Sai Gòn: Hàng Điện Máy Đại Hạ Giá Cuối Năm

Gần cuối năm, ào ạt các chương trình khuyến mãi.Lúc này đã gần cuối năm, nhiều siêu thị điện máy ở thành phố bắt đầu tung ra các chương trình đại hạ giá, khuyến mãi rùm beng, như: “bom tấn khuyến mãi”, “đại hạ giá 1000 sản phẩm”, “giảm giá 30-50%”, “đại hạ giá 70%!”, theo Vietnamnet.Có hàng chục ngàn sản phẩm đang được các siêu thị điện máy như Pico, Media Mart, Nguyễn Kim,… đưa vào chương trình xả hàng cuối năm. Tùy từng siêu thị, có chương trình kéo dài hết tháng 10/2017, nhưng có siêu thị chỉ thực hiện chương trình vào những ngày cuối tuần.Vietnamnet dẫn thông tin từ giới kinh doanh điện máy, cho thấy thời điểm cuối năm là lúc họ phải thống kê số lượng hàng tồn còn trong kho chưa bán được. Hàng tồn không chỉ làm ứ đọng vốn mà còn chiếm mặt bằng và chi phí bảo quản, nên đa phần đều muốn “xả” hết để dành nguồn lực cho năm mới. Bên cạnh đó là hàng chưng mẫu, đã hết “mốt” nên cần thanh lý để lấy chỗ chưng bày cho sản phẩm mới; hay hàng bị trầy xước, méo móp trong khi vận chuyển cũng cần đem ra “xả” cho bằng hết.Vietnamnet dẫn lời đại diện các siêu thị, đều cho biết tất cả các sản phẩm được bán ra trong các chương trình khuyến mãi đều là sản phẩm chính hãng, được bảo hành theo đúng quy định, nên đây là cơ hội để khách hàng có thể mua hàng giá rẻ, chất lượng đảm bảo. Chẳng hạn, tại siêu thị Pico, đợt này nếu mua một máy điều hòa 2 chiều 9000 BTU, công nghệ Inverter thương hiệu Panasonic sẽ được giảm ngay 2.6 triệu đồng (giá bán còn 10,290,000 đồng), khách lại được tặng kèm một bếp từ hiệu Benny giá 899,000 đồng, vừa miễn phí công lắp đặt vừa tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng, đồng thời giảm tiếp 10% nếu thanh toán bằng các loại thẻ ngân hàng, và nếu không lấy bếp từ sẽ được trừ vào giá bán máy điều hòa.Còn với hàng trầy xước hoặc móp, méo khi vận chuyển, bao giờ cũng có giá bán rẻ nhất. Đó là hàng mới 100% nhưng bề ngoài không còn hoàn mỹ, nếu bán đúng giá chắc chắn không ai bỏ tiền mua. Ví dụ một nồi cơm điện cao tần, hiệu Panasonic Nhật Bản loại 1.8L, bán khoảng 13 triệu đồng. Nhưng do bị trầy xước vỏ ngoài, giá hạ xuống chỉ còn 8 triệu đồng.Vietnamnet dẫn lời khuyên của một số nhân viên marketing tại các siêu thị điện máy, cho biết dù thấy khuyến mãi “khủng”, dễ mua, khách hàng vẫn luôn cần xem xét, suy tính kỹ càng.Trước hết, đối với hàng tồn kho, hầu hết là hàng lỗi “mốt”, hay không bị lỗi “mốt” thì cũng đã ít có người mua. Vì vậy, nếu không đặt tiêu chuẩn mới nhất, hiện đại nhất lên hàng đầu, khách có thể lựa chọn những sản phẩm điện máy gia dụng có năm sản xuất gần ngày mua nhất và có bảo hành theo tiêu chuẩn. Với những sản phẩm quá lạc hậu, năm sản xuất cách xa ngày mua thì nên cân nhắc.Kế là loại hàng nguyên là để chưng, nay bán khuyến mãi, thì thường là loại hàng không còn nguyên đai nguyên kiện, thường sẽ thiếu thùng, hộp và các phụ kiện, có thể sẽ có vết trầy xước do nhân viên hoặc khách hàng vô tình va chạm. Vậy nếu mua thì phải chấp nhận những điều không hay như trên.Đặc biệt đối với hàng chưng bày là tivi, lời khuyên là hãy cân nhắc bởi những chiếc tivi bày làm mẫu đã hoạt động liên tục khoảng 15 giờ/ngày (tuổi thọ tivi chỉ khoảng 60,000 giờ), chưa kể nó bắt đầu lạc “mốt” với mẩu hàng sắp ra mắt. Những sản phẩm khác như laptop, thiết bị âm thanh,... cũng tương tự. Do đó, cần xem giá bán rẻ đến mức nào mới quyết định.Với hàng trầy xước móp méo, ngoài hình thức bên ngoài cũng cần quan tâm đến chất lượng bên trong của sản phẩm. Không loại trừ khả năng bên trong cũng bị ảnh hưởng do tác động trong quá trình vận chuyển.Như thế, khách hàng luôn cần tìm hiểu xem hàng được thanh lý là bởi lý do gì (hàng chưng, hàng lỗi “mốt” hay hàng sứt hỏng) cùng các chế độ bảo hành đi kèm, cũng như cần để ý giá niêm yết của các hãng để có căn cứ đánh giá giá khuyến mãi. Cho dù có mua hàng giảm giá thì khách vẫn có quyền đòi hỏi về chất lượng sản phẩm cũng như chế độ hậu mãi của sản phẩm, Vietnammet nhấn mạnh.