Đức Giám Mục Bùi Chu Dâng Lễ: Linh Mục Giuse Đinh Viết Thục Qua Đời

Trong Thánh Lễ.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục, 10421 Orangewood Ave, Garden Grove, CA 92840, Sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, 2017 đông đảo giáo dân gốc Giáo Phận Bùi Chu đang cư ngụ tại Quận Cam đã đến tham dự lễ tiễn đưa Linh Mục Đinh Viết Thục vừa qua đời hôm 27 tháng 9 năm 2017..Trong buổi lễ tiễn đưa dưới sự chủ tế củaThomas Vũ Đình Hiệu, Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu, Chủ Tịch Caritas thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.Trước thánh lễ, ông Phạm Tốn, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bùi Chu Hải Ngoại thay mặt toàn thể giáo dân gốc GP Bùi Chu tại Nam California dâng lời cảm tạ Đức Giám Mục đã nhận lời mời của cha Đinh Viết Thục sang đây chủ tọa lễ khánh thành và làm phép Trụ Sở Bùi Chu Hải Ngoại vừa hoàn thành, cám ơn Đức Ông, quý Cha, Thầy Phó Tế đã đến đồng tế thánh lễ, và các viên chức cộng đồng, cộng đoàn cùng qúy tín hữu Bùi Chu hiện diện.Sau đó, ông Hội Trưởng mời cha cố GioanBaotixita Vũ Hân là Linh Mục cùng sống chung với cố LM Đinh Viết Thục lên có vài lời về tân Trụ Sở Bùi Chu mà lát nữa đây Đức Giám Mục sẽ làm phép. Linh mục Vũ Hân năm nay đã trên 80 tuổi, sức khỏe suy giảm nhưng cũng cố gắng trình bày với Đức Giám Mục và quý Linh Mục cũng như giáo dân về lai lịch ngôi nhà này. Nguyên khi còn tại thế, Linh Mục Vũ Đình Trác đã hiến tặng ngôi nhà cũ của ngài ở đường Dale, Garden Grove để làm nhà hưu dưỡng cho các cha gốc GP Bùi Chu. Sau đó, quý cha hưu dưỡng tại đây thấy quá chật chội nên bán đi và mua lại căn nhà trên đường Orangewood này làm Trụ Sở Bùi Chu và nhà hưu dưỡng.Sau nhiều lần tân trang, nay trụ sở được xây dựng mới là nhờ sự tận tụy hy sinh của cha Đinh Viết Thục, cha Vũ Hân và sự giúp đỡ của cha Mai Khải Hoàn cũng như sự thương mến của giáo dân. Trụ sở được hoàn thành đẹp đẽ do kiến trúc sư Hùng thực hiện. Linh mục Đinh Viết Thục mời Đức Giám Mục qua làm phép và khánh thành, nhưng bất ngờ, khi vị Giám Mục trên đường đến Trụ Sở Bùi Chu thì được tin báo cha Đinh Viết Thục vừa qua đời.Cha cố Vũ Hân buồn bã cho biết, bây giờ chỉ còn mình cha ở căn nhà này, không biết làm sao xoay sở, và căn nhà này từ nay là tài sản của giáo phận Bùi Chu. Cha cố Vũ Hân cám ơn sự ưu ái của Đức Giám Mục dành cho Hội Ái Hữu Bùi Chu Hải Ngoại và cho các linh mục tại nhà hưu dưỡng Bùi Chu.Sau khi rẩy nước thánh, làm phép hai căn nhà xong, Đức Giám Mục trở vào nhà nguyện cùng với các Linh Mục, Phó Tế dâng thánh lễ Tạ Ơn. Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Đức Giám Mục Thomas Vũ Đình Hiệu tâm tình cùng giáo dân.Đức Giám Mục nói, “Ngay khi biết tin cha Đinh Viết Thục đã rời xa mọi người, con rất bàng hoàng xúc động, con vẫn ước mong được nhìn thấy mặt ngài, trò chuyện với ngài một lần trước khi ngài từ giã mọi người ra đi. Con cũng muốn tới nhà quàn hay bệnh viện để trông mặt ngài lần cuối nhưng bây giờ có nhiều thủ tục phức tạp, con lại không tới được, vì như mọi người đều biết, với ý nguyện của ngài cũng như là huyết tộc cũng muốn hiến dâng những phần nội tạng còn lại để có thể cứu giúp những người khác, đặc biệt về vấn đề giác mạc có thể giúp cho hai người mù có thể tìm lại được ánh sáng, chưa kể vấn đề tim hay thận và vấn đề nội tạng. Đó cũng là bài học cho chúng ta.