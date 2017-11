Bão Lớn Vào VN: Chết 49 Người, 27 Mất Tích, Sụp 115,000 Nhà

Bão lớn, ngập lụt ở Hội An hôm 6/11/2017 (Photo AFP/Getty Images)HUẾ - Bão Damrey, trận bão thứ 12 năm nay tại Vietnam, gây ngập lụt tại miền trung, để lại ít nhất 49 người chết, 64 người bị thương và 27 người mất tích chỉ vài ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh APEC quy tụ 21 nền kinh tế họp tại Đà Nẵng.Bão Damrey đổ bộ hôm Thứ Bảy với sức gió 56 dặm/giờ gây hư hại khoảng 115,000 ngôi nhà, giựt đổ cây và cột điện.Thomson Reuters và Thông tấn nhà nước Vietnam Plus đưa tin: Theo thống kê của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, cơn bão số 12 đã làm 1.286 tàu, thuyền ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa bị chìm và hư hỏng.Tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có tới 1.358 ngôi nhà bị sập, đổ và 114.866 ngôi nhà khác bị tốc mái.Mưa lớn và gió mạnh còn đổ vào bờ biển miền trung hôm chủ nhật – thành phố Huế bị ngập tới thắt lưng và dân Hội An đi lại bằng thuyền tại phố cổ.Cơ quan khí tượng dự báo còn mưa đến ngày Thứ Ba và lụt trở thành tệ hại hơn. Tại Đà Nẵng, cổng chào chờ đón hội nghị APEC đổ trong bão. TT Trump, TT Putin, chủ tịch Xi Jinping và các nhà lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương tới Đà Nẵng ngày 10-11.Tại Nha Trang, chiến xa tham gia công tác cứu hộ trong khi thiệt hại của vùng cà-phê Ban Mê Thuột đuợc mô tả là hạn chế. Trong tháng qua, lũ lụt tại Viêtnam gây thiệt mạng trên 80 người.