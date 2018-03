Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Tân Xuân Mậu Tuất

Trong tiệc hội ngộ tân xuân Mậu Tuất.Westminster (Bình Sa) - - Theo thông lệ hằng năm Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng đều tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ để bà con đồng hương có dịp gặp nhau trao đổi những tin tức vui buồn, hàn huyên tâm sự để cùng ôn lại những kỷ niệm một thời chúng ta đã sinh ra và lớn lên trên vùng đất“Địa Linh Nhân Kiệt” “Ngũ Phụng Tề Phi” Tiệc Tân Xuân Hội Ngộ Mậu Tuất 2018 được tổ chức vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Seafood Place trên đường Brookhurst, thành phố Garden Grove.Tham dự buổi tiệc ngoài qúy đồng hương thân hữu trong hội còn có qúy hội đoàn thuộc các quân binh chủng Quân Lưc Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, một số qúy vị đại diện công đồng, các hội đồng hương bạn, các cơ quan truyền thông.Quan khách có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Nghị Viên Phát Bùi, Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam CaliforniaĐiều hợp chương trình MC. Bích Ngọc, Nguyễn Hoàng Diệu. Phụ trách chương trình văn nghệ do cựu Hội Trưởng Nguyễn Văn Mỹ.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, các nhà cách mạng Quảng Nam như Cụ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thức Kháng, Trần Qúy Cáp, Trần Cao Vân, Tiểu La... do ông Huỳnh Tuấn điều hợp cùng Ban hợp ca Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện.Tiếp theo nghi thức dâng hương cổ truyền diễn ra trang nghiêm trước bàn thờ Tổ Quốc, sau 3 hồi chuông trống Ban tế lễ trong mhững bộ quốc phục gồm có cụ Phan Như Hữu, cụ Bà Lê Hồng Sâm, Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa, Phó Hội Trưởng Nội Vụ Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Trương Công Lập. Phụ lễ Nguyễn Thanh Huy lên trước bàn thờ niệm hương tế lễ, trong lúc nầy Cụ Phan Như Hữu, đọc lời khấn nguyện: “Chúng tôi, Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng, nhân ngày hội ngộ đầu năm, tề tựu về đây, kính cẩn dâng nén hương thơm, đồng tâm khấn nguyện các vị Tiên Vương Hoàng Đế, Quốc Trưởng, Tổng Thống, chư vị công thần. Ngưỡng mong chư vị hiển linh độ trì phù hộ cho quốc thái dân an, cho toàn dân trong và ngoài nước đoàn kết một lòng đạp đổ bọn Việt cộng vô thần, đuổi lũ Tàu Cộng xâm lược, giành lại chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đem lại cảnh sống thanh bình, tự do, dân chủ và nhân quyền. Riêng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng trong năm Mậu Tuất, nhà nhà hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.”Sau đó Giáo sư Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị quan khách, qúy vị dân cử, qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông, qúy vị mạnh thường quân cùng đồng hương thân hữu tham dự. Thay mặt Ban Chấp Hành, ông kính chúc qúy quan khách và qúy đồng hương một năm Mậu Tuất bình an, thịnh vượng và hạnh phúc.