Pháp.Theo Ban Tổ Chức và Môn Đồ Pháp Quyến, Tỳ kheo Thích Viên Lý và Tỳ kheo Thích Viên Huy cho biết, Lễ Cung Tống Kim Quan (tại Chùa Diệu Pháp) vào lúc 10 giờ sáng và lễ Trà Tỳ vào lúc 11:30 trưa Thứ Năm ngày 05 tháng 4 năm 2018.Mọi chi tiết xin hoan hỷ liên lạc (626) 800-9081; (626) 537-5761; (626) 614-0566