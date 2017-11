Làm Cho Mỹ Vĩ Đại Ở Á Châu Thái Bình Dương

Vi AnhGần một năm chấp chánh TT Trump mới phô trương lực lượng để chứng tỏ Mỹ là đệ nhứt siêu cường thế giới, ngay ở vùng Á châu Thái bình dương, nơi mà Trung Cộng với Chủ Tịch Tập cận Bình tuyên bố mong muốn thể hiện “giấc mơ Trung hoa” của Ông, làm cho Trung Cộng thành đệ nhứt siêu cường thế giới, quân đội TQ vượt trội Mỹ, TQ thế chỗ đệ nhứt siêu cường của Mỹ từ sau Chiến tranh Lạnh, Liên xô sụp đổ tới giờ.Dù không nói ra chiến lược của mình, nhưng chánh quyền Trump quyết tâm hành động. TT Trump như nhiều tổng thống Mỹ khác luôn theo truyền thống, Mỹ là một trong mặt trận ngoại giao và quân sự. TT Trump không lơ là mà nối tiếp mạnh dạn hơn chiến lược chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình do TT Obama khởi xướng. TT Trump tiếp nối TT Obama điều Hạm đội 3 sang ACTBD để tăng cường và phối hợp với Hạm đội 7. Đó là một cuộc tăng Hải Quân lớn đầu tiên trong lịch sử quân sự Mỹ ở ACTBDBộ Trưởng Quốc Phòng của Ô Trump, Tướng Mattis cho Hải Quân tăng cường tuần tra sâu sát vào vùng 12 hải lý các đảo và bãi đá mà TC đã cơi nới và quân sự hoá và tự xưng chủ quyền. Tuần tra thường hơn, 2 lần một tháng.Và suốt cả chục năm nay, CS Bắc Hàn gây rối, khuấy phá, đe doạ Nhựt và Hàn quốc có gần 100.000 quân Mỹ trú đóng và hăm he sẽ tấn công vào nội địa Mỹ bằng hỏa tiễn gắn đầu đạn nguyên tử. Và lần đầu tiên trong quân sự Mỹ, TT Trump điều về biển Hoa đông một cánh quân lớn mạnh chưa từng thấy từ sau Chiến tranh Lạnh. Cánh quân này đặt trong tình trạng ứng chiến 100% để phòng chống CS Bắc Hàn.Và hai nước đồng minh chí thân của Mỹ, Nhựt, Hàn quốc cùng nhơn cơ hội này cùng tập trận, dương oai diệu võ cho TC và CS Bắc Hàn thấy.Tin tức truyền thông quốc tế của Mỹ, Pháp, Anh cho biết Mỹ đã điều ba hàng không mẫu hạm đến Á châu Thái bình dương. Chiếc USS Nimitz, USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan, mỗi chiếc đều chở theo một phi đoàn khoảng 75 chiến đấu cơ và các loại máy bay quân sự khác. Cả ba chiếc hàng không mẫu hạm đều được một hải đội tác chiến đi theo hộ tống, mỗi hải đội có thể có từ 6 đến 10 chiến hạm, trong đó có tàu tuần dương, tàu khu trục được trang bị hỏa tiễn dẫn đường.Một vài bài báo của CSVN binh các đồng chí TC và CS Bắc Hàn nên bình luận, bình loạn lên, theo kiểu mà TT Trump gọi là “fake news”, cho rằng việc điều ba hàng không mẫu hạm để bảo vệ TT Trump công du ACTBD cho thấy là Mỹ quá yếu, phải bảo vệ tổng thống một cách “vĩ đại, hoành tráng” như vậy.Mỹ cũng cho 2 pháo đài bay B-1B Lancer coi thường phòng không của CS Bắc Hàn, bay qua bán đảo Triều Tiên cuối ngày thành lập đảng cầm quyền của Triều Tiên (10/10), gần 1 tháng trước khi TT Trump công du Á châu, là gì, nếu không phải là Mỹ biểu dương lực lượng thừa sức “trải thảm” CS Bắc Hàn.Theo hãng tin Reuters, Mỹ vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Trung Quốc tại biển Đông. Ngày 30-9, trong lúc một số máy bay chiến đấu F-18 Super Hornet xuất kích từ boong tàu USS Ronald Reagan trong cuộc tập trận theo định kỳ tại biển Đông, hai tàu hộ vệ Trung Quốc lộ diện trong tầm quan sát của tàu sân bay Mỹ. Các sĩ quan trên USS Ronald Reagan đề cập đến chuyện luôn bị tàu của hải quân Trung Quốc bám đuôi trong các vùng biển quốc tế. Nhưng hải quân TC không có hành động võ trang.Trung Quốc cũng cho máy bay ném bom chiến lược H-6 đến gần đảo Guam. Mỹ tuyên bố Trung Quốc sẽ không được lợi gì khi khai triển các oanh tạc cơ của nước này ở gần đảo Guam. Trang tin Defense News dẫn lời một số quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các máy bay ném bom H-6 của không quân Trung Quốc thường xuyên diễn tập tấn công đảo Guam và bay áp sát Hawaii. Cả hai đều là nơi đặt các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở Thái Bình Dương.Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cảnh báo, “Mỹ nhận thấy mọi nỗ lực quân sự như vậy sẽ không nằm trong lợi ích của Trung Quốc và phía Bắc Kinh hẳn cũng đã nhận thấy điều này.”Ngày 3/11 trả lời phỏng vấn Đài Fox News, TT Trump tuyên bố có thể gặp ông Putin vào tuần tới việc thảo luận với Tổng thống Nga rất quan trọng và cần thiết vì hai bên có thể hợp tác để giải quyết khủng hoảng ở Syria, Ukraine và bán đảo Triều Tiên.Ô. McMaster cho biết thêm TT Trump sẽ thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về những giải pháp quân sự đối phó CS Bắc Hàn chuyến công du Triều Tiên trong cuộc gặp tại Seoul vào ngày 7/11. Ông Cố vấn giải thích “Sẽ là vô trách nhiệm nếu không bàn về khả năng sử dụng các biện pháp quân sự trong liên minh”.Cũng trong ngày 3/11, không quân Mỹ khai triển 2 oanh tạc cơ B-1B Lancer tham gia diễn tập trên vùng trời bán đảo Triều Tiên cùng máy bay Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo Reuters, các máy bay B-1B xuất kích từ căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam. Hãng thông tấn KCNA của CS Bắc Hàn lập tức lên tiếng chỉ trích các đối thủ “diễn tập tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào Triều Tiên”.Nhiều nhà quan sát và ngoại giao cho rằng chuyến công du Á châu của TT Trump là cơ hội để Mỹ phô trương lực lượng của Mỹ như đệ nhứt siêu cường quân sự. Để trấn an các đồng minh và đối tác trong vùng, xóa mờ dư luận Mỹ kẹt vấn đề CS Bắc Hàn, nên nhờ TC áp lực CS Bắc Hàn nên lơ là trong vấn đề Biển Đông, nên sự lãnh đạo của Mỹ ở khu vực này đang suy giảm trong khi Trung Quốc đang trỗi dậy.Nên TT Trump phải đi qua 5 nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines và dự hai hội nghị của ASEAN. Đó là chuyến công du dài nhất trong 25 năm của tổng thống Mỹ. Đây cũng là chuyến phô trương lực lượng là Mỹ “vĩ đại trở lại” ở ACTBD, như nhận định của Paul Haenle, giám đốc Trung tâm Carnegie-Tsinghua ở Bắc Kinh. (VA)