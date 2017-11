Lễ Cảm Tạ 30 Năm Thành Lập Hội Thánh Tacoma

Mục sư Quản nhiệm Kiều Tuấn Huệ, chủ lễ Cảm tạ 30 năm thành lập Hôị thánh Thánh Tacoma Chủ nhật ngày 19/11/2017. Ảnh/Đặng Công MinhTACOMA/WẠ- Lúc 3 gìờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 19-11-2017, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Tacoma đã long trọng tổ chức Lễ Cảm Tạ 30 năm Thành Lập Hội Thánh (1987-2017) dưới sự chủ lễ của Mục Sư Quản Nhiệm Kiều Tuấn Huệ,tại Hội Trường Hội Thánh số 6046 S. Warner St, Tacoma, WA 98409.Thành phần tham dự trên 200 người gồm có:Ông bà Mục Sư Randy Adams, Giám Đốc điều hành Giáo khu Northwest của Giáo hội Báp-Tít Nam Phương Hoa Kỳ.Ông bà Mục sư Tiến sĩ Phan Phước Lành, Chủ Tịch Liên Hữu Báp-Tít Việt Nam tại Bắc Mỹ.Ông bà Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lịch, nguyên là người sáng lập và quản nhiệm HTTLBT Tacoma.Mục sư Tiến sĩ Phan Minh Hội, nguyên quản nhiệm HTTLBT Tacoma.Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, nguyên quản nhiệm HTTLBT Tacoma.Mục Sư Kiều Tuấn Huệ, đương kim quản nhiệm HTTLBT Tacoma và 2 phụ tá là Mục sư La Trọng Thời, Mục sư Ngô Thái Nhân cùng Ban Điều Hành.Đại diện Hội Tương Trợ VN Pierce County/WA.Về Cơ Quan Truyền Thông Báo chí có Việt Báo Miền Nam.Các con cái Chúa từng sinh hoạt trong HTTLBT Tacoma hoặc trong những Hội Thánh bạn trong vùng và quý thân hữu,đồng hương người Việt đang sống tại Tacoma và các khu vực lân cận.Mở đầu chương trình, Mục sư quản nhiệm Kiều Tuấn Huệ ngỏ lời cho quyển kỷ yếu kỷ niệm 30 nămThành lập HTTLBT Tacoma (1987-2017).Kính chuyển lời chào thăm thân thương đến quý tôi con Chúa!Xin được mở đầu lời ngỏ này với sự kêu gọi của vua Da-vít trong Thi-thiên 30:” Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngàị..Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài ”(Thiên-thi 30:4)Khi quý vị đang mở từng trang của quyển Kỷ yếu này là quý vị đang mở một cánh cửa để trở về với quá khứ! Quá khứ của bất cứ Hội thánh nào cũng có lúc vui, hay có lúc buồn, nhưng đối với Chúa,đó là những kỷ niệm Thánh mà Ngài muốn cho con cái Ngài, qua đó nhận biêt rằng Chúa vẫn Đang tề trị mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, và đặc biệt khi nhìn lại từng giai đoạn, sự kiện đã xảy ra, chúng ta sẽ nhìn thấy ‘Ơn Thương Xót’ của Chúa thật lớn lao trên Hội thánh của Ngài tại đây.Lý do có buổi Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội thánh này là để con dân Chúa được nhìn lại chặng đường 30 năm đã qua, hầu dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành trong mùa Tạ Ơn 2017 đặc biệt này.Với bao kỷ niệm vui buồn, những bước đầu đầy khó khăn trong chức vụ của các đầy tớ Ngài đã khai phá cho công việc Chúa, những giai đoạn phải trăn trở để di chuyển từ địa điểm này tới địa điểm khác, những lúc vui với nhà thờ đầy ắp người đến thờ phượng Chúa, hay những lúc buồn vì Hội thánh gặp khó khan, thử thách…Dầu vậy, khi nhìn lại những khuôn thân thương, đáng nhớ trong những hình ảnh cũ đã để lại cho người xem bao kỷ niệm đáng quý,nói lên sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với từng người, từng gia