Tăng Thất Nghiệp, Cử Nhân Đông

HANOI -- Vậy là số lượng cử nhân đại học “ế việc” tiếp tục gia tăng...Baả tin VOV ghi rằng so với quý 1/2017, số thanh niên thất nghiệp tăng 26,6 nghìn người. Đặc biệt tình trạng cử nhân không có việc làm tăng mạnh.Đây là thông tin được Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội đưa ra trong hội thảo công bố Bản tin thị trường lao động Việt Nam quý 2/2017 được tổ chức chiều nay (15/9).Bản tin VOV ghi lời ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, (Bộ LĐ-TB-XH), kinh tế quý 2/2017 có những dấu hiệu phục hồi, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,2% cao hơn quý 1/2017 và cùng kỳ năm trước. Thị trường cũng có những chuyển biến, song không lớn; số người có việc làm, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ, thất nghiệp giảm về số lượng và tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng lên.Theo báo cáo được công bố, quý 2/2017, số người có việc làm là 53,40 triệu, tăng 164,3 nghìn người, tương đương với 0,31% so với quý 2/2016 và 39,7 nghìn người (0,07%) so với quý 1/2017.Trong quý 2/2017, cả nước có 1.081,6 nghìn lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 20,1 nghìn người so với quý 1/2017 và 7,1 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm còn 2,26%, thấp nhất trong 5 quý trở lại đây.Tuy nhiên, so với quý 1, số thanh niên thất nghiệp tăng 26,6 nghìn người lên 575,1 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp nhóm này cũng tăng lên mức 7,67%.Đáng chú ý, số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 183,1 nghìn người, tăng 44,2 nghìn người so với quý 1/2017, nâng tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này lên thành 3,63% (quý trước là 2,79%). Nhóm trình độ cao đẳng có 82,6% nghìn người thất nghiệp, giảm 21,6 nghìn người so với quý 1/2017; Nhóm trình độ trung cấp có 92,7 nghìn người thất nghiệp, tăng 9,4 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,5%.