Tâm Tình Thầy Trò: Việc Học

Chị Tường Chinh.Các em thân mến,Lần trước, chị Tường Chinh vừa mới vô đề: Hệ thống trường tư và trường công khác biệt như thế nào. Hôm nay, chúng ta cùng đi vào chi tiết rành mạch.1-Sự quan tâm từng cá nhân học sinh chặc chẽ hơn:Phần lớn cha mẹ thường mong muốn con cái mình được sự quan tâm và gần gũi hơn với con cái họ. Tỷ số học sinh trong lớp học trường công có khoảng từ 20 đến 30 học sinh trong mỗi lớp, trường tư thường có tỷ lệ ít hơn, từ 10 đến 15 em. Thông thường hệ thang trường công có khuynh hướng: “No child left behind”, có nghĩa là trường học công lập không được quyền từ chối thu nhận học sinh nếu trường học ở vào địa hạt của học sinh đó. Còn hệ thống trường tư thì khác, họ có nội quy riêng và tiêu chuẩn đòi hỏi thu nhận học sinh theo quy định riêng. Khi cha mẹ quyết định ghi danh cho con cái vào trường tư đều phải cân nhắc thật kỹ về tài chánh và kế hoạch học dài hạn cho con cái của họ.Ngoài vấn đề tài chánh bảo đảm cho con cái học ít nhất vài năm liền, họ còn phải thận trọng và chú tâm hơn về chất lượng và khả năng học của các con. Họ sợ “tiền mất tật mang”, vì con cái của họ có thể bị đuổi ra khỏi trường bất cứ lúc nào vì lý do điểm thấp, làm mất uy tín của trường, hoặc vì phạm kỷ luật, trường sẽ không nương tay, cho nghỉ học và trả lại tiền học phí đã đóng.Ngược lại, ở trường công, tuy vẫn có những quy định về chất lượng học do tiểu bang đưa ra, nhưng để đuổi được một học sinh không dễ dàng. Vì thực tế, hệ thống trường công được ví von là học free (miễn phí), nhưng kinh phí cho trường học vẫn do người dân đóng thuế mà có.Tường Chinh(Kỳ tới:Sự tham dự của phụ huynh vào các chương trình học)