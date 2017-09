Rau Qua VN Sang TQ Ào Ạt

Bản tin Vinanet ghi rằng xuất cảng rau quả của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 8/2017 sụt giảm trên 10% so với tháng trước đó, đạt 322,25 triệu USD; đưa tổng kim ngạch xuất cảng rau quả 8 tháng đầu năm 2017 lên 2,35 tỷ USD, tăng mạnh 49,4% so với 8 tháng đầu năm ngoái. Nhóm hàng rau quả của Việt Nam xuất cảng sang rất nhiều thị trường, trong đó xuất cảng nhiều nhất sang Trung Quốc, chiếm trên 76% trong tổng kim ngạch xuất cảng rau quả các loại của cả nước, đạt 1,79 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 62,5% so với cùng kỳ năm 2016.