Trương Bửu Điep Foundation Tổ Chức Lễ giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lần thứ 72

Lễ giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Đền thờ Trương Bửu Điệp Foundation số 14231 Euclid St., Suite E 103-105 Thành Phố Garden Grove CA 92843 Chủ Nhật, 11 Tháng Ba, hàng trăm người đến văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, 14231 đường Euclid St, Thành phố Garden Grove.Trương Bửu Điệp Foundation đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 72 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, lễ giỗ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hàng trăm người đã đến tham dự lễ giỗ, trong đó có rất nhiều người đã mang ơn cha qua sự cầu nguyện. Như thông lệ hằng năm. Mọi người đến dự lễ đều được ban tổ chức mời “ăn giỗ” .Chương trình giỗ có Văn Khấn Kỷ Niệm ngày Giỗ Cha theo nghi thức cổ truyền, tiếp theo Ban hợp ca Trương Bửu Điệp Foundation hát bản “Chết Vì Giê-su”.Ban tổ chức lên tóm lượt một số công tác mà hội đã thực hiện trong một năm qua.Tiếp theo phần giới thiệu nhân chứng ơn lành Cha Diệp, sau đó, phần trao bằng tri ân cho khách thăm viếng thường xuyên, cho những vị ân nhân và các thiện nguyện viên.Tiếp theo chương trình văn nghệ, trong lúc nầy ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa tiệc nhẹ.Chúng tôi tiếp xúc với Ông John Nguyễn và Bà Holly Phạm là những người sáng lập và điều hành Trương Bửu Diệp Foundation cho biết, Trương Bửu Diệp Foundation thành lập ngày 16 tháng 8 năm 2011 và chính thức khai trương hoạt động ngày 31 Tháng Ba năm 2012. Theo sổ sách thống kê, năm 2017 có khoảng 60,000 lượt người thăm viếng, cầu nguyện. Trung bình mỗi ngày có khoảng 150 người. Hội không chủ trương gây qũy hay quyên góp tiền bạc, phần nhiều những đóng góp đều do những người chịu ơn Cha họ trả ơn. Mục đích của Hội là Vinh Danh Cha, đưa cha đến mọi người, góp phần thu thập chữ ký để nhờ cơ quan có chức năng can thiệp vinh danh Cha, phổ biến về sự mầu nhiệm, linh thiêng của Cha đến với mọi người.Hằng năm Trương Bửu Diệp Foundation đều in tập san chia sẻ những câu chuyện mà những người bị bệnh nan y, gặp những bế tắc trong cuộc sống đến cầu nguyện và đều vượt qua được bệnh tật, khó khăn.Ông tiếp: “Ông và gia đình là những người được ơn Cha chữa lành bệnh ung thư vì vậy ông và vợ tin rằng cha Trương Bửu Diệp đã lắng nghe lời cầu nguyện của ông nên giữ lời hứa với cha là phải trả ơn, vợ chồng ông chi ra $300,000 để thành lập Trương Bửu Diệp Foundation, với dự kiến hoạt động ba năm, cho đến khi hết số tiền $300,000 thì sẽ đóng cửa.Thế nhưng mọi chuyện ngoài dự kiến của vợ chồng tôi. Càng ngày đồng hương đến với cha nhiều hơn. Rất nhiều người được cha giúp đỡ, đặc biệt là những người bị bệnh nên họ ủng hộ tiền gây quỹ để duy trì hoạt động của Hội, không đóng cửa sau ba năm như dự định của vợ chồng ông.”Trong dịp nầy ông John Nguyễn cũng cho biết hiện tại có khoảng 9,277 người có thẻ sinh hoạt với văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation, số người ghi tên sinh hoạt trên online khỏang 20,488 người.Tại Trương Bửu Diệp Foundation vào mỗi Thứ Năm đầu tháng có buổi cầu nguyện bắt đầu vào lúc 7 giờ tồi.Tất cả những lễ xin khấn nguyện đều hoàn toàn miễn phí.Ông John Nguyễn cho biết, hiện nay Trương Bửu Điệp Foundation đang từng bước để hình thành Làng Cha Trương Bửu Diệp, và Trung Tâm Y Tế Trương Bửu Diệp, kinh phí xây dựng đã có.Mục đích xây dựng làng nầy là để qui tụ, giúp đở những người già yếu, neo đơn trong hội, và những đồng hương gặp khó khăn, qúy tu sĩ về hưu, không phân biệt tôn giáo...Mọi chi tiết liên lạc: (714) 589-6634.