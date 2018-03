Quốc Tế Đòi VN Có Nhân Quyền

HANOI -- CSVN liên tục đàn áp nhân quyền, bất kể dư luận quốc tế...Bản tin RFA ghi rằng Tổ chức theo dõi Nhân Quyền Human Rights Watch lên tiếng yêu cầu Việt Nam thả tự do ngay lập tức và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng.Trong thông cáo phổ biến ngày 27 tháng 3 năm 2018 tại New York, ông Brad Adams, giám đốc Châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói rằng "Chính quyền Việt Nam đang phí thời gian với các cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước để bịt miệng các nhà bất đồng chính kiến.”Anh Nguyễn Viết Dũng bị bắt ngày 27 tháng 9 năm 2017 với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ và Tòa án tỉnh Nghệ An lên lịch xét xử anh vào ngày 28 tháng 3 năm 2018.Anh Nguyễn Viết Dũng năm nay 32 tuổi, có biệt danh Dũng Phi Hổ và được giới hoạt động cũng như nhiều cư dân mạng biết đến. Anh từng bị tuyên 12 tháng tù hồi năm 2015 với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng,” theo Điều 245 của Bộ Luật hình sự, sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội.Nguyễn Viết Dũng từng đoạt giải nhất một kỳ thi tháng của Chương trình Đường lên đỉnh Olympia tại Việt Nam vào năm 2004. Trong kỳ thi đại học cùng năm, Dũng đậu Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 29/30, đứng đầu tỉnh Nghệ An, nhưng Dũng bị đuổi học sau hai năm với cáo buộc lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để tuyên truyền, đả kích, bôi xấu chế độ”.RFA ghi lời Ông Brad Adams nói thêm rằng ông rất đau lòng khi thấy chính phủ Việt Nam bắt và bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến đã đấu tranh ôn hòa cho tự do nhân quyền trong nước. Ông kêu gọi các đối tác thương mại quốc tế tại Việt Nam và các nhà tài trợ cho Việt Nam nên lên tiếng cho những hành động mà theo ông Brad Adams là đáng xấu hổ này của chính phủ Hà Nội.Trong khi đó, VOA ghi nhận tình hình Ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi, đồng thời là một nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận, bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài ở Hà Nội tạm giữ hôm 27/3 khi vừa về nước sau chuyến lưu diễn ở châu Âu.Hãng tin Reuters dẫn lời ông Benjamin Swanton, chồng của nữ ca sĩ Mai Khôi hôm 27/3 nói rằng ông đã nhận được tin nhắn của vợ vào lúc 9 giờ 15 sáng: “Em vừa đáp xuống sân bay, anh yêu.” Ông Swanton cho biết thêm: “Tới 9 giờ 39, cô ấy gửi một tin nhắn nữa vỏn vẹn chỉ viết: ‘bị tạm giữ.’”Ông Swanton cho biết sau đó ông hoàn toàn không liên lạc được với Mai Khôi cho đến khi cô được tự do vào buổi chiều cùng ngày sau 8 giờ bị tạm giữ.Nữ ca sĩ viết trên Facebook: “Mai Khôi vừa mới được thả ra sau khi bị bắt 'làm việc' không lương 8 tiếng đồng hồ tại sân bay Hà Nội.”Hồi đầu tháng 3, Mai Khôi được mời sang Cộng hòa Séc để làm giám khảo Liên hoan phim One World - liên hoan phim tài liệu về nhân quyền lớn nhất thế giới.Trên trang Facebook, Mai Khôi cho biết vừa tham dự và trình diễn hai bài hát, "Xin ông" và "Em là của anh rồi", tại buổi khai mạc Liên hoan phim tối 5/3 tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc. Đó cũng là buổi trao giải thưởng nhân quyền Homo Homini cho nhà báo Phạm Đoan Trang.Album mới có tên "Bất đồng". Đây là album thứ 8 trong sự nghiệp âm nhạc của Mai Khôi.VOA ghi rằng Mai Khôi là một nghệ sĩ độc lập, người chỉ thuần tuý sáng tạo và đấu tranh để cổ vũ cho quyền tự do sáng tác, tự do tư tưởng của giới nghệ sĩ ở Việt Nam.