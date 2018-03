Quốc Tế: Nhân Quyền VN Tệ Hại

HANOI -- Nhân quyền Việt Nam vẫn tệ hại...Trong khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị sang thăm Pháp quóc, nhiều hội nhân quyền quốc tế kêu gọi CSVN trả tự do cho Blogger Mẹ Nấm, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các nhà hoạt động nhân quyền khác đang bị giam.Bản tin RFA ghi rằng tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới vào ngày 23 tháng 3 ra thông cáo nêu những câu hỏi, yêu cầu chính phủ Pháp đặt ra với người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, sẽ đến Paris vào ngày 25 tháng 3 trong chuyến công du nước Pháp kéo dài đến 27 tháng 3.Ba câu hỏi mà Phóng Viên Không Biên Giới cho là cấm kỵ ở Việt Nam được nêu ra gồm : Khi nào Việt Nam có kế hoạch chấm dứt loạt bắt bớ và những vụ án giả tạo được tiến hành từ cuối năm 2016 đối với những bloggers?; Việt Nam đánh giá thế nào về những điều kiện ghê sợ mà những nhà báo công dân phải chịu đựng trong nhà tù của chế độ Hà Nội?; Phản ứng của Việt Nam là gì đối với kêu gọi của Nghị Viện Châu Âu ngăn không cho phê chuẩn thỏa ước mậu dịch tự do với Việt Nam?Phóng Viên Không Biên Giới nêu ra thực trạng cho những câu hỏi vừa nêu. Kể từ đầu năm 2017, hơn 20 nhà báo công dân đã bị bắt, trục xuất, hay bị kết án tù từ 9,10 đến 14 năm tù giam chỉ vì họ muốn đưa thông tin đến cho công chúng. Những phiên xử chỉ kéo dài chưa quá 4 tiếng đồng hồ. Hoạt động bào chữa bị loại trừ một cách có hệ thống. Đây bị cho là đợt bách hạn tự do thông in tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua.Phóng Viên Không Biên Giới dẫn lời từ gia đình những tù chính trị cho biết là họ phải chịu đựng những điều kiện cực sốc gồm lao động cưỡng bức và không được chăm sóc y tế đầy đủ. Sức khỏe của những người bị giam cầm như luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xấu đi một cách nghiêm trọng. Họ bị biệt giam khiến tinh thần suy sụp. Tù nhân chính trị thường bị đày đến nhà tù xa quê của họ.Một thông cáo chung do các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam trong đó có Phóng Viên Không Biên Giới nêu rõ ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn ai hết về thành tích nhân quyền đáng sợ suốt 15 tháng qua ở Việt Nam.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng một tòa án ở Hà Nội sẽ xét xử vụ án Nguyễn Văn Đài và các thành viên của Hội Anh em Dân chủ (AEDC) vào ngày 5/4 tới đây, theo lời luật sư Ngô Anh Tuấn nói với VOA - Việt ngữ.Là người nhận lời bào chữa cho hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn, Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết ông đã vào trại giam gặp hai thân chủ và đã được tòa án thông báo về lịch xét xử.“Theo thông báo của tòa mà tôi nhận được thì vụ án sẽ được xét xử vào ngày 5 và 6 tháng 4.”Sáu bị cáo gồm luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự là bà Lê Thu Hà, và các cựu tù chính trị Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức.Thông báo của Tòa án thành phố Hà Nội, ký ngày 20/3, cho biết sẽ đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với 6 bị cáo về tội “lật đổ chính quyền nhân dân”, theo khoản 1, Điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.Theo điều khoản trên, các bị cáo phải đối mặt với mức phạt “từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”Trao đổi với VOA-Việt ngữ, vợ của Luật sư Đài, bà Vũ Minh Khánh, nói chồng bà vô tội:“Họ cố tình gán ghép chồng tôi vào tội danh như vậy. Tôi biết chắc chắn một điều rằng chồng tôi vô tội, chồng tôi hoàn toàn đấu tranh cho tiếng nói của người dân. Chồng tôi không làm gì vi phạm luật pháp, hay Hiến pháp của Việt Nam.”Cuối tháng 7 năm ngoái, Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội, gọi họ là “các bị can” trong vụ án "Nguyễn Văn Đài và đồng bọn.”Bà Minh Khánh phản đối việc chính quyền Việt Nam bắt giam những nhà tranh đấu:“Họ cố tình trù dập và bắt bớ những người lên tiếng cho tiếng nói của công lý, lương tâm và nhân quyền. Chồng tôi và những người khác không hề có vũ khí hay lực lượng làm sao có thể gọi là ‘lật đổ chính quyền. Họ cố tình rất dã man và đưa tội danh đó vào. Tôi kịch liệt phản đối cách hành xử của nhà nước cộng sản.”Bản tin VOA cũng ghi thêm rằng tính từ ngày bị bắt vào tháng 12/2015 cho đến nay, luật sư Đài và cộng sự Lê Thu Hà đã bị giam hơn 800 ngày mà không được xét xử.Vào năm 2017, trong thời gian bị chính quyền Hà Nội giam cầm, luật sư Nguyễn Văn Đài được trao tặng vắng mặt hai giải thưởng quốc tế về nhân quyền: một do Liên đoàn Thẩm phán Cộng hoà Liên bang Đức trao tặng, và lần thứ nhì Luật sư Đài được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ vinh danh.