Dân VN Ôm Tiền Ra Xài Hải Ngoại

HANOI -- Trong khi chính phủ VN bàn chuyện huy động vàng và đôla từ túi người dân, không ngờ rằng dân VN ôm tiền ra hải ngoại vô số kể.Báo Dân Trí kể rằng Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xử lý nội dung nêu về việc năm 2016 khoảng 6,5 triệu lượt người Việt đi du lịch nước ngoài, chi tiêu 7-8 tỷ USD...Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xử lý nội dung nêu: Theo số liệu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, năm 2016 khoảng 6,5 triệu lượt người Việt đi du lịch nước ngoài, chi tiêu 7-8 tỷ USD.Bản tin cũng cho biết rằng xu hướng đi du lịch nước ngoài của người Việt có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây.Theo báo cáo về Tương lai du lịch nước ngoài tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương từ năm 2016 đến 2021 của Mastercard công bố hồi đầu năm nay, Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm kép về số lượng người đi du lịch nước ngoài ở mức 9,5%, đứng thứ 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ sau Myanmar (10.6%). Theo dự báo, Việt Nam sẽ có khoảng 7,5 triệu người đi du lịch nước ngoài vào năm 2021, so với 4,8 triệu người trong năm 2016.Báo cáo cũng cho thấy, số người đi du lịch nước ngoài từ các quốc gia mới nổi của châu Á - Thái Bình Dương (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Bangladesh, Myanmar và Sri Lanka) hiện nhiều hơn 1,5 lần so với các quốc gia phát triển trong khu vực. Ngoài ra, con số này cũng sẽ gia tăng hơn gấp hai lần trong vòng 5 năm tới (7,6% so với 3,3%).Trước đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng từng nhiều lần trả lời báo chí và đưa ra con số có khoảng 6,5 triệu lượt du khách trong nước đi du lịch nước ngoài với mức chi tiêu đến 7-8 tỷ USD.Trong khi đó, bản tin RFI mấy hôm trước đã cho biết rằng Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia vào cuối tháng 6 vừa qua đã kiến nghị với chính phủ Việt Nam là nên huy động lượng vàng mà người dân đang nắm giữ để đưa vào sản xuất, kinh doanh.Đây không phải là lần đầu tiên có đề xuất về việc huy động lượng vàng trong dân, được thẩm định là khoảng 500 tấn. Từ giữa năm 2016, Hiệp hội Vàng Việt Nam (VGTA) cũng đã đưa kiến nghị tương tự lên thủ tướng và Ngân Hàng Nhà Nước.