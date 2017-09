Trong Lễ Khánh Thành Tượng Đài Vua Quang Trung.Garden Grove, California (Bình Sa)- - Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung đã long trọng tổ chức lễ Khánh Thành Tượng Đài Vua Quang Trung tọa lạc tại số 14291 Euclid St., Garden Grove CA 92843 (ngay góc đường Euclid và Business Center Parkway) (trong dịp nầy Hội Đồng Thành Phố Garden Grove cũng đã chấp thuận cho đổi tên đường Business Center Parkway thành đường Emperor Quang-Trung).Buổi lễ diễn ra vào lúc 10:30 sáng Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017 với sự tham dự của qúy vị dân cử, đại diện dân cử Trung Ương, Tiểu Bang, Quận Hạt, các Thành Phố trong Quân Hạt, qúy Niên Trưởng, qúy vị nhân sĩ, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, đảng phái, các hội đồng hương, các hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hướng Đạo Việt Nam Nam California và đồng hương, nhất là đồng hương Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, các cơ quan truyền thống báo chí Việt-Mỹ. Đặc biệt có gia đình của cố Điêu Khắc Gia Phạm Thông cũng có mặt trong buổi lễ khánh thành nầy.Không khí buổi lễ diễn ra như ngày hội, những lá cờ thời Đại Đế Quang Trung được trưng bày chung quanh khu tưỡng đài làm cho lòng người tham dự nhớ lại chiến thắng lừng danh của Đại Đế Quang Trung, trong lòng mỗi người bừng lên niềm tin tất thắng trong tinh thần chống ngoại xâm bất khuất của tổ tiên ta.Điều hợp chương trình nghi thức chào quốc kỳ do Không Quân Nguyễn Văn Chuyên, điều hợp chương rình khai mạc do Không Quân Phạm Đình Khuông.Mở đầu chương trình buổi lễ, Giáo Sư Lê Văn Ba, cố vấn của Hội lên chào mừng và cảm ơn tất cả những người tham dự, ông lược qua vài nét về Anh Hùng Áo Vải Quang Trung, đã làm cho thế giới phải nể phục, cho quân tàu khiếp vía.. .Nghi thức khai mạc bắt đầu theo lễ nghi quân cách do toán hầu kỳ của Hội Cựu Sĩ Quan Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức thực hiện. Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức mời các vị lên cắt băng khánh thành trong đó có:Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Chủ đất ông Vương Đình Vũ, Hội Trưởng Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ và cựu Thị Trưởng Broad Water.Sau khi cắt băng khánh thánh, tấm vải che tôn tượng Đại Đế Quang Trung được kéo ra, Tượng Vua Quang Trung oai hùng trên lưng chiến mã thẳng tiến Bắc phương, trong lúc nầy những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội cả một khu phố vốn bình lặng từ trước đến nay hòa lẫn tiếng chiêng trống dập dồn, vang dội như thúc dục lòng người lên đường giữ yên bờ cõi.Sau đó phần rước linh vị Vua Quang Trung do đoàn rước trong đồng phục thời Đại Đế Quang Trung.Tiếp theo các thành viên trong Ủy ban Xây Dựng Tượng Đài các vị chức sắc trong hội Tây Sơn Bình Định với các bộ quốc phục lên trịnh trọng cử hành nghi thức tế lễ cổ truyền dân tộc để nhớ về vị anh hùng Áo Vải đất Tây Sơn nay đã cùng con cháu hiện diện tại miền đất mới mà hai chính quyền địa phương, Westminster và Garden Grove, vừa công nhận việc đặt tên một phần con đường Bolsa, trong khu Little Saigon là đại lộ Trần Hưng Đạo và đổi tên con đường Business Center Parkway trong khu thương mại Euclid thành đường Emperor Quang Trung.Trong lúc nầy đoàn trống Thiên Ân đã trình diễn những màn trống thúc quân, thúc giục tinh thần mọi người nhớ đến vị anh hùng của dân tộc mà quyết tâm đoàn kết bảo vệ đất nước trước kẻ thù xâm lăng phương Bắc.Tiếp theo khánh thành tên đường Emperor Quang Trung.Tiếp tục chương trình phần diễn văn khai mạc của Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, trong lời diễn văn ông không quên cảm ơn Thành Phố Garden Grove, các vị dân cử. Cùng toàn thể đồng hương xa gần khắp nơi đã góp sức để Ủy Ban hoàn thành tôn tượng như qúy vị đã thấy ngày hôm nay.. .Nhà Văn Đặng Phú Phong, Phó Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài lên tóm lược tiến trình dự án xây dựng Tượng Đài.Lời phát biểu của ông Chủ Đất.Phó Thị Trưởng Phát Bùi lên nói về tinh thần quyết thắng của Vua Quang Trung.Ông Nguyễn Hữu Cúc lên báo cáo về phần tài chánh.Sau đó ông Lê Cẩm Khoáng phụ trách phần phát hành.Cựu Dân Biểu Nguyễn Hữu Thời, đại diện đồng hương Tây Sơn Bình Định lên phát biểu.Sau đó là phần phát biều của qúy vị dân cử, đại diện dân cử đã ca ngợi tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại, cùng chung sức nhau làm những việc đáng ghi nhớ để lại nơi đất khách quê người những di tích lịch sử nhằm lưu truyền lại cho con cháu mai sau.Trong dịp nầy qúy vị dân cử, đại diện dân cử cũng đã trao bằng tưởng lục đến Ban tổ chức, Ban Xây Dựng Tượng Đài.Ban tổ chức cũng đã tặng những tấm Plaque cho qúy vị đã có công lớn trong việc xây dựng tượng đài.Chương trình văn nghệ do các Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, các nghệ sĩ thân hữu và anh chị trong hội Tây Sơn Bình Định trình diễn.Tiếp xúc với Nhà Văn Đặng Phú Phong được ông cho biết: bốn người đầu tiên thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài, gồm có Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, ông Lê Cẩm Khương, ông Nguyễn Hữu Cúc và Đặng Phú Phong. Tuy nhiên, chỉ ba tuần sau ủy ban tăng lên được hơn 10 người và được sự đồng ý của chủ nhân khu đất thương mại Euclid là ông bà Michael Vương Đình Vũ, Nguyễn Phương Mai cho đặt tượng tại một địa điểm rất thích hợp sau khi Ủy Ban đã mất nhiều công sức đi tìm địa điểm mà không thành.Trong lời tâm tình Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ cũng cho biết, Ủy Ban gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng tượng đài, nhưng nhờ lòng kiên quyết của các anh chị em trong Ủy Ban và sự đóng góp, khích lệ của cộng đồng người Việt khắp nơi nên đã vượt qua được hết để có được thành công như ngày hôm nay.Đồng hương khắp nơi xa về muốn đến thăm tượng đài Quang Trung Đại Đế nằm ngay góc đường Euclid và đường Emperor Quang Trung. Điện thoại để được chỉ đường cặn kẽ: (714) 775-2222, (714) 775-2582.