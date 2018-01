1 Cư Sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Bị 12 Năm Tù

Ông Vương Văn Thả là một cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo vừa bị tòa án CSVN tuyên án 12 năm tù vì tôi “tuyên truyền chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thư Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vào sáng ngày 23 tháng Một đã tuyên án 12 năm tù đối với một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy là ông Vương Văn Thả, với cáo buộc theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Một facebooker có liên hệ chặt chẽ với gia đình ông Thả cho đài Á Châu Tự Do biết tin này vào chiều ngày 23/1. Nhưng vì lý do an toàn cho gia đình ông Thả và nguồn tin mà người này không thể nêu danh tính người đưa tin.“Facebooker có tên Công Lý Dân Tộc cho đài ACTD biết như sau:““Phiên tòa diễn tiến trong tinh thần phản kháng của anh Thả. Anh Thả phản kháng dữ dội lắm do anh Thả không thấy con của ảnh đâu. Anh Thả cũng hỏi rằng tại sao tòa án nhân dân mà không cho nhân dân vô? Anh Thả kêu gọi phải có luật sư. Luật sư của anh Thả không nhìn thấy ở đâu hết. Anh Thả kêu gọi phải có luật sư quốc tế, phải được xử công bằng thì mới chấp nhận xét xử. Anh Thả la lối, chống lại và bị khống chế bằng bạo lực rồi bị đem vô phòng riêng. Trong phòng riêng thì họ tuyên án. Trong lúc anh Thả bị khống chế, thì hai đứa cháu bức xúc quá và đã đập đầu rất mạnh xuống bàn đòi tự tử, yêu cầu buông anh Thả ra. Sự việc như vậy đó. Kết quả là anh Vương Văn Thả bị tuyên 12 năm tù. Con trai Vương Thanh Thuận bị tuyên 7 năm. Hai người cháu là Nguyễn Văn Thượng bị tuyên 6 năm và Nguyễn Nhật Trường cũng bị tuyên 6 năm.”“Bốn bị cáo trong vụ án này bao gồm ông Vương Văn Thả (sinh năm 1969), Vương Thanh Thuận (sinh năm 1990, là con trai ông Thả) cùng hai người cháu ông Thả là Nguyễn Nhật Trường (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Thượng (sinh năm 1985).”Bản tin RFA cho biết thêm thông tin như sau:“Luật sư Nguyễn Khả Thành, người được Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang cấp giấy chấp thuận là luật sư bào chữa cho bị cáo Vương Văn Thả, nhưng vì lý do cá nhân nên ông không thể tham dự phiên tòa.“Vào khoảng 18:30 chiều ngày 23 tháng Một, Đài RFA liên lạc với Luật sư Nguyễn Khả Thành và được cho biết ông không nhận được tin tức nào liên quan đến phiên tòa dự kiến diễn ra trong cùng ngày và ông cũng không thể liên lạc với vợ và con gái của bị cáo Vương Văn Thả.”Bản tin RFA cho biết về ông Vương Văn Thả như sau:“Ông Vương Văn Thả, cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, ngụ tại tỉnh An Giang, là một cựu tù nhân lương tâm. Ông Thả từng bị kết án 3 năm tù hồi năm 2012 với cáo buộc “Lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, công dân”, theo Điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam, và mãn án vào hồi đầu tháng 10 năm 2015.“Vào dịp Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu, ông Vương Văn Thả bắt đầu lên tiếng trên mạng xã hội về hoàn cảnh và chính kiến của ông đối với chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Cả gia đình ông Vương Văn Thả, gồm 9 người bị lực lượng công an, cảnh sát cơ động…bao vây cô lập trong thời gian gần 2 tháng, cho đến ngày 18 tháng 5 năm 2017, ông Vương Văn Thả cùng người con trai và hai người cháu song sinh bị bắt.