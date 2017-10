Trong hình là xe 'Tokai' chạy bằng quang năng do đaị học Nhật Bản University Tokai Challenger sản xuất, hôm 12/10/2017 đã tới đích cuôi trong cuộc đua Bridgestone World Solar Challenge sau 5 ngày chạy thi trên tuyến 3021 km giữa Darwin và Adelaide ở Úc châu. Thắng giải nhất là xe Nuna9 của Hòa Lan, vê giải nhì là xe Novum của đại học University of Michigan, Hoa Kỳ, hạng 3 là xe Punch Two của Bỉ, hạng 4 là xe 'Tokai' của Nhật Bản, hạng 5 là xe RED Shift của Hòa Lan. (Photo AFP/Getty Images)