đìnhMột lý do nữa để có Lễ Kỷ niệm 30 năm và quyển Kỷ yếu này, đó là ước mong nhìn về quá khứ để học hỏi và tiến lên phía trước.30 năm là môt mốc thời gian thật đáng nhớ! Học trong Kinh thánh Cựu Ước thấy ông Giô-sép làm thủ tướng Ai-Cập , hoặc chàng trai Đa-vit làm vua dân Y-sơ-ra-ên vào năm 30 tuổị Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng bắt đầu chức vụ cũng trong năm 30 tuổị Thời kỳ Tân Ước, Giăng-Báp tít đã xuất hiện như một tiên tri với sứ điệp trong sa mạc khoảng tuổi 30. Đến năm 30 tuổi , Chúa Giê-xu cũng bắt đầu thi hành chức vụ cứu chuộc nhân loại trong thể xác con người. Theo đánh giá chung, 30 năm tuổi cũng là lúc một người trưởng thành đủ về tinh thần, khả năng lẫn thể xác để làm được những công việc quan trọng hơn, ích lợi cho mọi ngườị. Như vậy, đối với một Hội thánh với tuổi 30, thiết tưởng cũng đã đủ trưởng thành và sẽ làm được nhiều việc ích lợi hơn trong giai đoạn sắp tới!Do đó, với ước mong qua Lễ Cảm tạ 30 năm này, các tôi tớ, con cáì Chúa trong Hội thánh Tacoma nói riêng và tất cả tôi con Chúa khắp nơi sẽ cùng cầu nguyện cho Hội thánh chúng tôi , để tiếp tục nhận được sức lực nơi quyền năng Chúa hầu sẽ bước đi một cách mạnh mẽ, xây dựng Hội thánh vững vàng và đem thật nhiều người trở về cùng Chúa trước ngày Chúa Giê-xu chúng ta trở lại.Vơi quá trình 7 năm hầu việc Chúa trong chức vụ truyền giáo cho sinh viên Đại học tại Việt Nam, 4 năm hầu việc Chúa với Hội thánh Ân điển tại thành phố Garden Grove, Nam California và 13 năm hầu việc Chúa với Hội thánh Sống Tin Hy Vọng tại San Jose, CA và qua nhiều lần giao tiếp qua lại với Hội thánh Tacoma,, Mục sư Kiều Tuấn Huệ cũng tạ ơn Chúa vì sự dẫn dắt lạ lùng của Ngài nên sau khi có buổi lễ chia tay thật nồng ấm vói Hội thánh Sống Tin Hy Vọng và đã chính thức đảm nhiệm chức vụ quản nhiệm Hội thánh Tacoma từ tháng 2/2017 đến naỵ.Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút,thật xúc động, vui mừng cũng như tràn đầy hy vọng khi xem lại những hình ảnh hết sức đáng trân quý ma2 chúng ta đã có hôm naỵ Amen!Sau đó Ban Thờ Phượng Hội thánh đã ca hát những bản Thánh ca: Tạ ơn Ngài và Ngàn lời chúc tán. Mục sư Nguyễn Hữu Lịch, nguyên là người sang lập và quản nhiệm Hội. thánh Tacoma lên cầu nguyện khai lễ.Ban Hát Hội thánh đồng ca bản Xây dựng Vương Quốc Chúc vang dội cả Hội trường.khiến không khí buổi lễ tăng thêm phần vui tươi và sống động.Phần chiếu Live Show về Lịch sử Hội thánh do Mr. Quốc và Mr. Văn Đởm thực hiên.Tiếp theo Ca đoàn Tacoma với bản thá nh ca “ Hồn ta hằng khen Chúa và Ban Thiếu nhi Hộ.i thánh “Ghi ơn” không ngoài mục đích vinh danh Chúa.Đặc biệt mục phỏng vấn của Mục sư Quản Nhiệm với 3 Mục sư cựu Quản nhiện thật hào hứng và nhiều ý nghĩa về ý Chúa đã dần dắt các Mục Sư đến xứ lạnh tình nồng Tacoma để thiết lập lên Hội thánh ngày càng phát triển và thành công cho đến ngày hôm nay.Xen kẽ chương trình, Top ca Nam Hội thánh ca vang bản: Nền Hội thánh vững bền nói lên từ giai đoạn thất bại đến thành công và hãy quên đi quá khứ để nghĩ tới tương laiMục sư phụ tá Ngô Thái Nhân: Cầu nguyện Dâng hiến và Ban nhạc Solo Mai Kiều, Bảo Kiều và Kỳ Kiều ca bản: Vinh Quang hay thất bại cùng Lời tri ân các Mục sư và Ban Điều hành Hội Thánh