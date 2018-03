Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Để Có Mái Tóc Đẹp...

VB Ngọc Anh tổng hợpNhiều bạn mong muốn mái tóc mau mọc dài và mượt mà, thường thắc mắc phải ăn uống những gì, làm gì để thúc hối sợi tóc mọc nhanh hơn, hay làm cách nào nuôi dưỡng và giữ gìn màu tóc luôn mới và đẹp, cũng như giảm bớt hư hại cho mái tóc. Những kiến thức sau đây sẽ trợ giúp bạn rất nhiều để có mái tóc như ý.Thức ăn cho mái tóc khoẻ mạnh, mau mọc dài.-Những thức ăn làm từ sữa đều tốt cho mái tóc như sữa chua (yogurl), sữa tươi, dồi dào calcium là chất dinh dưỡng căn bản cho tế bào tóc.-Hột gà là nguồn chất đạm (protein), trong lòng đỏ có chứa “biotin” là thành phần dinh dưỡng rất tốt trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng nang tóc.-Nên ăn nhiều hàu (oyster) nếu muốn tóc mọc nhanh vì trong hàu có chất kẻm (zinc) tốt cho tế bào tóc.-Cải spinach rất dồi dào chất sắt (iron) và sinh tố B giúp tóc mọc nhanh, bóng mượt.-Nếu thích ăn vặt, nên chọn hột walnut, hay hột almond thay cho những thức ăn nhiều dầu mỡ. Hột walnut có chứa nhiều chất đạm (protein) và omega-3 rất tốt cho tóc, hột hạnh nhân có nhiều biotin.-Nên uống thêm sinh tố biotin để tăng cường sức khoẻ cho mái tóc.Kiến thức dinh dưỡng và gìn giữ mái tóc-Tóc khỏe, khi ướt có độ co dãn tới 30%, vì vậy mà chúng ta không nên chải khi tóc ướt vì sẽ làm đứt tóc.-Chu kỳ của tóc không giống nhau trong suốt cuộc đời bạn, khi lớn tuổi tóc sẽ mọc chậm lại. Tuy nhiên, ở nhiều người, chu kỳ tóc theo di truyền.-Những loại nước có chất gơi gas (carbonated) đều có thể dùng gội sạch những hóa chất bám trên tóc. Giữ lại những lon nước soda còn dư để xả tóc khi sau khi gội đầu.-Nên sấy tóc bằng hơi lạnh thay vì hơi nóng, mái tóc sẽ bớt hư hại hơn khi dùng nhiệt.-Dùng khăn lau khô tóc tốt hơn là dùng máy sấy nhiệt, tuy nhiên sợi tóc rất yếu dễ đứt khi ướt, nên chậm nhẹ nhàng để thấm và hút nước, đừng chà xát quá mạnh khi tóc ướt.-Đừng chải khi tóc đang ướt, hãy đợi khi tóc hơi khô rồi chải.-Mỗi cây lược hay bàn chải đều có công dụng khác nhau, chẳng hạn khi bạn muốn chải suông, dùng cây lược có răng thưa, bàn chải lông heo rừng giúp cho dầu tiết từ da đầu lan đều lên mái tóc.-Khi dùng máy sấy tóc, nên gắn thêm ống thổi to để hơi nóng tỏa ra đều và tóc mau khô hơn, thu ngắn thời gian mái tóc tiếp xúc với nhiệt.-Giữ máy sấy cách da đầu từ 6-8 inches (15-20 cm) để tránh cháy tóc, và không tước đi chất dầu tự nhiên trên da đầu.-Sấy tóc từ da đầu ra đuôi tóc, sấy ngược sẽ làm hư sợi tóc.-Thường xuyên xoa bóp da đầu, hay khỏ nhẹ lên da đầu bằng những đầu ngón tay để kích thích máu chảy đều nuôi dưỡng da đầu, đồng thời tẩy lớp da chết trên da.-Đôi khi những mảnh nhỏ bám trên tóc không phải gàu mà là những tế bào da chết tróc rời ra từ da đầu, nếu bạn không thường xuyên tẩy sạch da chết, những mãnh đó sẽ bám dính vào da đầu cùng bụi bặm, dầu, sẽ thành gàu, làm chậm sự phát triển của nang tóc.-Phân biệt rõ da đầu gàu và vẫy da khô, những mảnh trắng bám trên tóc hay trên da đầu. Gàu sinh ra do chất dầu quyện với vi trùng, men nấm, trong khi da đầu khô, tế bào da chết mau chóng bong khỏi da, bám dính lên tóc. Hai trường hợp cần chữa trị bằng những phương pháp hoàn toàn khác nhau.-Trị da đầu gàu bằng xà bông gội đặc biệt (dandgruff-special shampoo). Cẩn thận không dùng quá thường xuyên vì bạn sẽ không muốn da đầu từ gàu trở thành khô, cũng không tốt cho tóc.