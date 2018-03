Sài Gòn: Ngành Bán Lẻ Sôi Động Ngay Đầu Năm

Người dân mua sắm tại Co.opmart.Chưa hết các ngày "mùng" của Tết Mậu Tuất, mọi hoạt động mua bán đầu năm đã diễn ra hết sức sôi động do xu hướng mua sắm, tiêu dùng của người dân đang dần có những biến chuyển mạnh mẽ. Và chính sự lớn mạnh của các kênh phân phối hiện đại, đứng đầu là khu vực bán lẻ, đã góp phần không nhỏ vào việc tác động, thay đổi thói quen mua sắm của người dân, theo Tuổi Trẻ online (TTO).Như ở gia đình bà Lê Ngọc Hoa (Q. Phú Nhuận, Sài Gòn), việc sắm sửa cho ba ngày Tết được bà Hoa lo liệu rất tinh gọn và khoa học. Không còn chuyện tủ lạnh chật cứng, chứa đa tạp từ thực phẩm, rau củ, cho đến trái cây như các mùa Tết trước. Thay vào đó, mỗi thứ được bà Hoa mua với số lượng vừa đủ dùng, thực phẩm luôn tươi rói, đặc biệt là các loại rau. "Sáng 30 Tết, tôi còn ra siêu thị gần nhà là để mua ít rau cần về nấu món Bắc cúng cơm tất niên. Còn nếu cần gì thêm cứ sáng mùng 2 mua tiếp vì siêu thị mở cửa rồi", bà Hoa nói.TTO dẫn lời ông Phạm Thành Kiên, giám đốc Sở Công thương TP. Sài Gòn, cho biết với quy mô hơn 207 siêu thị, 1,100 cửa hàng tiện lợi, hơn 10,000 điểm bán theo chương trình bình ổn thị trường cùng hàng trăm chợ truyền thống đang hoạt động, nhu cầu mua sắm của người dân Sài Gòn dường như được phục vụ không thiếu bất kỳ món hàng gì, vào bất kể thời điểm nào trong dịp Tết vừa qua. “Ngay cả các khu vực ngoại thành, số điểm bán lẻ cũng lên đến gần cả ngàn nơi, đầy đủ mô hình phục vụ không kém gì khu vực thành thị”, ông Kiên nhấn mạnh.Ông Nguyễn Anh Đức - phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, cập nhật đến ngày 21-2 (tức mùng 6 Tết), doanh số kinh doanh của hệ thống bán lẻ Saigon Co.op trong dịp Tết Mậu Tuất vừa qua bình quân tăng gấp 3 lần doanh số ngày thường và tăng gần 10% so với cùng năm trước, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cả nước.Ghi nhận trong dịp này, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op - gồm các siêu thị Co.opmart, các cửa hàng Co.opXtra, Co.op Food… - dù lượng khách hàng rất lớn nhưng đã không có tình trạng cạn hàng giữa buổi hay khách hàng bị ùn ứ tại các quầy tính tiền.TTO cho biết từ mùng 2 đến mùng 6 Tết vừa qua, doanh số tại hệ thống Co.opmart và Co.op Food, Co.opXtra trung bình cùng tăng 11%, riêng một số các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng từ 15% đến 25%. Điểu này cho thấy, khi đón lượng lớn người lao động bắt đầu quay lại với công việc, thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng đã “bốc” trở lại rất nhanh.Ghi nhận của Sở Công thương TP. cũng cho thấy, tại các siêu thị, mãi lực mùa Tết tăng 100-150% so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng quần áo, giày dép, bia rượu, nước giải khát. Vào cao điểm mua sắm, lượng khách đến siêu thị gấp 3-4 lần so với ngày thường, doanh thu tăng 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái.