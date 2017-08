Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện Ông Lý Hiếu Bị Cướp Bắn Chết

Trong lễ cầu nguyện cho ông Lý Hiếu.

Vào lúc 7:30pm ngày Thứ Bảy 12/8/2017 Chùa Hồng Danh đã tổ chức buổi lễ thắp nến và cấu nguyện cho Ông Lý Hiếu, Pháp danh Nguyên Nghĩa – 57 tuổi – bị cướp bắn chết vào tối thứ Hai 8/8/2017 ngay trong tiệm Liquor 2860 Quymby Rd., do ông làm chủ, ở thương xá đường Quimby Road và South White Road.Buổi lễ có đông người đến tham dự, trong số đó có cả người Mỹ, Mễ, v.v... Buổi lễ do Tỳ Khoe Thích Quảng Thường, Chùa Hồng Danh, tổ chức; ngoài ra còn có nhiều Tăng Ni như Sư Bà Thích Nũ Nguyễn Thanh, Tỳ Kheo Thích Linh Nhẫn, Thích Minh Tuệ, Sư Cô Thích Nguyên Tài, Cô Valerie Xuân Trang Hội Từ Tâm. Truyền thông báo chí có đài SBTN, Tạp chí Nang Magazine, Việt Tribune. Phía chính quyền thành phố có NV Tâm Nguyễn, D7.Thích Minh Tuệ nói lời mở đầu và mời Thích Quảng Thường chào đó đồng hương và cho biết lý do của buổi thắp nến. Theo Thầy Thích Quảng Thường thì ông Lý Hiếu là đồng hương của Thầy tại Bình Định, nhà ở gần chùa nơi thầy Quảng Thường xuất gia tu học. Khi đến định cư ở Hoa Kỳ, ông Hiếu thường phát tâm cúng dường và tham gia Phật sự tại Chùa Hồng Danh. Ông Hiếu là người hiền lành, sinh hoạt gần gũi với đồng hương, hay giúp đỡ người khác, chăm chỉ làm ăn,. Thầy Quảng thường cho biết “Rất nghẹn ngào khi biết tin Phật tử Nguyên Nghĩa bị nạn, thầy chỉ biết cầu nguyện và kêu gọi đồng hương cầu nguyện cho anh.”Sau phần phát biểu của Thầy Quảng Thường; Nghị Viên Tâm Nguyễn được mời lên phát biểu. NV Tâm Nguyễn đã nói lời chia buồn với gia đình, sau đó ông nói tiếp: “Là NV của thành phố, tôi có bổn phận đệ đạt những nguyện vọng của cư dân trong khu vực trách nhiệm. Riêng đối với cộng đồng người Việt, từ ngày vào thành phố tôi mới thấy có ít cảnh sát viên người Việt. Trong thành phố có 1,000 cảnh sát, nhưng chỉ có 30 cảnh sát gốc Việt, và theo dân số người Việt thì cần phải có 100 người.” Ông cho biết đã đấu tranh cho vấn đề này. Ông kêu gọi người Việt nên cùng với ông tham gia nhiều hơn trong viện an toàn cho đời sống cư dân trong cộng đồng bằng cách nộp đơn vào các cơ quan an toàn của thành phố như Security officer, cảnh sát, v.v... Thành phố cần quan tâm nhiều hơn nữa trong việc bảo đảm an toàn cho dân đừng để qúa muộn. Ông kết luận “Tôi sẽ kiến nghị và kêu gọi mọi người cùng nắm tay nhau trong công tác cộng đồng. Nên quan tâm nhiều hơn nữa sự an toàn cho cư dân. Hãy nắm tay nhau xây dựng an ninh cộng đồng.”Tiếp theo là lời phát biểu của gia đình, Ông Lý Hào, anh ruột của nạn nhân kể lại sự việc đã xảy ra; theo đó thì “hai vợ chồng ông Hiếu vừa xong bữa ăn tối xong, ông đang nằm nghỉ trên sàn phía sau quày hàng thì một tên cướp có vũ khí xông vào. Tên cướp dí súng, đòi vợ ông Hiếu đưa tiền. Nghe vậy, ông liền đứng dậy, đi ra, lắc đầu từ chối, tên cướp quay súng sang bắn một phát vào ngực ông. Nạn nhân đổ gục xuống đất. Người vợ lúc này chạy lại bên chồng, bà rút điện thoại gọi 911. Tên cướp đe doạ, nhưng bà vẫn tiếp tục gọi cấp cứu. Tên cướp bắt bà mở máy tính tiền, nhưng bất thành nên tẩu thoát. Khi cảnh sát có mặt nạn nhân tử vong …” Ông Hào kể lại cuộc sống của hai vợ chồng người em rất khó khăn, làm 16 tiếng một ngày nuôi 4 người con rất chật vật. Sang lại tiệm Liquor 10 năm nay, họ làm việc không ngơi nghỉ, 7 ngày mỗi tuần. Nạn nhân là người hiền lành, cần cù, chịu thương chịu khó.Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, chùa An Lạc, trong phần phát biểu của mình cho biết “Chúng tôi tri ân nước Mỹ đã cho chúng tôi được định cư, có cơ hội sống tốt đẹp hơn, nhưng chúng tôi cũng yêu cầu được bảo đảm đời sống an bình, không lo sợ. Chúng tôi nghe NV Nguyễn Tâm có kiến nghị với HĐTP về an toàn cho người dân, chúng tôi cũng kiến nghị người dân phải được bảo vệ. Chúng tôi bị thua thiệt nhiều điều… khi dân kêu 911 họ hỏi có chảy máu chưa? Có người chết chưa?...” Bên cạnh đó Sư Bà cũng gióng lên tiếng nói, kêu gọi sự bình đẳng và bình an cho mọi người. “Hãy thắp lên ngọn nến yêu thương, từ ái …”Sau cùng mọi người cùng hiệp lòng với chư Tăng Ni cùng thắp nến và cầu nguyện cho linh hồn người quá cố. Nhiều người ghé ngang đặt hoa, nến trước cửa tiệm.