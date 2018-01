Liên Trường Trung Học VN Nam Cali Dạ Tiệc Tất Niên Gây Qũy Cây Mùa Xuân, Giúp Thương Phế Binh VNCH

Trong dạ tiệc tất niên của Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California.Westminster (Bình Sa)- - Tối Thứ Năm ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại nhà hàng Mon Amour, số 3150 W. Lincoln Ave. # 134 Anaheim, Liên Trường Trung Học Việt Nam Nam California đã tổ chức dạ tiệc Tất Niên Lien Trường, Countdown New Years Eve 2018 và Gay Quỹ TPBVNCH với số tiền thu được cho Cây Mùa Xuân Trước khi bước vào dạ vũ, CVA Nguyễn Mai cho biết Tổng số tiền thu được trong buổi tiệc hôm nay là $25,000 Mỹ kim sẽ được chuyển về cho anh em TPB/VNCH trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.Tham dự buổi dạ tiệc hơn 500 quan khách, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, qúy cưu Gíáo sư, cưu hoc sinh cac Trừơng Trung Hoc miền Nam VN trước 1975, cùng một số các cơ quan truyền thông báo chí và thân hữu, trong đó có các cựu học sinh thuộc các trường Trung Học Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Quốc Học, Đồng Khánh (Huế), Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy), Tân Bình –Nguyễn Thượng Hiền (Saigon), Liên trường Pleiku, Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Nữ Trung Học Nha Trang, v.v...Ban tổ chức và các thành viên Liên Trường gồm các cựu học sinh: NT Mai Đông Thành (Chủ Tịch luân phiên), PL Nguyễn Thị Hương, QH Võ Đình Hữu; PTG-ĐTĐ Mindy Hà và Lý Thanh Nhàn, TV Mộng Tâm và Mai Khanh, GL Thanh Mai và Thanh Hương, CVT Bạch Tuyết, ĐK Nguyễn Ninh Thuận, CVA Nguyễn Mai và Đỗ Kim Thiện, LVD Đặng Thị Cần, NH Lê Vang, PK Hoàng Anh.Điều hợp chương trình CVA Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên Trường, Mai Đông Thành, Đỗ Kim Thiện.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do PK. Lâm Mỹ Hoàng Anh phụ trách.Sau phần nghi thức, Ban hợp ca Liên rtrường trình bày bản “Xuân Đã Về” và “Có Những Người Anh.”Sau phần hợp ca hai nhạc phẩm trên, Tổng Thư Ký Nguyễn Mai mời ban tổ chức lên sân khấu để giới thiệu với mọi người và chụp hình lưu niệm.Sau đó MC Như Hảo, Giám Đốc Đài Mẹ Việt Nam và Nguyễn Mai lên giới thiệu quan khách và thành phần tham dự.Tiếp theo Anh Đỗ Kim Thiện giới thiệu Mai Đông Thành, Chủ Tịch Luân Phiên Liên Trường, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của qúy Thầy, Cô, quan khách cũng như các thân hữu và anh chị em cựu học sinh các trường Trung Học VNCH đã hưởng ứng lời mời đến tham dự. Chủ Tịch Mai Đông Thành kính chúc tất cả quý Thầy, Cô và mọi người một năm mới an vui, hạnh phúc.Chủ Tịch Mai Đông Thành và Tổng Thư Ký Nguyễn Mai đã tường trình về sinh hoạt của Liên trường 1 năm qua, trong đó nổi bật nhất là chương trình gây quỹ giúp các TPB/VNCH, nhân dịp nầy ông cũng đã cảm ơn các mạnh thường quân, qúy thầy cô, cùng các thân hữu đã tích cực yểm trợ trong nhiều năm qua để ban tổ chức có điều kiện thực hiện công tác nầy.Buổi tiệc bắt đầu với chương trình văn nghệ đặc sắc dưới sự điều hợp của MC. Như Hảo và Ngọc Yến.Mở đầu với vũ khúc “Hội Xuân Quan Họ Bắc Ninh” với sáu nam, sáu nữ diễn viên trình diễn. Tiếp theo, hai cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt (LVD) Nha sĩ Kim Loan và Minh Nguyệt song ca nhạc phẩm “Thương Vùng Hỏa Tuyến”. Kế tiếp lại một vũ khúc đẹp mắt do các cựu nữ sinh Trung Học Nha Trang và thân hữu trình diễn. Nhạc phẩm “Cửu Long Giang” do ca sĩ Lê Hồng Quang hát với sự phụ họa của bảy cựu nữ sinh. Các cựu nữ sinh Gia Long hợp ca bản “Cô Gái Việt.”Sau đó, hai cựu nữ sinh Trưng Vương (TV) Như An (BS Nguyễn Thị Nhuận) và Mai Khanh với nhạc phẩm “Tiếng Hát Với Cung Đàn.” Sau đó là vũ khúc “Về Dưới Mái Nhà” do CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn và tiết mục hấp dẫn “Fashion Show Áo Dài” được nồng nhiệt tán thưởng.Tiếp theo phần kể chuyện vui có thưởng. Kết quả cô Dung đoạt giải nhất với truyện “Vợ” được $100 tiền mặt, người thứ hai là Trần Gia Hiếu kể truyện “Du” được một gói quà lớn và người thứ ba Helena Nguyễn với truyện “Nhà Có 5 Chị Em Gái” được một gói quà. Bảy người còn lại là Phạm Hoàng, Ngọc Đóa, Lan Hương, Phạm Đình Bá, anh Bình, Văn Phó và Chu Tất Tiến.Luật sư Đỗ Hiếu Liêm tặng cho ba trong 10 người trên, mỗi người một chai rượu chát. Chương trình văn nghệ tiếp tục sau khi Lâm Mỹ Hoàng Anh và LS Đỗ Hiếu Liêm trao giải kể chuyện vui. Đôi song ca Tabert Song Hằng và Đức Thi hát “Một Tình Yêu,” CVT Bạch Tuyết và Trường Giang song ca tân cổ giao duyên “Căn Nhà Màu Tím” và bản “Việt Nam Muôn Năm” do gia đình CVA & Nguyễn Trãi trình diễn kết thúc phần văn nghệ.Sau cùng là buổi Dạ vũ & Countdown New Year năm 2018 vớí champagne vô cùng vui nhộn đón mừng năm mới 2018.Theo qúy vị trong Ban tổ chức thì đây là mot buổi họp mặt Tât Niên & countdown New Years Eve & Gây Quỹ Cây Muà Xuân TPBVNCH 2018 rất thành công ngoài dự tính cuả BTC về phương diên tổ chức cũng như tài chánh đã thu được.Được biết trong nhiều năm qua, Liên Trường Trung Học Việt Nam cứ vào dịp cuối năm là tổ chức dạ tiệc gây qũy giúp thương phế binh, đây là một việc làm đầy ý nghĩa mà anh chị em Liên Trường đã thực hiện vào dịp đầu Xuân để góp một phần nhỏ gởi về an ủi những đồng môn, đồng đội kém may mắn đang sống lây lất tại quê nhà, tham gia vào các công tác từ thiện giúp đỡ những trận thiên tai xãy ra khắp nơi. Ngoài ra còn tham gia vào những sinh hoạt chung của cộng đồng, nhất là trong công cuộc đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Mọi chi tiết liên lạc: về Liên Trường THVN – Nam California qua các số điên thoai: (714) 889-8498 (KS Mai Nguyễn, Tổng Thư Ký) (714) 717-8291 (DS Mai Đông Thành,Chủ tich) hoặc E-mail: lientruongthvn@yahoo.com.