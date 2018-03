OSCAR 2018: Hạt Đắng Và Sự Phẫn Nộ Của Phụ Nữ

Một số nhân vật trong các phim được đề cử Giải Oscar năm 2018.Binh H.M.Mầm đắng luôn ở đấy. Sự phân biệt giới tính, màu da và giai cấp luôn ở đấy. Rồi một ngày, cực đoan lên ngôi và mầm đắng trỗi dậy. Sự việc bắt đầu với việc ứng cử viên Donald Trump, cho dù đã thú nhận xâm phạm tình dục, vẫn được lên làm tổng thống. Phụ nữ nổi giận. Đối với họ, trong thế kỷ 21, không thể nào một người nắm chức vụ cao nhất thế giới lại có thể mạt sát phụ nữ, xâm phạm tình dục, trốn nghĩa vụ quân sự, và phát biểu gây chia rẻ. Sau khi Trump nhậm chức được một tháng, phụ nữ tổ chức các cuộc diễn hành trên các thành phố lớn phản đối các chính sách liên quan đến quyền lợi công dân, quyền phụ nữ, và di dân.Mầm đắng vẫn luôn ở Hollywood. Sự phân biệt giới tính và màu da luôn ở đấy. Năm 2014, vì cuốn phim The Interview đã biếm họa Kim Young-un, Bắc Hàn đột nhập trực tuyến vào hãng phim Sony, ăn cắp và phát hành những thông tin chấn động Hollywood. Hai nữ diễn Jennifer Lawrence và Amy Adams nhận ít lương hơn 3 nam đồng nghiệp cho phim “American Hustle.” Sau khi Trump lên ngôi, phụ nữ ở Hollywood mạnh mẽ lên tiếng, thúc đẩy sự bình đẳng.Đầu tháng 10 năm 2017, giới truyền thông xầm xì tin một bài viết gây chấn động của Ronan Farrow bị đài NBC ếm. Ngày 10 tháng 10 năm 2017, New York Times nhanh chóng phát hành bài báo công bố Harvey Weinstein, ông lớn của Hollywood đã xâm phạm hoặc quấy nhiễu tình dục các ngôi sao Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Rosanna Arquette, Asia Argento, Olivia Munn, Salma Hayak và danh sách kéo dài. Những ngày kế tiếp biến Hollywood thành tăm tối. Danh sách nạn nhân của Harvey Weinstein nhân đôi, nhân ba; nạn nhân từ Hollywood đến Cannes đến London lên tiếng. Chỉ trong vòng hai tuần phong trào #MeToo trên mạng xã hội ra đời và nhận chìm những ông lớn của Hollywood. Từ Matthew Weiner, Louis C.K., Jeffrey Tambor, Kevin Spacey, Brett Ratner, Roy Price, Dustin Hoffman, Jeremy Piven và gần nhất là James Franco bị buộc tội quấy nhiễu tình dục và đình chỉ công việc. Từ Hollywood phong trào #MeToo lan toả sang đến các ngành nghề khác, đến đời thường. Từ Hoa Kỳ mở rộng ra cả thế giới. Phụ nữ đồng thanh lên tiếng: phải chấm dứt sự chênh lệch giới tính, phải chấm dứt tệ nạn dùng quyền lực xâm phạm phụ nữ.#MeToo chuyển thành #TimeUp, mở rộng quan điểm chống lại các tệ nạn của xã hội bao gồm luôn phân biệt giới tính, màu da. Các nữ nghệ sĩ dùng các cuộc Liên Hoan Nghệ Thuật làm bệ phóng, góp sức mạnh cho phong trào. Tại Liên Hoan Phim Golden Globe và BAFTA, phụ nữ đồng loạt mặc y phục đen cài hoa trắng tán rộng thông điệp. Giải SAG dàn xếp chỉ cho các ngôi sao nữ lên sân khấu giới thiệu. Hàng loạt chương trình hài như “ The Late Show with Stephen Colbert,” “Jimmy Kimmel Live!,” “Late Night,” “S.N.L.,” thiên về chính trị nhiều và trở thành phổ biến hơn bao giờ hết.Năm nay có chín phim được đề cử BEST PICTURE. Một phim về Hồ Sơ Việt Nam: “The Post” của Steven Speilberg gầy dựng lại những ngày bà chủ tờ báo Washington Post, Kay Graham, phải ra toà án tối cao vì xuất bản Hồ Sơ Việt Nam. Cho dù có sự trợ giúp diễn xuất của Meryl Streep và Tom Hank, cuốn phim thiếu nhịp sống; dường như phim tài liệu “The Vietnam War” dài 18-tiếng của Ken Burns có khi còn hay hơn. Một phim kinh dị đầu tay của đạo diễn Jordan Peel: “Get Out” đệm nốt phân biệt chủng tộc, pha vào một chút hài làm thành cuốn phim có chỉ số phê bình cao nhất và lợi nhuận tích cực nhất của năm.Hai phim về Dunkirk, địa danh thất thủ của nước Anh trong Thế Chiến Thứ Hai: “Dunkirk” và “Darkest Hour.” “Dunkirk” kể chuyện từ ba quan điểm: đường bộ, đường thuỷ, và trên không. Đường bộ theo chân hai anh lính muốn tháo chạy, đường thủy theo gia đình ba cha con tuân theo lệnh bộ trưởng Churchill đi giải cứu quân sĩ, trên không chàng sĩ quan không quân dùng mưu vừa tránh máy bay quân phát xít vừa bảo vệ tàu bè thường dân. Vì từ ba góc độ khác nhau, dòng thời gian bị xáo trộn miêu tả sự hỗn loạn của chiến tranh nhưng ba tuyến nhập vào phần cuối để có một kết cục nghẹt thở. Nếu “Dunkirk” miêu tả chiến trường khốc liệt, thì “Darkest Hour” xoay quanh thời khắc bộ trưởng Winston Churchill phải quyết định sao để giải vây Dunkirk và có nên ký hoà ước với quân phát xít hay không. So với “Dunkirk,” “Darkest Hour” có cách kể chuyện lỏng lẻo, thiếu sự tinh tế. Đơn thuần phim xuất sắc là vì sự diễn xuất của nam diễn viên Gary Oldman trong vai Churchill.Ba phim về những mối tình đẹp: “Phantom Thread,” “The Shape of Water” và “Call Me By Your Name.” “The Phantom Thread” đẹp và nhẹ nhàng về mối tình của nhà thiết kế thời trang đem lòng yêu một cô gái mới lớn. Nếu không có sự tham gia của diễn viên Daniel Day Lewis, hai lần đoạt giải Oscar, và vân tay của đạo điễn Paul Thomas Anderson, phim sẽ chìm xuồng trong thời đại #MeToo và #TimeUp. “The Shape of Water” đẹp lung linh kể chuyện về cô lao công câm đem lòng yêu thủy quái. Với sở trường chuyên gầy dựng về một thế giới khác biệt, đạo diễn Guillermo Del Toro đạt đỉnh với chất lượng, hiệu quả hình ảnh. “Call Me By Your Name” lấy ngoại cảnh dân dã của nước Ý làm nền, xoay quanh một chuyện tình dang dở thật đẹp của chàng thiếu niên mới lớn với nam học giả người Mỹ ở trọ.Hai phim còn lại về quan hệ mẹ và con gái. “Lady Bird” dựa trên tiểu sử nữ diễn viên kiêm đạo diễn Greta Gerwig khi cô lớn lên ở thủ phủ Sacramento. Cô con gái đầy hoài bảo chỉ mong ngày thoát ly trong khi bà mẹ muốn đứa con luôn bên cạnh gia đình. “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” theo đuổi hành trình của một người mẹ đi tìm công lý cho người con gái của mình đã bị hiếp và đốt xác.“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” có thời vì đánh vào tâm lý người xem vào thời đại #TimeUp. Khi bà mẹ Mildred phẫn nộ trước sự thờ ơ của chính quyền và phải tự ra tay để tìm công lý, khán giả tán thưởng và hiểu cho tâm trạng này, cho dù hành động của bà đúng hay sai. Tự tìm công lý hay phải làm gì đó để thay đổi thời cuộc vang vọng trong tâm khảm người xem. Cốt truyện lôi cuốn cùng với cách diễn xuất nhịp nhàng của Frances McDormand, Woody Harrelson và Sam Rockwell khiến cuốn phim đáng được dành tượng vàng cho Phim Xuất Sắc của Năm.