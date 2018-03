Dân VN Mua Gạo Đắt Hơn Giá Xuât Cảng

(Xem: 164)

Bản tin Vinanet ghi rằng tổng kim ngạch xuất cảng máy điện toán, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng đầu năm 2018 đạt gần 2,37 tỷ USD, tăng mạnh 57,4% so với cùng kỳ năm trước và cũng tăng 4,6% so với tháng cuối năm 2017, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch xuất cảng hàng hóa các loại của cả nước. Nhóm hàng máy điện toán, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam xuất cảng nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, với 29,2% tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất cảng nhóm hàng này của cả nước, đạt kim ngạch gần 691,59 triệu USD, tăng mạnh 89,3% so với cùng kỳ năm trước và cũng tăng 121% so với tháng cuối năm 2017.