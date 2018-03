Hàng Xách Tay Về Việt Nam Có Nguy Cơ Hết Thời

Hàng xách tay Nhật có nguy cơ khó tiêu thụ sau khi thuế nhập khẩu về 0%.Sau khi Việt Nam ký kết tham gia CPTPP, 100% thuế nhập khẩu đối với với tất cả hàng hóa sẽ hạ xuống 0% trong vòng 7- 10 năm nữa. Khi người tiêu dùng trong nước sẽ được hưởng lợi như thế về các hàng hóa nhập từ 11 nước tham gia CPTPP thì hàng xách tay qua các kênh không chính thức lâu nay có nguy cơ hết làm ăn được, theo báo Tiền Phong.Do được tiếng là hàng nước ngoài “xách tay” về, nên giá thành các mặt hàng bấy lâu nay đều không rẻ nếu so với hàng phổ thông nhưng lại mềm hơn so với hàng nhập khẩu chính ngạch. Đặc biệt, các mặt hàng nước hoa, thuốc lá, rượu… vốn bị đánh thuế cao lại lắm hàng giả trên thị trường, nên khi là hàng xách tay thì luôn được săn đón dù giá bán nhiều khi chỉ thấp thị trường rất ít.Theo báo Tiền Phong, như tại Hà Nội, hàng xách tay tập trung náo nhiệt nhất là ở đường Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội). Nơi đây, dày đặc các cửa hàng tư nhân tương tự như những siêu thị mini, bày bán đủ chủng loại hàng hóa các nước, như: mỹ phẩm, rượu ngoại, bia, thuốc lá, thực phẩm ăn liền, quần áo, bàn chải đánh răng, sữa tắm, đũa, nồi, xoong chảo…Chị Trần Thị Bình, trú tại đường Hai Bà Trưng (Hà Nội), chia sẻ: “Trước đây tôi là rất thích và thường xuyên mua hàng xách tay, sau khi sang Nhật du lịch mới biết một số đồ Nhật đã mua tại VN giá lại rẻ hơn ở nước sản xuất ra nó, có khi thấp hơn tới 30- 50%. Nhiều mỹ phẩm của Nhật, nếu mua tại Nhật thì phải mua theo giờ, số lượng có hạn, mỗi sản phẩm đều được đóng hộp trang trọng, nhưng tại Việt Nam, những món hàng này được bày cả lố, giá cũng chỉ bằng, thậm chí rẻ hơn mua tại Nhật nên tôi từ bỏ thói quen mua hàng xách tay vì sợ… tiền mất tật mang.”Báo Tiền Phong cho biết với việc đã có 11 nước ký kết CPTPP (gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam), người tiêu dùng VN hoàn toàn có thể mua được mỹ phẩm, đồ ăn từ các nước trên mà không phải chịu thuế.Mặt khác, ông Vũ Vinh Phú - nguyên chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội - cho rằng hàng xách tay chính là hàng lậu và đang thao túng thị trường. Ông đơn cử một lọ tăm ở siêu thị cũng phải chịu thuế VAT, trong khi hàng xách tay lớn hay nhỏ đều không phải chịu thuế và không ai có thể bảo đảm chất lượng của loại hàng hóa này, nhất là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa… Không ít gian thương đã kiếm lời trên lòng tin của người tiêu dùng là trà trộn hàng giả, hàng nhái trong vỏ bọc hàng xách tay.Báo Tiền Phong dẫn lời chuyên gia kinh tế Phan Hùng Sơn nhận định việc thuế về 0% với các mặt hàng từ các nước tiên tiến trên thế giới như: Nhật, Singapore, Australia... có nghĩa là người tiêu dùng VN hoàn toàn có thể mua được "hàng hiệu" giá rẻ và luôn đảm bảo chất lượng. Thị trường hàng xách tay sớm muộn gì cũng không còn chỗ đứng.Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Dương, người chuyên buôn hàng xách tay từ Singapore, có thể thuế nhập hàng hóa từ các nước nhập về VN bằng 0% nhưng khi bán ra, chưa chắc hàng nhập chính ngạch rẻ hơn hàng xách tay."Khi buôn hàng xách tay, để đảm bảo nguồn gốc hàng tốt là phải lựa lúc các trung tâm thương mại lớn ở nước ngoài giảm giá, chứ không tìm hàng trôi nổi như nhiều người đồn đại. Những mặt hàng này được hoàn thuế ngay tại sân bay và quan trọng là chúng tôi không mất tiền thuê nhân sự, quản lý như các doanh nghiệp nhập chính ngạch nên giá hàng xách tay sẽ luôn rẻ hơn nhập chính ngạch dù tới đây cả 2 bên cùng không chịu thuế", anh Dương chia sẻ.