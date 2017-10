CS Biến Dân Việt Thành Dân Oan

Vi AnhĐiểm sự kiện và thời sự: Việt Nam thời CS là điểm nóng tranh chấp đất đai trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức tư vấn TMP Systems và Rights and Resources Initiative, trụ sở tại Anh Quốc, vừa công bố khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là điểm nóng về tranh chấp đất đai trên thế giới. Có đến 88% các vụ tranh chấp đất đai ở khu vực Đông Nam Á chưa được giải quyết thỏa đáng, khiến cho khu vực này chiếm 61% tỷ lệ trên tòan cầu trong tranh chấp đất đai, tính từ thời điểm năm 2001. Từ đó gây nên những chuyện khiếu kiện đất đai tràn lan ở Việt Nam. Chuyện đất đai trở thành một trong những điều bất công nhất ở Việt Nam hiện nay. Nguyên do, trong chế độ CSVN thiếu sự rõ ràng trong quy định về quyền sở hữu đất đai cũng như sự chồng chéo trong luật định của cấp quốc gia với cấp địa phương và giới chức chính quyền địa phương tham nhũng. Nguồn thu từ nông nghiệp của Việt Nam là 44%, trong khi các quốc gia Đông Nam Á, từ 12% cho đến 70%.Tranh chấp đất đai giữa nông dân với công ty và nhà cầm quyền địa phương, ngày càng rất nhiều, thời gian ngày càng lâu, mất nhiều năm vẫn chưa giải quyết xong. Tại Việt Nam, xảy ra khắp các tỉnh, thành, từ nam chí Bắc. Tiêu biểu như những vụ Văn Giang, Tiên Lãng, Đông Anh, Trịnh Nguyễn, Dương Nội, Đồng Tâm… và hàng trăm nông dân trở thành nạn nhân mất nhà cửa, ruộng vườn vì phản đối số tiền bồi thường rẻ mạt, không ít người phải tha phương cầu thực, chực chờ ở các cơ quan chính phủ để kêu oan hay thậm chí phải đi tù vì đấu tranh giữ đất như tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu.Nhưng thông tin và nghị luận trên là nội dung của bài phân tích ngày 4-10-2017 của Hòa Ái, phóng viên RFA, chương trình Việt ngữ của đài RFA đi sát thời cuộc của VNCS.Đi vào phân tích. Hầu hết người dân Việt trong nước bây giờ là “dân oan”. Các phương tiện truyền thông quốc tế như các đài phát thanh quốc tế có tiếng Việt như BBC của Anh, RFI của Pháp, RFA và VOA của Mỹ đều có video tape, có âm chứng về ‘Dân Oan’. Các mạng xã hội, paltalk, youtube, facebook, twitter còn nhiều thông tin, nghị luận về ‘Dân Oan’ hơn nữa. Nào ‘Dân Oan’ tôn giáo như Dân Oan Công Giáo trong những vụ giáo dân và giáo sĩ Công Giáo Thái Hà ở Hà nội, ở Vinh tập họp “cầu nguyện” đòi CS trả đất, đòi công lý, có lúc hàng 250.000 người dự. Hay Dân Oan Phật Giáo qua cuộc biểu tình của Dân Oan bị CS cướp đất, cướp nhà là cuộc biểu tình lớn nhứt, lâu nhứt ở Saigon sau 32 năm CS Hà nội chiếm được Miền Nam. Chính HT Quảng Độ len lỏi đến nói chuyện và ủy lạo Dân Oan biểu tình là sự xuất hiện công khai trước công chúng sau 20 năm Hòa Thượng bị CS quản thúc trong Thanh Minh Thiền Viện. Như mới đây, công an CS dùng bạo lực cưỡng chế, triệt phá Chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Sài gòn. Như Phật Giáo Hòa Hảo ở Miền Tây, các trụ sở ban trị sư trung ương, tỉnh, quận và các đọc giảng đường đều bị CS tịch thu. Cụ Lê quang Liêm Hội Trưởng Ban Trị sự Trung Ương lúc sanh tiền và đồng đạo đòi lại tài sản của Giáo hội và liên kết với dân oan trong xóm làng của mình cùng hỗ trợ cho nhau.Còn ‘Dân Oan’ dân thường là cả một bộ trường thiên tiểu thuyết bi thảm, không có hồi kết, 1001 đêm kể chuyện không hết. Dân Oan suốt từ Bắc chí Nam, qua Trung lên Cao Nguyên, từ thành thị đến thơn quê. Chính Thanh tra Chính phủ CSVN cũng phải “thực thà khai báo”, như phóng sự của RFI dẫn chứng: “Trong 9 tháng đầu năm nay tại Việt Nam số vụ khiếu kiện đông người tăng đến hơn 12%, có những đòan lên tới vài trăm người với thái độ bất mãn, gay gắt. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết trong số này, khiếu nại về đất đai chiếm đến 70%, và đặc biệt khiếu nại đông người đang diễn biến hết sức phức tạp.Còn thành phần Dân Oan nạn nhân của công an CS, dân oan này là nạn nhân trầm trọng nhứt. Tòan dân ai cũng có thể bị. Dân Oan vào tay công an là “từ chết tới bị thương” nếu không có tiền hối lộ, hay không chấp nhận ép cung. Tiêu biểu, Ngoại Trưởng Hillary Clinton của Mỹ ngày 8 tháng Tư, năm 2011, cũng công bố công an, cảnh sát ngược đãi những nghi can khi họ bị bắt hay bị giam giữ. Công an tham nhũng có tăng, không có giảm.Theo dịng thời sự CSVN nhận thấy chính CSVN đã biến người dân Việt lương hay giáo thành “Dân Oan’. CSVN đã tạo bế tắc cho Dân Oan: trưng thu đất đai nguồn sống và núm ruột của dân mà đền bù rẻ mạt như cướp giựt của dân, dân khiếu kiện CS hồ sơ chồng đống, trung ương đùa xuống địa phương và dưới địa phương đẩy lên trên trung ương, hàng mấy chục năm trời mà không nơi nào giải quyết cả.Oan sai tích lũy qua thời gian, không gian. Vụ việc và số lượng nạn nhân chồng chất, bất mãn nhơn lên thành cơn lốc, con trốt trên con đường của người Dân Oan. Thói quen biến thành bản chất thứ hai của CS là trấn áp người dân biểu tình chống đối. Sức nén càng nhiều sức bật càng cao.Người ‘Dân Oan’, thành thị cũng như thôn quê đã mất tất cả, chỉ còn cái mạng cùi nên sẵn sàng thí mạng cùi, hết sợ. Thành phần dân chúng này là thành phần nguy hiểm cho chế độ đứng trên phương diện trị an mà nói. Nếu ở địa phương họ chỉ vài chục, vài trăm người thì còn bắt bớ, giam cầm được, chớ nếu hàng vạn hàng triệu thì công an đâu mà bao vây, mà bắt bớ, nhà tù đâu đủ mà nhốt. Nếu họ lan tràn ra các địa phương, thì trung ương khó mà khu trú hố, khó mà càn quét, nhứt là thời đại mở cửa cho đầu tư ngoại quốc và Tin Học đi nhanh như ánh sáng, không thể giấu được. Bất mãn, căm hờn tích lũy lâu ngày thành thùng thuốc nổ, nổ bùng hay nổ chụp làm suy tàn hay sụp đổ chế độ./.(VA)