TLBT Tacoma.Cuối cùng Mục sư quản nhiệm có đôi lời khải tượng, hướng về Tương lai.Trong sự tin cậy chắc chắn rằng Đưc Chúa Trời đã thành lập Hội thánh Ngài tại đây và ý muốn Ngài là muốn Hội thánh trở nên” Muối và Ánh Sáng của đất” , để cứu nhiều linh hồn người Việt Nam và các dân tộc khác trong khu vực, phạm vi của Hội thánh trước ngày Chúa Giê-xu tái lâm.Chúng tôi, các Mục sư, ban lãnh đạo và con cái Chúa tại HTTLBT Tacoma đã, đang và sẽ cùng nhau xây dựng một Hội thánh của Chúa Giê-xu tràn đầy tình yêu thương của Ngài, có các con cái Chúa hết lòng yêu mến Chúa, yêu thương nhau, yêu mến sự thờ phượng Ngài, đặc biệt rất ham thích học hỏi lời Chúa, yêu thích chia sẻ về Chúa cho mọi người chưa biết Chúa và biết sống hy sinh cho nhau.Chúng tôi, các Mục sư và ban lãnh đạo Hội thánh cùng con dân Chúa sẽ hướng đến thế hệ tương lai để khích lệ, trang bị và dọn đường rộng rãi để thế hệ mới sẽ cảm nhận được phước hạnh thật sự khi theo Chúa và sẽ góp phần mạnh mẽ để đem nhiều người về cùng Chúa qua Mục vụ Tiếng Anh.Chúng tôi sẽ bước tới bằng đức tin nơi Chúa và sự hy sinh của chính mình để xây dựng một Hội thánh có cơ sở vật chất đầy đủ, tại một địa điểm thích hợp, để đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt của con dân Chúa và người dân xung quanh trong sự Thờ Phượng Chúa,Truyền Giảng, Dạy Đạo và các chương Trình sinh hoạt khác (thông công, thể thao, các lớp học cho các lứa tuổi, những hoạt động từ thiện…) để nhằm đưa Hội thánh đến với người chưa biết Chúa hầu có thể đem họ tới với Ngài.Chúng tôi quyết tâm trở thành Hội thánh “Mẹ” để mở mang thêm nhiều chi nhánh khác trong vùng hoặc các nơi khác để cùng thờ phượng Chúa và phát triển Hội Thánh Chúa khắp nơi tại địa phương Hoa Kỳ cũng như khắp thế giớị. Đồng thời cũng đào tạo thêm nhiều “con gặt’” cho Chúa qua các lớp Thần Học qua các mục vụ trong Hội thánh và gởi họ đến học lời Chúa trong các trường Thần Học để trở về phục vụ Chúa tại địa phươngCầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên những khải tượng , cơ hội và sự dẫn dắt của Ngài trên Hội thánh Tacoma, khiến những điều nầy được hiện ra một cách rõ rang, ngày càng nhiều hơn, hầu Hội thánh Chúa tại đây biết chắc rằng mình đang đi đúng ý muốn của Chúa và hoàn thành được nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó Amen!Kết thúc chương trình, cựu Mục sư Phan Minh Hội lên bục giảng cầu nguyện đặc biệt và Lời chúc Mừng của các Mục sư, Hội thánh và Hội Đoàn không ngoài mục đích ca ngợi Chúa đã dẫn dăt con dân Chúa thành lập Hội thánh Tacoma qua nhiều thăng trầm tới thành công đến nay đã 30 năm trôi quaCa Đoàn Tacoma ca vang bài thánh ca Vinh danh Chúa:Thi Thiên/Palm 30- Sự Kỷ niệm Thánh qua sự phổ nhạc của Mục sư quản nhiệm Kiều Tuấn Huệ về Kỷ niệm Lễ Cảm Tạ 30 năm.Đồng thời Mục sư Phan Phước Lành dâng lời cầu nguyện chúc Phúc cho mọi nguời hiện diệnBuổi lễ Cảm tạ 30 năm thành công tốt đẹp và chấm dứt lúc lúc 7 giờ tối cùng ngày sau khi mọi dược thưởng thức bữa tiệc thông công thịnh soạn do Ban tổ chức Hội thánh khoản đãi và hoan hỷ ra về mặc dầu ngoài Trời đang đổ mưa nặng hạt gây ảnh hưởng không ít trở ngại đến sự lưu thông trong thành phố Tacoma.Tường trình từ Tacoma/BUIPHU/VBMN