-Có thể dùng dầu trà để trị gàu (tea tree oil). Loại dầu từ thảo mọc nầy có đặc tính chống vi khuẩn rất mạnh (anti-bactirial).-Baking soda cũng được dùng để chữa đầu gàu, nhờ đặc tính hút thấm dầu rất mau lẹ, đồng thời cân bằng độ pH trên da. Cách dùng là pha trộn baking soda với nước tạo hợp chất sền sệt, chà xát lên da đầu, gội sạch với nước lạnh.-Da đầu khoẻ mạnh, tiết ra chất dầu điều độ sẽ nuôi dưỡng sợi tóc mướt mịn. Nếu da đầu khô cần xài xà bông gội đầu loại dưỡng ẩm để trợ giúp chất dầu trơn tru trên sợi tóc.- Chải tóc xuông bắt đầu từ phần đuôi tóc trước, đi dần lên trên, để tránh đứt tóc.- Cắt tóc thường xuyên không làm cho tóc mọc mau hơn, nhưng có thể giúp cho đuôi tóc không bị chẻ, đứt.- Để ngăn ngừa cháy tóc, hay chất dầu tự nhiên bị loại bỏ vì nhiệt, nên dùng sản phẩm bảo vệ tóc với sức nóng (heat-protectant spray) trước khi xài những dụng cụ nhiệt như máy xấy, máy cuốn, ép tóc…- Giống y như làn da, tia sáng quá độ từ mặt trời cũng sẽ làm mái tóc bị hư hại, khô, đứt, ảnh hưởng tới cấu tạo bên trong tủy tóc, là nơi chứa chất màu cho tóc, vì vậy mà những mái tóc nhuộm, tẩy bị hư hại mau lẹ khi tiếp xúc quá nhiều ánh nắng. Nếu bạn muốn mái tóc luôn mượt mà, không đứt, không chẻ ngọn…nên luôn nhớ bảo vệ mái tóc bằng cách dùng những sản phẩm có chứa chất chống tia tử ngoại, hồng ngoại (UVA/UVB).-Làm mask cho tóc 1 hay 2 lần mỗi tuần tùy theo thành phần và công dụng. Có loại dưỡng ẩm, có loại sửa chữa và dinh dưỡng mái tóc. Đọc kỹ cách xài in trên bao hộp.-Tóc mỏng sợi, và tóc quăn rất dễ hư hỏng với ánh nắng quá độ, nên chọn những sản phẩm che chở cho mái tóc.-Che chắn cho mái tóc thêm với nón rộng vành, nhất là vào mùa hè.-Nước hồ bơi rất hại cho mái tóc, vì chúng có chứa hóa chất tẩy (Clo), Chất nầy làm tóc rất khô, tước chất dầu tự nhiên trên sợi tóc, và nhất là làm phai nhạt màu những mái tóc nhuộm, vì vậy nếu bơi ở hồ bơi, nên đội nón bơi bọc kín mái tóc.-Trước khi vào hồ bơi, nên tắm với nước ngọt, thấm cho thật ướt toàn bộ mái tóc, tóc sẽ không hấp thụ thêm nước có chứa chất hóa học trong hồ bơi.-Có thể thoa một lớp dầu dừa, hay dầu olive lên mái tóc trước khi vào hồ bơi, chất dầu sẽ làm đầy và che chắn cho sợi tóc không hấp thụ thêm chất tẩy (clo).- Để loại bỏ chất thuốc tẩy trên mái tóc có thể làm hư màu tóc, sau khi bơi, hãy xả tóc với hỗn hợp 1 phần dấm táo với 4 phần nước.-Cách khác để tẩy bỏ chất thuốc tẩy ở hồ bơi là pha 1 muỗng canh baking soda trong 1 chén nước, xả cho sạch mái tóc.-Hơi nóng có thể xâm nhập bào lớp ngoài của sợi tóc, làm tóc mau hư đưa tới đứt tóc.-Không bao giờ kéo thẳng hay cuốn tóc khi tóc còn ướt, vì sợi tóc đang yếu ớt nhất nên có thể bị đứt.-Đừng gội đầu bằng nước quá nóng, vì hơi nóng sẽ làm hở lớp tế bào ngoài cùng của sợi tóc, mất độ ẩm của tóc, làm cho tóc khô. Tốt nhất là dùng nước ấm khi gội xà bông và nước lạnh để xả tóc. Nước lạnh giúp khép chặt lớp tế bào ngoài cùng của sợi tóc, sau khi hút thấm dưỡng chất, giữ cho sợi tóc đủ độ ẩm nên tóc sẽ mượt sau khi gội.-Để giảm bớt sự hư hại do nhiệt khi xấy tóc, nên chọn loại “ceramic hair-dryer”.-Loại máy xấy làm bằng đá “tourmaline” tốt hơn, vừa đở hư tóc vừa làm tóc khô nhanh hơn nhờ năng lực phá vỡ hạt nước mạnh hơn.-Nếu tóc mỏng, hoặc tóc đã hư, nên để tóc khô tự nhiên khoảng 80% trước khi dùng máy xấy.-Không nên để máy xấy một chỗ quá lâu mà nên di chuyển theo từng phần tóc với bàn chải xấy để tạo lọn cong hay thẳng.-Thỉnh thoảng nên đổi số từ nóng qua lạnh để làm mát máy xấy và hơi thổi ra bớt nóng.VB Ngọc Anh tổng hợp