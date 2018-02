Lễ Chào Cờ Đầu Tháng Tại Tượng Đài Đức Thánh Trần

Trong Lễ Chào Cờ Đầu Tháng.Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng tháng lễ chào cờ đầu tháng 02 năm 2018 đã được long trọng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, trên Đại Lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo) do Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần phối hợp cùng Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tổ chức, hiện diện trong buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, ông Phan Kỳ Nhơn, ông Phan Tấn Ngưu, ông Lê Văn Sáu,Trần Vệ, Trần Quan An, ông Phan Như Hữu, ông Phan Đa Văn, ông Bùi Trọng Nghĩa, ông Lê Quang Dật... cùng các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần, một số các cơ quan truyền thong và đồng hương.Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc do ông Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Tiếp theo ơng Trần Vệ lên cảm ơn mọi người tham dự, ông nói qua lý do buổi chào cờ, sau đó ông giới thiệu ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cảm ơn đến những người tham dự, ông cho biết: “Hôm nay chúng ta có mặt để làm lễ chào cờ, việc chào cờ hàng tháng nói lên tinh thần yêu nước, yêu lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, lá cờ đã thấm bao nhiêu máu của các chiến sĩ Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà, đồng thời nói lên sự chiến thắng của chúng ta ở hải ngoại, chiến thắng đó là lá cờ đỏ sao vàng, cờ máu của Việt cộng đã không thể xuất hiện tại thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta, cho dù chúng đã mấy lần tìm cách xuất hiện nhưng chúng ta đã bẻ gãy ngay từ phút đầu.”Trong dịp nầy ông cũng cho biết một số sinh hoạt trong các ngày Tết, Mùng Một Tết Hội Đồng Quản Trị có mặt tại Tượng Đài Đức Thánh Trần sau đó ra Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự lễ Tưởng Niệm Tết Mậu Thân, ông nhắc nhở mọi người tham gia ngày Diễn Hành Tết vào ngày 17 tháng 2 năm 2018, trên Đại Lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo) ngày 25 tháng 2 năm 2018 sẽ có cuộc biểu tình tuần hành vào lúc 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, chương trình, điạ điểm sẽ được thông báo sau. Ông tiếp: “Lễ Tưởng Niệm Tết Mậu Thân năm nay mang ý nghĩa quan trọng sau 50 năm biến cố Mậu Thân.” Ông cũng nhắc lại việc chào cờ đầu tháng là chúng ta duy trì ngọn lửa thiêng để mọi người ý thức đối với dân tộc, đất nước, Ông kêu gọi đồng hương hãy vạch mặt những tay sai cộng sản nằm vùng, những cơ sở thương mại Việt cộng, Trung cộng, đồng hương nên tẩy chay những cơ sở kinh doanh nầy, hãy giữ vững làn ranh Quốc Cộng. Ông chúc mọi người một năm mới an vui.Tiếp theo phần phát biểu của ông Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Calfornia, ông nói: “Cờ vàng là biểu tượng tự do, Thủ Đô Tỵ Nạn chúng ta hãnh diện có tượng đài những vị anh hùng dân tộc như Đức Thánh Trần, Đại Đế Quang Trung, có Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, có đài Tưởng Niệm Anh Hùng 30-4-1975….. .” Ông cho biết hy vọng của chúng ta là sẽ có một trung tâm sinh hoạt cộng đồng Người Việt Quốc Gia trong những năm tháng tới.Ông Nguyễn Mạnh Chí, trong lời phát biểu ông cảm ơn các bậc cha chú đã có công đóng góp để duy trì được tinh thần quốc gia dân tộc, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, trong dịp nầy ông cũng kêu gọi các bạn trẻ hãy tích cực tham gia vào những công tác chung của cộng đồng.Ông Bùi Trọng Nghĩa đại diện cư dân trong vùng Westminster lên phát biểu cảm tưởng nhân buổi chào cờ đầu tháng hôm nay.Buổi chào cờ chấm dứt mọi người vào đền Thánh thắp nhang và thọ lộc trước khi chia tay.