Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California Tiệc Tân Niên 2018 Chủ Đề “Nhớ Anh Mỗi Độ Xuân Về”

Trong tiệc tân niên.Westminster (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm Hội Ài Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (SVSQTB/TĐ) đều tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân. Buổi họp mặt Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Nhớ Anh Mỗi Độ Xuân Về” đã được tổ chức vào lúc 06 giờ tối Chủ Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2018, tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Thành phố Westminster, Nam CaliforniaNhững Sĩ Quan xuất thân từ Trường Bộ Binh Thủ Đức đã phục vụ hầu hết trong các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vì vậy nên ngày Tân Xuân Hội Ngộ trong nhà hàng nhìn thấy những bộ quân phục của mỗi binh chủng giống như một ngày hội toàn quân. Nhà hàng không còn chổ, một số các cựu SVSQTB đến trể phải đành ra về hẹn kỳ họp mặt tới.Điều hợp chương trình Cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên, Khóa 1/70, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, Trưởng ban tổ chức lên lần lượt giới thiệu thành phần tham dự :Các Niên trưởng từ Khóa 1 đến khóa 5 theo thứ tự có: NT. Dương Văn Lý và phu nhân, Nguyễn Văn Nghiêm, Trần Ngọc Thống, Nguyễn Ánh Nhật, Nguyễn Vĩnh Đạt, Lê Bá Khiếu, Phan Khắc Nhượng; Phan Văn Be, Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Phạm Văn Quang, Trần Văn Thông và Phạm Đoán.Ngoài ra còn có các đơn vị tham dự có: Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali, Chủ Tịch LHCCS San Fernado Valley, và Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sĩ TTTN/HK; Ban đại diện các khóa 5,7,8/ Khóa 1/70; Khóa 5/72; K.9B/72; Khóa 10,11, 12,17,18, 20, 26 TĐ Ngoài ra, có các Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng hay Ban Đại Diện các đơn vị: Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Hải Quân Cửu Long, HQ Lưu Đày, LL Đặc Biệt, Biệt Động Quân, Nhảy Dù, Gia Đình Mũ Đỏ, Nha Kỹ Thuật, Quân Cảnh, Quân Trường Đồng Đế, Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ, Tổng Hội và Hội CSQG Nam Cali, Hội Thiết Giáp, Hội Thủ Đức San Diego, Hội H.O.Cứu Trợ TPB/QP/VNCH.Hội Đoàn bạn có và quan khách có: Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và phu nhân; BS Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phu nhân; Ô. Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội QNĐN và phu nhân, ông Hoàng Sĩ Cư, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hòa và phu nhân, bà Đặng Kim Trang Chủ Tịch CLB/HSV San Diego; ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch CĐNVQG San Diego, ông Nguyễn Minh Tây, Chủ Tịch Hội Liên Trường Vũng Tàu và cô Phùng Dạ Thảo, chủ nhân nhà hàng Tip Top cùng một số đông cơ quan truyền thông.Điều hợp nghi thức khai mạc CSVSQ Nguyễn Văn Chuyên.Nghi thức bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối; SVSQ Nguyễn Chi điều khiễn toán rước Quốc, Quân Kỳ vào vị trí hành lễ và mọi người cùng đứng lên nghiêm chỉnh chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.Tiếp theo Niên Trưởng Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQTB/TĐ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy Niên Trưởng, qúy vị quan khách, các cơ quan truyền thông và đại gia đình Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California. Ông nhắc lại truyền thống ngày xưa của người dân miền Nam Việt Nam trong ngày Tết luôn luôn “Vui Xuân Nhưng Không Quên Ơn Chiến Sĩ,” “Ngày nay được sống an bình trên quê hương thứ hai, mỗi khi Tết đến, tất cả anh em chúng ta những người chiến sĩ QL/VNCH cũng đều Vui Xuân và Nhớ Anh Mỗi Độ Xuân Về.”Đó là chủ đề của Hội Xuân hôm nay, “Nhớ Anh, nhưng Anh phải là ai? Thứ nhất, anh là những chiến sĩ vị quốc vong thân, anh là những anh hùng tuẫn tiết trong ngày mất nước mà Tổ Quốc đã Ghi Ơn. Anh là những người đã hy sinh thân xác cho hai chữ Tự Do; trong đó còn có 5327 thường dân vô tội đã bị Việt Cộng tàn ác thảm sát vào Tết Mậu Thân năm 1968, cách đây 50 năm.“Anh là ai? Thứ hai, anh là những người mất một phần thân thể cho quê hương để cho chúng ta còn sống; đó là anh em TPB/QL/VNCH, và điều thứ ba, Anh là ai? Anh là những chiến hữu, những người lính QL/VNCH sống sót sau cuộc chiến tàn khốc trên quê hương. Anh là những người đang có mặt trong hội trường này nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Mặc dù 43 năm qua rồi, chúng ta vẫn còn tình đồng đội, chúng ta vẫn còn thương yêu, vẫn còn đoàn kết như ngày hôm nay và chúng ta vẫn còn tinh thần kỷ luật, giữ gìn phong thái của người lính QL.VNCH là biết kính trên nhường dưới theo tinh thần Huynh Đệ Chi Binh. Đó là ý nghĩa của chủ đề Nhớ Anh Mỗi Độ Xuân Về hôm nay.”Trong dịp nầy Niên trưởng Nguyễn Trọng Thu cũng cho biết Hội Đã gửi về hơn $13,000 Mỹ Kim cho linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Saigon để giúp đỡ cho cho anh em TPB/QL/VNCH, và ông Hội Trưởng cám ơn cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó này. Cuối bài diễn văn, ông Hội Trưởng chúc tất cả quý niên trưởng, chiến hữu, thân hữu và các cơ quan truyền thông năm mới được an khang, thịnh vượng và dồi dào sức khỏe.Tiếp theo Ban tổ chức mời Niên Trưởng Nguyễn Văn Nghiêm (Khóa 1 Nam Định) lên phát biểu, trong lời phát biểu ông nói; “Chúng tôi đại diện khóa 1 lên đây chúc Tết qúy vị chứ không có dám ban Huấn Thị như lời anh Chuyên vừa nói.” Trong lời chúc ngắn gọn ông nói: “Cầu chúc tất cả anh em chiến hữu một năm mới thật dồi dào sức khỏe, vì với tuổi chúng ta, sức khỏe là tối cần thiết, chúc mọi chiến hữu luôn luôn an vui và các con, các cháu làm ăn thành đạt trên mọi phương diện.”Buổi tiệc bắt đầu dưới sự điều hợp chương trình văn nghệ với chủ đề: “Quê Hương Xuân và Lính” do hai MC. Ngô Thế Phú và Hậu duệ Thúy Hằng.mở đầu chương trình văn nghệ với màn múa“Nắng Có Mùa Xuân,” thật xuất sắc do Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn.Đặc biệt trong chương trình văn nghệ có rất nhiều phu nhân của các cựu SVSQTBTĐ trình diễn xuất sắc, trong đó có Ca sĩ Dạ Lý Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương, (phu nhân niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu) được nhiều người mến mộ, yêu cầũ lên hát bản “Quê Tôi” đã được tán thưởng nhiều tràng pháo tay và nhiều người lên tặng hoa trong đó có Phu quân Cổ Tấn Tinh Châu.Chương trình Tân Xuân Hội Ngộ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 tối cùng ngày, trước khi chia tay mọi người còn hẹn nhau trong mùa Xuân tới, nhắc nhở nhau: “ đừng vắng mặt trong lúc điểm danh đó nhe.”