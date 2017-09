Bản tin VietnamBiz ghi rằng xuất cảng dệt may vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố cho đến hết năm 2017. Do vậy, Bộ Công Thương đưa ra dự báo, tăng trưởng xuất cảng của ngành này cũng chỉ khoảng 8-9%. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất cảng dệt may tháng 8 đạt 2,68 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước, nâng trị giá xuất cảng nhóm hàng này trong 8 tháng lên 16,86 tỷ USD, tăng 8,2% (tương đương tăng 1,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.