Điều đáng tiếc là đạo diễn Martin McDonagh không được đề cử cho tác phẩm “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.” Hạng mục BEST DIRECTOR dành cho ứng viên Christopher Nolan với “Dunkirk,” Jordan Peele với “Get Out”, Greta Gerwig với “Lady Bird,” Paul Thomas Anderson với “Phantom Thread,” và Guillermo Del Toro với “The Shape of Water.” Hai tên tuổi dẫn đầu trong hạng mục này là Christopher Nolan và Guillermo Del Toro. Christopher Nolan luôn tiên phong trong cách kể chuyện mới lạ. Sự phối hợp tinh tế ba quan điểm trong thể loại phim chiến tranh được thể hiện trong “Dunkirk” là công việc chưa có đạo diễn nào dám làm. Guillermo Del Toro giữ phong cách làm phim viễn tưởng của mình đồng thời duy trì các kỹ thuật truyền thống. Phim gặt hái nhiều thành công vì cốt truyện độc đáo—một nửa cổ tích và một nửa viễn tưởng. Nếu là người hâm mộ, chắc ai cũng biết đạo diễn Guillermo Del Tora thích vẻ bối cảnh, sinh vật kỳ lạ trong những nhật ký của ông. Ngoài ra ông còn tích trữ một sưu tầm đồ sộ về những vật thể kỳ quái tại nhà Los Angeles của ông. Với sự tỉ mĩ trong từng chi tiết, khán giả lúc nào cũng khám phá những thứ mới lạ, đầy bí ẩn trong phim của ông. Với “The Shape of Water” ông lên tay, cho ra đời một tác phẩm hoàn thiện nhất.Trong hạng mục BEST ACTRESS, Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” dẫn đầu cuộc đua với cách diễn xuất tuyệt vời. Frances nhập vai Mildred ấn tượng với cách đi đứng mà bà đã mượn thần thái từ nam diễn viên John Wayne. Bà thể hiện cá tính của một bà mẹ mạnh mẽ, cứng cõi khi phải đối đầu thị phi dư luận, cảnh sát trưởng, những người chống đối; nhẹ nhàng dí dỏm khi nói chuyện với đứa con trai; và khi một mình chăm sóc vườn hoa lúc chiều tàn, điệu buồn phảng phất, nước mắt rơi khi nhớ người con đã mất, và khi con hươu từ đâu rảo tới, bà mỉm cười loé chút hy vọng cho chuỗi ngày tranh đấu đen tối sắp đến. Chỉ trong phân cảnh ngắn đó, Frances bay trên mọi cung bậc cảm xúc. Cộng với sự diễn xuất ăn ý của bạn đồng diễn, Frances như được chấp cánh, đã bội thu vào mùa liên hoan phim năm nay và Oscar là điểm dừng chân cuối cùng. Cùng được đề cử là Sally Hawkins trong “The Shape of Water,” Margot Robbie trong “I, Tonya,” Saoirse Ronan trong “Lady Bird,” và Meryl Streep trong “The Post.”Ở hạng mục BEST ACTOR, hai ứng viên sáng giá, đối lập nhau dẫn đầu. Một trẻ, Timothee Chalamet còn non nghề, thủ vai Elios, chàng thiếu niên giàu cảm xúc tiếp nhận mối tình đồng tính đầu đời trong “Call Me by Your Name.” Sau khi được tin người yêu thông báo sắp cưới vợ, cận cảnh cuối dài vài phút thâu lại nét buồn trên gương mặt của Elios ngồi khóc bên lò sưởi. Mặc cho con ruồi đáng ghét bâu vào áo len, vào mặt, vào lọn tóc quăn, mặc cho người nhà đi tới đi lui dọn bàn ăn phía sau lưng, chàng thiếu niên si tình lã chã rơi nước mắt. Ngọn lửa bập bùng như trái tim thổn thức của chàng trai trẻ, như cảm xúc dạt dào khi mối tình đầu tan vỡ. Sự diễn xuất Timothee làm khán giả nao núng, gợi nhớ những giọt nước mắt họ đã từng nhỏ cho mối tình đầu của mình. Chỉ với cận cảnh này cho ra đời một ngôi sao đầy triển vọng.Winston Churchill là một hình ảnh quen thuộc của lịch sử. Những thước phim về Thế Chiến Thứ Hai gắn liền câu chuyện bộ trưởng Winston Churchill cố gắng phòng thủ, bảo vệ nước Anh bị phát xít Đức xâm nhập. Vô số diễn viên đã từng nhập vai Churchill như Albert Finney trong “The Gathering Storm,” Brendan Gleeson trong “Into the Storm,” và mới nhất là John Lithgow thắng giải Emmy năm 2017 cho vai diễn trong “The Crown.” Vì người ta quá quen thuộc với hình ảnh người bộ trưởng vĩ đại, nhập vai Churchill cần có kỹ năng điêu luyện. Cảnh đầu tiên trong “Darkest Hour” xuất