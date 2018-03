Vi AnhCS Trung Quốc không bỏ CS Bắc Hàn. Không phải vì tình đồng chí CS, đồng minh lịch sử lâu đời CS. Không phải vì Kim Jong un con ngựa non háu đá, ngỗ nghịch đối với TC, gần như hết thuốc chữa trong hồ sơ hoả tiễn nguyên tử. Cũng không phải vì quyền lợi của TQ đối với Mỹ lớn hơn đối với Bắc Hàn. Không phải vì ảnh hưởng của Hội Đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, TC gần đây bỏ phiếu thuận trừng phạt kinh tế CS Bắc Hàn. Ngay khi biểu quyết trừng phạt Bắc Hàn trong hồ sơ nguyên tử, TC và Nga vẫn kiên trì khuyến cáo Mỹ tránh chiến tranh với Bắc Hàn, mà tìm giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề hoả tiễn và nguyên tử của CS Bắc Hàn. Tóm lại, TC không bỏ CS Bắc Hàn là lợi ích của TC là chánh: lợi ích địa lý chánh trị và quân sự của TC.Nên theo gương thân phụ vốn không đi máy bay mà chỉ đi xe lửa công du Nga và TQ trước đây, Kim Jong-un cùng Đệ nhứt Phu nhân Ri Sol-ju dùng đoàn xe lửa bọc thép chống đạn, chống mìn, để lần đầu trong nhiều năm lên cầm quyền từ năm 2011, mới đi thăm Trung Quốc từ 25 đến 28 tháng 3 năm 2018.Chuyến đi này là chuyện không có gì lạ lắm. Chính Chủ Tịch TQ mời và cho tổ chức tiếp đón với tất cả lễ nghi trọng thể dành của một quốc trưởng viếng thăm TQ. Chính Tập Cận Bình tổ chức tiếp rước và hội đàm với ông Kim Jong-un tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, chủ tọa tiệc khoản đãi nhà lãnh đạo Bắc Hàn cùng phu nhân. Chính thông tấn xã TQ Tân Hoa Xã - Xinhua tiếng nói chánh thức của TC loan tải tin. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh luôn trước sau như một với mục tiêu phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo, đồng thời ủng hộ việc giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.Ông Kim Jong-un cho biết Bắc Hàn cam kết phi nguyên tử hóa và tái xác định nước này sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Hoa Kỳ. Vấn đề nguyên tử có thể giải quyết được nếu Mỹ và Hàn Quốc tỏ rõ thiện chí.Đây là chuyến công du ngoại quốc được công bố đầu tiên của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Giới phân tích nhận định việc này nhằm chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với lãnh đạo Nam Hàn vào cuối tháng 4, và Hoa Kỳ, dự trù trong tháng 5.TQ chánh thức thông báo cho Toà Bạch Ốc về chuyến thăm của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh. Thư ký báo chí của Phủ Tổng Thống Mỹ Sarah Sanders tuyên bố chính quyền Trung Quốc đã liên lạc với Toà Bạch Ốc để thông tin về chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn gửi một thông điệp cá nhân tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng Phủ Tổng Thống không tiết lộ chi tiết. Bà Sanders còn cho biết Mỹ đang liên lạc chặt chẽ với hai đồng minh khu vực là Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên.Phản ứng của Nhựt, theo Reuters, ngày 27 tháng 3, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono xác định nước này và Hoa Kỳ hoàn toàn đồng ý trong vấn đề Bắc Hàn, và hai nước cũng đồng thuận rằng Bình Nhưỡng phải hủy bỏ các hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa và hỏa tiễn đạn đạo tầm trung.Còn Hàn Quốc, tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết quan chức cấp cao Trung Quốc ngày 29.3 sẽ tới Hàn Quốc để thông tin về kết quả chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh.Nhớ trước đây TT Obama ngày 22/01/2015 trả lời phỏng vấn được phát trên Youtube, rằng Ông tin tưởng chế độ Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ. Ông lý giải: «Một chế độ độc tài như Bắc Triều Tiên