Ông tiếp: “Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng là một hội lớn, mạnh, sinh hoạt bình đẳng với các hội đoàn bạn, chúng tôi đã đóng góp tích cực vào những sinh hoạt cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại va góp phần xây dựng cho đất nước Hoa Kỳ về phương diện kinh tế. Trong chúng ta ai ai cũng mong trở về cố hương. Ngay Từ Thức khi lạc vào chốn Thiên Thai cũng muốn trở về cố hương nên những gì chúng ta mong muốn đều là chính đáng. Tuy nhiên, có một điều chúng ta đang ưu tư, thắc mắc là trong tương lai, nước Việt Nam sẽ đi về đâu khi đất nước đang bị lãnh đạo bởi tập đòan những người đi sai đường. Vì thế, chúng ta phải vun bồi cho thế hệ trẻ biết và nhớ về lịch sử, cội nguồn đất nước... “Tiếp theo, MC. Bích Ngọc mời các vị cao niên từ 80 tuổi trở lên, lên sân khấu và mời các cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng gồm các ông: (theo thứ tự thời gian) ông Huỳnh Phước, Luật Sư Trần Đình Định, ông Nguyễn Văn Mỹ, Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa lên để tặng hoa chúc thọ qúy cụ, trong lúc nầy Ban tổ chức cũng mời các em thiếu nhi lên nhận bao lì xì.Buổi tiệc bắt đầu, mở màn chương trình văn nghệ Ban hợp ca Quảng Nam Đà Nẵng lên hát bản “Quảng Nam Quê Ta Ơi” của Nhạc Sĩ Nhật Ngân. Tiếp theo cháu Hugo Hiếu Nguyễn lên hát bản “ Con Đường Việt Nam” của Việt Khang,Sau đó các em Thiếu nhi Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tiếp tục chương trình văn nghệ qua phần trình diễn của em Hugo Hiếu Nguyễn hát bản “Con Đường Việt Nam” của Nhạc sĩ Việt Khang, tiếp theo các cháu thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam với màn vũ “ Điệp Khúc Mùa Xuân” tiếp theo, Ban hợp ca Hội Đồng Hương QNDN vói bản “Ly Rượu Mừng”, của Phạm Mạnh Chương, hai em Hugo và Hanna Nguyễn hát bản “Xuân Nầy Con Không Về” của Trịnh Lâm Ngân. Các cháu Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam với điệu vũ “Thương Ca Tiếng Việt,” tiếp theo phần Fashion Xuân do các chị trong ban văn nghệ Quảng Nam Đà Nẵng trình diễn đã được nhiều tràng pháo tay làm vang dội nhà hàng, Ban hợp ca Hội Cảnh Sát Quốc Gia qua bản “Mùa Xuân Nào Ta Về” của Lam Phương, Ca sĩ Xuân Thu qua bản “Xin Còn Gọi Tên Nhau” của Trường Sa, Ca sĩ Kim Loan qua nhạc phẩm “Hải Ngoại Thương Ca” của Nguyễn Văn Đông, Ca sĩ Minh Nguyệt với nhạc phẩm “Mùa Xuân Đầu Tiên” của Tuấn Khanh,Tiếp theo, Hội Phó Nội Vụ Nguyễn Hoàng Diệu, Chủ Bút Đặc San Quảng Nam Đà Nẵng lên giới thiệu Đặc San Quảng Nam Đà Nẵng Mậu Tuất 2018 dày khoảng 240 trang với nhiều bài vở và tài liệu giá trị qua các cây bút tên tuổi Quảng Nam Đà Nẵng và thân hữu đóng góp. Trong lúc nầy các thành viên trong Ban Chấp Hành Hội đã đem đặc san đến từng bàn để tặng mỗi người một cuốn.Chương trình văn nghệ tiếp theo phần song ca: Liên khúc “Cám Ơn và Mùa Xuân Của Mẹ,” Ca sĩ Ánh Tuyết qua nhạc phẩm “Em Đi Rồi” của Lam Phương, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Miền Tây Nam Hoa Kỳ với các bản: “Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi” của Nguyệt Ánh và “Khúc Hát Mừng Xuân” của Văn Phụng, “phu nhân của Anh Quách Thưởng Hội trưởng Liên trường Trung Học Pleiku, hát bản “Mộng Chiều Xuân” của Ngọc Bích, Thanh Hoài với bản “Chiều Mưa Biên Giới” của Nguyễn Văn Đông, Yên Sơn với bản “Mùa Xuân Yêu Thương” Vy Nhật Tảo.Xen lẫn chương trình có phần xổ số lấy hên đầu Xuân, Sau phần xổ số, Ban Hợp Ca Tiểu La Thăng Bình với bản “Trả Lại Cho Dân” của Việt Khang.Kết thúc chương trình với phần dạ vũ mừng Xuân.Mọi chi tiết liên lạc về hội: (714) 423-7208, (714) 363-7378, (714) 757-7536, (714) 588-5903, (714) 316-8891, (714) 315-0054, hoặc liên lạc về địa chỉ Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, P.O. Box 2202, Westminster, CA. 92684 hoặc vào trang Website: http://donghuongquangda.orgEmail: donghuongquangda@gmail.com