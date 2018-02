Cố Vấn Nghĩa Trang Arlington Xem Đồ Án Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH

Bác Sĩ Chỉnh trình bày.Cố Vấn Nghĩa Trang Arlington trong quân phục VNCH.(Viet Báo- Vi Anh) -- Nhơn dịp Tết Mậu Tuất, Cựu Đại Tá Mỹ Gene Castagnetti hồi hưu, Cựu Giám Đốc Nghĩa Trang Thái Bình Dương (National Memorial Cemetery the Pacific), đương kiêm Cố vấn ( do Bộ Trưởng Lục Quân chỉ định)cho Nghĩa Trang Quốc gia Arlington (Arlington National Memorial Cemetery- ở Thủ đô Mỹ Washington DC ) và phu nhân là Bà Ngọc Nhung, dẫn chương trình cho Hawaii TV đến Little Saigon viếng Nghĩa trang Quân Cán Chính VNCH trong hai ngày. Sẵn dịp Cộng Đồng và các đoàn thể tổ chức diễn hành Tết Mậu Tuất, Bác sĩ Huỳnh văn Chỉnh Chủ Tịch tổ chức Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH có mời hai Ông Bà cũng dự diễn hành trong phái đoàn của Uỷ Ban. Tôn trọng văn hoá của người Mỹ gốc Việt, một đất nước trong Chiến tranh VN, Ông Đại tá đã từng hai lần qua làm cố vấn quân sự ở Quân Khu II và Vùng II Chiến Thuật, hai Ông Bà mặc quốc phục truyền thống VN.Ngày hôm sau Chủ Nhựt 18- 2- 2018 Bs Chỉnh tổ chức một buổi làm việc và một bữa ăn thân mật khoản đãi hai vị khách.Nhân dịp này Trung Tá Triết Bùi của Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt trong quân lực Mỹ cũng đến để chào đón Đại tá và bày tỏ tinh thần ung hộ các bậc tiền bối quân cán chính VN quyết tâm thực hiện một công trình nhiều ý nghĩa về văn hoá, quân sử và lịch sử của Việt Nam Cộng Hoà.Bác sĩ Chỉnh trình bày ngắn gọn đồ án và quá trình hoạt động. Thửa đất 58 mẫu đã mua và trả đứt sau mấy kỳ gây quỹ. Hội viên chánh thức đã 300 người. Đang làm thủ tục giấy tờ xây dựng. Xây dựng từng bước: cổng trước, một phần nghĩa dũng đài, và một số bức tường đá đen, có nơi để tro cốt, và khắc tên và hình quân cán chính VNCH đã hy sinh do gia đình gởi đến.Đại tá Cô vấn Arlington tỏ ra rất cảm kích trước sơ đồ, có chia sẻ một số ý kiến để cùng trao đổi. Việc địa táng ở Mỹ thủ tục rất khó, tốn kém nhiều. Có thể làm tấm bia khắc tên họ, hình, để đứng hay nằm bên dưới an táng hủ tro cốt. Làm thế nghĩa trang có thế chứa nhiều phần mộ, bia và tro cốt. Nhiều quân nhân VNCH đã anh dũng hy sinh ở VN, nghĩa trang quân đội ở Saigon và các tỉnh đa số bị nhà cầm quyền đương đại triệt tiêu , việc khắc tên và hình Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH này là cách tôn vinh, tưởng niệm những người đã hy sinh cho Tổ quốc VN. Để thế hệ trẻ có nơi tìm hiểu và tri ân những người đi trước để đàn hậu tiến mới phát triển hơn những bạn cùng trang lứa còn kẹt trong chế độ CS.Bà Ngọc Nhung nói với Đại tá, Ông là Cô vấn của Arlington có lẽ cần suy nghĩ, chớ Bà là một người Việt ở Miền Nam, VNCH đã chết sống để bảo vệ tựdo, dân chủ VNCH, Bà quyết tâm nhập cuộc vịêc làm đại nghĩa nàyđể trả ơn cho các anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân.Người ta nói tất cả những thành công của người đàn ông, phía sau luôn có bóng dáng người đàn bà, quan trọng đến nỗi văn chương VN gọi là nội tướng. Được biết Bà Ngọc Nhung là nữ sinh của Trường Đoàn thị Điểm, nữ trung học kế bên Trường Phan thanh Giản ở Cần thơ còn gọi Tây đô. Câu nói của Bà Ngọc Nhung, người dẫn chương trình cho Hawai TV tự nó đã có câu trả lời. Trung Tá Triết Bùi vỗ tay khen và toàn thể cử toạ hoan hô. Sau đó Bà Bác sĩ Trung Chỉnh mời một bữa ăn thân mật.Được biết tâm niệm của việc thành lập Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH ở hải ngoại rất giản dị. Bất cứ nền văn minh nào phát triển đều có để lại dấu ấn, di sản ở Mỹ. Truyền thống người dân Việt là sống cái nhà, chết cái mồ. Mong muốn của quân nhân là sống chiến đấu bên nhau, chết nằm gần bên nhau. Quân cán chính VNCH đã cùng nhau vì dân chiến đấu vì nước hy sinh ở nước nhà.. Quân cán chính VNCH không giải ngũ đã cùng nhau tranh đấu liên tục cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN khi ra hải ngoại. Cảm nghĩ muốn thuộc về nhau khi sống cũng như khi chết của quân dân cán chính VNCH đó đã thúc đẩy việc thành lập nghĩa trang quân cán chính. Không sống được ở nước nhà VN, thì quân cán chính VNCH đem VN theo mình. Để khi làm xong nghĩa vụ với quốc gia dân tộc, quân cán chính có thể nằm bên nhau, dưới bóng quốc kỳ VNCH nền vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho hồn thiêng sông núi VN, ngay trên quê hương mới của mình, gần cộng đồng của mình.Có thế liên lạc với Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH, văn phòng tại 9882 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683, ĐT: 1( 714) 418- 9790. Chi phiếu / Money order ủng hộ ( được trừ thuế) xin đề: RVN Vet Cemetery.