không thể có ở bất cứ nơi nào khác. Đó là một chế độ tàn bạo, cai trị bằng sức mạnh đàn áp. Hậu quả là không đủ sức để nuôi sống người dân (…) Với thời gian, rồi các bạn sẽ thấy, chế độ đó phải tan rã».Nhưng sự thật, tình hình thực tiễn lâu nay cho thấy CS Bắc Hàn không tan rã, vẫn sống, vẫn tồn tại. Là do, chính TC là đồng minh kinh tế chánh trị duy nhứt, của CS Bắc Hàn đã ‘hà hơi tiếp sức” cho CS Bắc Hàn sống. TC là bảo hiểm nhơn thọ cho ba đời vua CS Bắc Hàn. Vua ông nội là Kim nhựt Thành, vua cha là Kim Yong Il và vua cháu nội là Kim Jong–Un.Dù những nhà lãnh đạo TC rất khinh khi nhà họ Kim, dù Mỹ liên tục áp lực dòng dõi vua CS này, nhưng TC cũng không bỏ rơi CS Bắc Hàn không phải vì tình “đồng chí đồng rận” CS, mà vì thế chiến lược của TC đối với Mỹ và vì lợi ích riêng của TC.Chế độ CS Bắc Hàn dưới cái nhìn của những người lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC, là chế độ thủ cựu, cực đoan, lỗi thời gia đình trị, cha truyền con nối. CS Trung Quốc khinh khi nhà họ Kim khép kín nhứt hành tinh, làm cho kinh tế trì trệ, thường xuyên khiêu khích các nước – hoàn toàn trái ngược tư tưởng của Đặng tiểu Bình, rất thực dụng, mèo trắng mèo đen gì, con nào bắt chuột được cũng tốt, nên chuyển hệ tư suy sang kinh tế thị trường sau khi thấy chủ nghĩa CS đã thất bại, chết yểu ở Liên xô. Thêm vào đó nhiều khi CS Bắc Hàn cứng đầu, ngỗ nghịch, ăn cơm Trung Quốc mà không nghe lời Thiên Triều.Nhưng TC vẫn cứ giúp cho CS Bắc Hàn sống sót trước sự phong toả của Mỹ. TC cho hàng đoàn xe của TC ngày ngày chở hàng hoá qua Bắc Hàn, qua cửa “khẩu” Dandong, miền đông bắc TC. Xe đi Bắc Hàn thì đầy ắp hàng hoá nhưng về thì trống trơn, để Bắc hàn CS có thể sống. Tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, TC luôn phủ quyết những trừng phạt có thể nguy hại cho sự sống còn của CS Bắc Hàn.Sở dĩ CS Bắc Kinh cứu sống CS Bắc Hàn là vì, lý do đầu tiên là chiến lược của TC. Chỉ cần liếc qua bản đồ là thấy. Để CS Bắc Hàn sụp đổ, cái chắc là Bắc Hàn sẽ thống nhứt dưới che chở, bảo hộ kinh tế chánh trị của Nam Hàn như Đông Đức CS với Tây Đức Tự do. Trong trường hợp đó ảnh hưởng của Mỹ sẽ tiến sát biên giới TC. Các căn cứ quân sự của Mỹ đang phục vụ cho mấy chục ngàn quân Mỹ ở Nam Hàn sẽ bung ra Miền Bắc. Về quân sự TC không thể nào chấp nhận vòng bao vây của Mỹ siết lại sát biên giới của TC như vậy. Về ngoại giao uy thế trên thế giới của TC nếu thế sẽ bị mất như một đệ nhứt siêu cường ở Á châu.Thứ đến là vì TC lo ngại khi CS Bắc Hàn sụp đổ làn sóng di tản của CS Bắc Hàn sang Trung Quốc khó tránh khỏi, sẽ trở thành một bài toán nhân mãn, an sinh xã hội khó giải quyết cho TC. Nên TC muốn có một trái độn giữa TC và thế giới Tự do. Tự do, dân chủ tuy là quyền lực mềm nhưng rất dễ thẩm thấu, diễn biến hoà bình, chuyển hoá khắp xã hội TQ kể cả trong Đảng CS nữa.Giúp cho chế độ độc tài này sống còn, TC còn có cái lợi dưới cái nhìn của thế giới nữa. TC tỏ ra là một nước lớn có trách nhiệm trong vấn đề an ninh hoà bình, vấn đề giải trừ nguyên tử trên thế giới. Trong vấn đề nguyên tử lâu lâu CS Bắc Hàn tạo thành một xì căn đan để vòi vĩnh Mỹ và Nam Hàn viện trợ, lúc nào TC cũng tỏ ra là một nước có trách nhiệm không để cho khủng hoảng biến thành chiến tranh nguyên tử.Vì vậy, dù tại TC nhiều dư luận kêu gọi ngưng hậu thuẫn Bắc Hàn vì không xứng đáng để TC làm như vậy. Nhưng Đảng Nhà Nước vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định lập trường bảo hiểm nhân thọ cho CS Bắc Hàn. Và trước khi hội nghị với Hàn quốc ở Miền Nam, đàm phán với Mỹ đang bao vây Bắc Hàn, Kim Jong un phải tìm chỗ dựa, TC là đồng minh kinh tế chánh trị duy nhứt từ đó tới giờ./.(VA)