hiện một ông già với dáng dấp quen thuộc. Cô thư ký mới e dè bước vào, ông già với điếu xì gà không cần chào hỏi, ra lệnh cho cô gái ngồi xuống làm việc. Cho dù đã được dặn dò, cô gái quên đánh hàng đôi. Ông già giận dữ xé tan tờ giấy và làm cho cô thư ký khóc sướt mướt chạy ra khỏi phòng. Với phân cảnh mở đầu đó, khán giả tâm phục khẩu phục với cách nhập vai của Gary Oldman. Khi khép cửa, Oldman biến thành một Churchill cáu kỉnh, mau nóng giận với những người làm trái ý mình. Khi đối diện với công chúng và giới truyền thông, Oldman biến thành một Churchill người lãnh đạo kiêm “diễn viên” biết lấy lòng người, biết biện luận. Lịch sử đã chứng mình dũng khí của bộ trưởng Churchill đã dẫn dắt nước Anh qua thời kỳ đen tối và Gary Oldman, với sự trợ giúp tổ hoá trang, đã biến mất và thay vào đó xuất hiện ngài bộ trưởng Churchill vĩ đại của năm nào. Cùng được đề cửa là Daniel Day-Lewis trong “Phantom Thread,” Daniel Kaluuya trong “Get Out,” Denzel Washington trong “Roman J. Israel, Esq.”Trong hạng mục BEST SUPPORTING ACTRESS là đường đua của hai nữ diễn viên gạo cội: Allison Janney trong “I,Tonya” và Laurie Metcalf trong “Lady Bird.” Người 49, kẻ 50. Cả hai xuất thân từ sân khấu, nổi danh và đạt giải Emmy cho các loạt phim truyền hình được yêu thích và năm nay được đề cử Oscar lần thứ nhất. Cả hai phim đều dựa trên tiểu sử của người thật. Một đằng là bà mẹ của nghệ sĩ trượt băng đầy tai tiếng Tonya Harding. Đằng kia là bà mẹ của một con gái nổi loạn và sau trở thành nhà đạo diễn Greta Gerwig. Cả hai mối quan hệ mẹ con đều phức tạp. Dựa trên tiểu sử thật nhưng có tính chất thổi phòng, Allison Janney khởi sắc với cá tính màu mè và độc ác trong vai mẹ mìn LaVona. Trong khi đó Laurie Metcalf bộc lộ cá tính Marion của đời thật, rất thân thuộc mà ai cũng có thể hình dung ra và nhớ lại quan hệ mẹ con của chính mình. Allison rực rỡ và loè loẹt. Laurie tinh tế và thâm sâu. Ai sẽ dành tượng Oscar? Cùng được đề cử là Mary J. Blige trong “Mudbound,” Leslie Manville trong “Phantom Thread,” và Octavia Spencer trong “The Shape of Water.”“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” không có kỹ xão choáng ngợp nhưng vang danh, gây tranh cãi vì cốt truyện linh hoạt, gợi những ý tưởng thực tiễn với những gì xã hội đang phải đối đầu. Phim cuốn hút vì sự diễn xuất xuất sắc và ăn ý ba diễn viên gạo cội. Woody Harrelson xuất sắc trong vai cảnh sát trưởng Willoughby: có tình, có lý, không cố chấp với một bà mẹ mất con; người chồng người cha đáng yêu; và người sếp chuẩn mực. Tuy nhiên vai diễn cảnh sát trưởng kết thúc quá sớm, vì thế, ở hạng mục BEST SUPPORTING ACTOR, bạn diễn của anh, Sam Rockwell, là ứng viên sáng giá. Sam nhập vai cảnh sát viên Dixon đầy thị phi: đánh đập người da đen, hà hiếp dân lành, và vô trách nhiệm. Điểm mốc trong phim làm thức tỉnh Dixon. Sam Rockwell lột xác nhân vật. Từ lúc vênh váo đầu phim đến lúc hối lỗi và đồng tình với người mẹ mất con, khán giả tin vào vai diễn điêu luyện này. Chủ Nhật này anh và đoàn làm phim sẽ toả sáng. Cùng được đề cử là Willem Dafoe trong “The Florida Project,” Richard Jenkins trong “The Shape of Water,” Christopher Plummer trong “All the Money in the World.”Đón xem phụ nữ gây tiếng vang chính trị tại giải Oscar lần thứ 90 trên đài ABC, ngày 4 tháng 3 lúc 5 giờ chiều, giờ California/8 giờ tối, giờ New York.