“Như con đã thưa với mọi người trong thánh lễ ngày hôm qua để thông cảm với con, về chương trình lễ an táng chính thức sẽ vào ngày 7 tháng 10, 2017 tại thánh đường Columban, sau đó linh cữu của ngài sẽ được đưa về Wichita là quê hương của ngài để ngài yên nghỉ cùng với ông bà cố mà tới ngày đó thì con không thể ở lại được, con rất ước muốn được chủ sự Lễ An Táng cho một người trong giáo phận, đặc biệt ngài là đại diện của con tại Hoa Kỳ này. Ngày mùng 8 là buổi họp của Hội Đồng Giám Mục VN tại Thanh Hóa, chương trình đã dự định và có khá nhiều vấn đề quan trọng.“Nếu con ở lại thực sự không về kịp được, cho nên con ước mong cha cố và huyết tộc cũng như mọi người thông cảm với con điều đó. Bù lại, chúng con đã lên chương trình và đã thống nhất là với sự giúp đỡ của cha Michael Mai Khải Hoàn thì con kính mời qúy cha và tất cả mọi người có thể được, vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Ba tới này, ngày mùng 3 tháng 10 chúng ta sẽ có Thánh Lễ Đưa Chân cầu nguyện cho cha Giuse Đinh Viết Thúc tại thánh đường Saint Barbara.“Chúng ta tụ họp dâng lễ cầu nguyện cho ngài, và đây là lễ chính thức của Giáo Phận Bùi Chu cầu nguyện cho cha Giuse Đinh Viết Thục trong vai trò là Linh Mục trong Linh Mục Đoàn của Giáo Phận, đặc biệt ngài còn là đại diện Giám Mục Bùi Chu tại Hoa Kỳ, và là người đã lo lắng cho công việc trùng tu ngôi nhà mà chúng ta khánh thành ngày hôm nay.”Sau đó, Đức Giám Mục cho biết, linh mục Đinh Viết Thục mất đi, ngài coi như mất đi cánh tay phải, và ngài đề cập đến trách nhiệm của ngài, thứ nhất xin lỗi mọi người phải hủy bỏ buổi tiệc lẽ ra tổ chức tại nhà hàng Mon Cheri sau thánh lễ Tạ Ơn, vì chúng ta đang có tang cha. Thứ hai, Đức Giám Mục sẽ ở tại Trụ Sở này đến chiều thứ Ba, ngày 3 tháng 10, để tiếp xúc với giáo dân, ai có cho cha Đinh Viết Thục vay mượn như thế nào thì gặp Đức Cha để ngài giải quyết. Ai muốn dâng cúng cho giáo phận hay giúp đỡ cho việc bảo tồn trụ sở Bùi Chu hải ngoại cũng cho ngài biết. Sau đó, Đức Giám Mục ban phép lành của Chúa cho mọi người, và ông Hội Trưởng Phạm Tốn cám ơn Đức Cha, và thông báo với mọi người, ai đã đóng tiền dự tiệc xin gặp ông để nhận lại .Theo lời cha cố Vũ Hân cho biết, Linh Mục Giuse Đinh Viết Thục gốc giáo phận Bùi Chu, ngài qua Hoa Kỳ chữa bệnh và được ở lại phục vụ giáo phận Orange, ngài đã làm Quản Nhiệm nhiều cộng đoàn và Linh Hướng Liên Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ, GP Orange nhiều năm. Sau khi căn bệnh Gout trở nặng, ngài đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi.Cha sinh ngày 27 tháng 6, 1956 và qua đời ngày 27 tháng 9, 2017. Hưởng Thọ 61 tuổi. Thánh Lễ An Táng sẽ cử hành trọng thể tại thánh đường Saint Columban vào ngày 7 tháng 10. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc ông Hội Trưởng Phạm Tốn: (714) 878-9417.